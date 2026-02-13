Eliminată complet!  Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion” +19 foto
A fost scoasă pista de pe stadionul Dinamo FOTO FB Noul stadion Dinamo
Superliga

Eliminată complet! Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 13.02.2026, ora 18:11
alt-text Actualizat: 13.02.2026, ora 18:12
  • Lucrările de demolare a vechii arene din Ștefan cel Mare avansează

Pista de atletism care înconjura terenul de joc de pe „Dinamo” a fost îndepărtată complet.

L-a ridiculizat pe Yamal? FOTO. Gestul controversat făcut de  Diego Simeone în umilința Barcelonei de la Madrid
Citește și
L-a ridiculizat pe Yamal? FOTO. Gestul controversat făcut de Diego Simeone în umilința Barcelonei de la Madrid
Citește mai mult
L-a ridiculizat pe Yamal? FOTO. Gestul controversat făcut de  Diego Simeone în umilința Barcelonei de la Madrid

A fost scoasă pista de pe stadionul Dinamo

„Status lucrări Ștefan cel Mare.

Vineri, 13 – zi cu ghinion pentru nesuferita pistă a vechiului stadion Dinamo.

Aceasta și-a găsit obștescul sfârșit, a fost dezafectată integral și eliminată complet din incintă.

În noul Complex Dinamo aceasta va fi înlocuită cu o sală de atletism indoor cu culoare de 60m și o pistă de alergare-jogging de circa 2 km lungime, printre spațiile verzi din parc”, informează pagina „Noul stadion Dinamo”.

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh
Stadion Dinamo - macheta. FOTO FB Beyond visual arts Gmbh

Galerie foto (19 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+19 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
Stefan Cel Mare stadion dinamo demolare pista de atletism
Știrile zilei din sport
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Superliga
11:06
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Citește mai mult
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras
Superliga
09:41
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras
Citește mai mult
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”
Superliga
13.02
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”
Citește mai mult
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie  validat!”
Superliga
13.02
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie validat!”
Citește mai mult
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie  validat!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:26
FC Argeș amenință FRF Comunicat dur: „Dacă ratăm play-off-ul, ne vom îndrepta pe cale legală, în instanțele civile și sportive”
FC Argeș amenință FRF Comunicat dur: „Dacă ratăm play-off-ul, ne vom îndrepta pe cale legală,  în instanțele civile și sportive”
13:06
„Presiunea mai mare e pe FCSB” Antrenorul Craiovei e categoric: „Nu-mi voi pierde nicio secundă gândindu-mă la asta!”
„Presiunea mai mare e pe FCSB” Antrenorul Craiovei e categoric: „Nu-mi voi pierde nicio secundă gândindu-mă la asta!”
13:23
Fanii Stelei, interziși în Ghencea Val de critici din partea suporterilor, după decizia clubului din Liga 2: „Eșecul este în birouri, nu pe teren!”
Fanii Stelei, interziși în Ghencea  Val de critici din partea suporterilor, după decizia clubului din Liga 2: „Eșecul este în birouri, nu pe teren!”
11:06
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Top stiri din sport
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
Cupa Romaniei
13.02
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
Citește mai mult
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Superliga
13.02
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Citește mai mult
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist:  „Nu e un trădător”
Superliga
13.02
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist: „Nu e un trădător”
Citește mai mult
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist:  „Nu e un trădător”
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!”
Campionate
13.02
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!”
Citește mai mult
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!”

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 62 dinamo bucuresti 35 rapid 19 Universitatea Craiova 54 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
14.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share