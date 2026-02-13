Lucrările de demolare a vechii arene din Ștefan cel Mare avansează

Pista de atletism care înconjura terenul de joc de pe „Dinamo” a fost îndepărtată complet.

A fost scoasă pista de pe stadionul Dinamo

„Status lucrări Ștefan cel Mare.

Vineri, 13 – zi cu ghinion pentru nesuferita pistă a vechiului stadion Dinamo.

Aceasta și-a găsit obștescul sfârșit, a fost dezafectată integral și eliminată complet din incintă.

În noul Complex Dinamo aceasta va fi înlocuită cu o sală de atletism indoor cu culoare de 60m și o pistă de alergare-jogging de circa 2 km lungime, printre spațiile verzi din parc”, informează pagina „Noul stadion Dinamo”.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

