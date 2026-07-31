Revine după 20 de luni! Starul lui Chelsea poate juca din nou, după ce fusese suspendat pentru dopaj! De ce i-a fost redusă pedeapsa uriașă

Mykhailo Mudryk (25 de ani) va putea reveni pe teren încă din acest sezon, după ce suspendarea de 4 ani i-a fost redusă.

Mijlocașul ucrainean a ratat 102 partide din cauza sancțiunii primite pentru dopaj.

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Mudryk poate reveni pe teren după 20 de luni de absență. Suspendat 4 ani de Federația Engleză (FA) după ce a fost prins dopat cu meldonium, ucraineanul a susținut tot timpul că a fost vorba de o contaminare.

Starul lui Chelsea poate juca din nou, după ce fusese suspendat pentru dopaj!

Mudryk a ajuns joi la un acord cu FA ca pedeapsa să înceteze după ce „a acceptat că a încălcat regulamentul anti-doping și a acceptat ca pedeapsa sa să fie egală cu suspendarea efectuată până la data înțelegerii”.

A contat însă și că regulamentul WADA s-a schimbat între timp, iar proba recoltată în care s-a detectat substanța interzisă ar fi sub pragul de detecție. Practic, conform noului regulament, Mudryk nu ar mai fi ieșit pozitiv la meldonium dacă testul ar fi avut locul azi.

Mudryk poate deja să joace pentru Chelsea și ar urma să se alăture duminică lotului condus de Xabi Alonso în Hong Kong pentru perioada de pregătire!

Mudryk neagă în continuare că s-a dopat

Ucraineanul a postat un lung mesaj pe contul său de Instagram după ce a aflat vestea și susține în continuare că nu s-a dopat cu intenție.

Mijlocașul lui Chelsea postase în urmă cu două săptămâni un video în care înscria la un antrenament cu un șut direct în vinclu și o descriere în care anunța practic verdictul FA: „Rămâneți aproape!”.

„După o luptă îndelungată, suspendarea de patru ani care mi-a fost impusă a fost anulată și sunt liber să îmi reiau cariera cu efect imediat.

Sunt recunoscător că acest proces a ajuns la un final, că am fost declarat eligibil să revin la fotbal și că acum pot privi spre viitor.

Aceasta a fost cea mai dificilă perioadă din cariera mea.

Așa cum am susținut mereu de la începutul acestui caz, nu am luat niciodată, cu bună știință sau intenționat, vreo substanță interzisă. Angajamentul meu de a concura corect și de a-mi reprezenta clubul și țara cu profesionalism și integritate a fost mereu important pentru mine.

Aș dori să le mulțumesc familiei și prietenilor mei pentru sprijinul și încrederea acordate pe parcursul acestei perioade.

De asemenea, vreau să îmi exprim profunda recunoștință față de toți cei de la Chelsea FC, colegii mei de echipă și suporterii lui Chelsea care au fost alături de mine tot acest timp.

Aș dori de asemenea să le mulțumesc echipei mele juridice și celorlalți care m-au ajutat pentru munca lor neobosită în acest caz.

Acum, atenția mea este îndreptată spre revenirea la fotbal, spre muncă asiduă în fiecare zi și spre a aduce o contribuție pozitivă pe teren.

Mulțumesc tuturor celor care au continuat să creadă în mine. Aștept cu nerăbdare următorul capitol al carierei mele”, a fost mesajul postat de Mudryk.

Mudryk a evoluat ultima dată pentru Chelsea pe 28 noiembrie 2024, în victoria cu Heidenheim, 2-0, din Conference League, și a fost rezervă neutilizată 3 zile mai târziu în Premier League la meciul cu Aston Villa, 3-0.

Ucraineanul a fost suspendat provizoriu de FA în decembrie 2024. În mai 2025 a fost acuzat oficial de Federația Engleză de dopaj, iar sancțiunea a venit în ianuarie 2026: 4 ani de suspendare.

10 goluri și 8 pase decisive are Mudryk în 73 de meciuri oficiale la Chelsea

Chelsea îl așteaptă pe teren

Chelsea a emis la scurt timp după veste un comunicat prin care își anunță sprijinul pentru Mudryk:

„Știm cât de mult înseamnă pentru el oportunitatea de a se întoarce. Atenția noastră e acum concentrată pe sprijinirea reintegrării lui Misha în echipă și ajutarea lui la reluarea carierei.

Toți cei din club se vor concentra ca să-l ajute pe Misha să revină la un nivel fizic optim, să se întoarcă în echipă și să fie din nou pe teren”.

Meciurile amicale pe care Chelsea le mai are de disputat:

1 august – Chelsea vs Tottenham (Sydney, Australia)

5 august – Chelsea vs Juventus (Kai Tak Stadium, Hong Kong)

8 august – Chelsea vs AC Milan (Jakarta, Malaezia)

9 august – Johor Darul Ta'zim vs Chelsea (Johor, Malaezia)

15 august – Chelsea vs Real Sociedad (Londra, Anglia)

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