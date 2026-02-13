Atletico Madrid - Barcelona 4-0. După cel de-al treilea gol al gazdelor, reușit de Ademola Lookman (28 de ani), Diego Simeone (55 de ani) l-ar fi luat peste picior pe Lamine Yamal (18 ani).

Ce gest a făcut antrenorul lui Atletico, în rândurile de mai jos.

Atletico Madrid a învins-o fără drept de apel pe Barcelona, în manșa tur din semifinalele Cupei Spaniei, scor 4-0, grație golurilor marcate de Griezmann ('14), Lookman ('33) și Alvarez ('45+2). Formația lui Diego Simeone a profitat și de autogolul lui Eric Garcia, din minutul 6.

Atletico Madrid - Barcelona 4-0 . Diego Simeone l-ar fi luat peste picior pe Lamine Yamal

Atletico a deschis scorul în minutul 6, după autogolul lui Eric Garcia. Griezmann a majorat diferența în minutul 14, după un șut la colțul lung executat perfect.

În minutul 33, echipa lui Diego Simeone a reușit o combinație splendidă, în urma căreia Julian Alvarez l-a găsit în careu pe Ademola Lookman, iar acesta l-a învins pe Garcia cu un șut excelent.

La 3-0 pentru Atletico, iar Diego Simeone a părut să profite de moment pentru a râde pe seama adversarilor din La Liga.

Antrenorul formației madrilene s-ar îndreptat către Lamine Yamal, starul Barcelonei, și i-ar arătat cu mâna numărul 3, făcând referire la cele trei goluri marcate de Atletico până în momentul respectiv, conform mundodeportivo.com.

📸 IMAGEN @elchiringuitotv | GESTO DE SIMEONE A LAMINE.



El argentino le señaló el número 3 con la mano... tras el tercer tanto del Atleti. pic.twitter.com/ZAOnDlFKq6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 12, 2026

Camerele de filmat au surprins și un dialog între cei doi:

🔎🔥Provocació de Simeone a Lamine Yamal o intercanvi d'opinions i gestos sobre la gespa?



🎥Les imatges de la càmera de TV3 aclareixen l'escena



Tots els detalls👉https://t.co/HGgzgo76vl pic.twitter.com/7wTHaOCr8v — Esport3 (@esport3) February 13, 2026

Înainte de pauză, echipa antrenată de Diego Simeone a mai punctat o dată, prin Julian Alvarez. Lookman a primit o pasă foarte bună în careu, dar, în loc să finalizeze, i-a așezat mingea argentinianului, care a înscris cu un șut de la marginea careului.

În urma victoriei de joi, Atletico și-a asigurat un avantaj considerabil înaintea returului cu Barcelona din semifinalele Cupei, care va avea loc pe 3 martie.

Nu ar fi primul gest controversat al lui Simeone

În semifinala Supercupei Spaniei, care s-a disputat la începutul anului în Arabia Saudită, Vinicius Jr. (25 de ani) și Diego Simeone (55 de ani) au fost protagoniștii unor momente tensionate.

În prima repriză a duelului, antrenorul celor de la Atletico Madrid a vrut să-l scoată din ritm pe starul brazilian și să-l enerveze.

„Florentino o să te dea afară, ține minte» ce-ți spun!”, i-ar fi transmis „Cholo” lui Vinicius, potrivit marca.com.

În minutul 81 al partidei, când brazilianul a fost înlocuit de Xabi Alonso, Simeone l-a abordat din nou, încercând să-l facă să creadă că huiduielile de pe stadion erau îndreptate spre el.

Vinicius, deja în afara terenului, a avut o reacție furioasă, iar între cele două bănci a izbucnit o mică ceartă.

Revoltat pe comportamentul omologului său, Alonso i-a a dat replica acestuia: „Vezi-ți de ai tăi, nenorocitule”.

FOTO. Autogolul lui Eric Garcia în meciul Atletico - Barcelona 4-0

Diego Simeone: „Cred că oamenii noștri au nevoie de astfel de momente”

În ciuda victoriei categorice obținute în fața Barcelonei, Diego Simeone rămâne cu picioarele pe pământ, fiind conștient de valoarea echipei catalane.

„Cred că oamenii noștri au nevoie de astfel de momente. Este clar că știm cu ce adversar ne vom confrunta. Nu putem renunța.

Mai este mult până la retur (n.r. - pe 3 martie), dar astăzi am oferit o bucurie mare oamenilor noștri, care o merită”, a declarat Diego Simeone, conform talksport.com.

Antrenorul lui Atletico a vorbit și despre Ademola Lookman, jucător sosit la echipă la începutul lunii februarie de la Atalanta, în schimbul sumei de 35 de milioane de euro.

„Profilul său ne permite să-l folosim în diferite poziții, iar impactul său asupra echipei a fost foarte bun.

S-a simțit confortabil și sperăm să-l putem ajuta să devină un fotbalist și mai bun, la fel cum el ne poate ajuta să creștem ca echipă”, a mai declarat Diego Simeone.

4 contribuții are Ademola Lookman în 3 meciuri jucate pentru Atletico: 2 goluri și 2 pase decisive

Pentru Atletico Madrid urmează meciul cu Ray Vallecano de duminică, de la ora 17:15, din etapa 24 din La Liga. Partida va putea fi urmărită live pe Prima Sport 3.

VIDEO. Rezumatul meciului Atletico Madrid - Barcelona 4-0

