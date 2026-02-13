L-a ridiculizat pe Yamal? FOTO. Gestul controversat făcut de  Diego Simeone în umilința Barcelonei de la Madrid +12 foto
Foto: IMAGO
Campionate

L-a ridiculizat pe Yamal? FOTO. Gestul controversat făcut de Diego Simeone în umilința Barcelonei de la Madrid

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.02.2026, ora 16:56
alt-text Actualizat: 13.02.2026, ora 16:56
  • Atletico Madrid - Barcelona 4-0. După cel de-al treilea gol al gazdelor, reușit de Ademola Lookman (28 de ani), Diego Simeone (55 de ani) l-ar fi luat peste picior pe Lamine Yamal (18 ani).
  • Ce gest a făcut antrenorul lui Atletico, în rândurile de mai jos.

Atletico Madrid a învins-o fără drept de apel pe Barcelona, în manșa tur din semifinalele Cupei Spaniei, scor 4-0, grație golurilor marcate de Griezmann ('14), Lookman ('33) și Alvarez ('45+2). Formația lui Diego Simeone a profitat și de autogolul lui Eric Garcia, din minutul 6.

Flick a făcut scandal Antrenorul Barcelonei, furios pe arbitraj după umilința cu Atletico: „O mizerie!” » Catalanii vor să depună plângere
Citește și
Flick a făcut scandal Antrenorul Barcelonei, furios pe arbitraj după umilința cu Atletico: „O mizerie!” » Catalanii vor să depună plângere
Citește mai mult
Flick a făcut scandal Antrenorul Barcelonei, furios pe arbitraj după umilința cu Atletico: „O mizerie!” » Catalanii vor să depună plângere

Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Diego Simeone l-ar fi luat peste picior pe Lamine Yamal

Atletico a deschis scorul în minutul 6, după autogolul lui Eric Garcia. Griezmann a majorat diferența în minutul 14, după un șut la colțul lung executat perfect.

În minutul 33, echipa lui Diego Simeone a reușit o combinație splendidă, în urma căreia Julian Alvarez l-a găsit în careu pe Ademola Lookman, iar acesta l-a învins pe Garcia cu un șut excelent.

La 3-0 pentru Atletico, iar Diego Simeone a părut să profite de moment pentru a râde pe seama adversarilor din La Liga.

Antrenorul formației madrilene s-ar îndreptat către Lamine Yamal, starul Barcelonei, și i-ar arătat cu mâna numărul 3, făcând referire la cele trei goluri marcate de Atletico până în momentul respectiv, conform mundodeportivo.com.

Camerele de filmat au surprins și un dialog între cei doi:

Înainte de pauză, echipa antrenată de Diego Simeone a mai punctat o dată, prin Julian Alvarez. Lookman a primit o pasă foarte bună în careu, dar, în loc să finalizeze, i-a așezat mingea argentinianului, care a înscris cu un șut de la marginea careului.

În urma victoriei de joi, Atletico și-a asigurat un avantaj considerabil înaintea returului cu Barcelona din semifinalele Cupei, care va avea loc pe 3 martie.

Nu ar fi primul gest controversat al lui Simeone

În semifinala Supercupei Spaniei, care s-a disputat la începutul anului în Arabia Saudită, Vinicius Jr. (25 de ani) și Diego Simeone (55 de ani) au fost protagoniștii unor momente tensionate.

În prima repriză a duelului, antrenorul celor de la Atletico Madrid a vrut să-l scoată din ritm pe starul brazilian și să-l enerveze.

„Florentino o să te dea afară, ține minte» ce-ți spun!”, i-ar fi transmis „Cholo” lui Vinicius, potrivit marca.com.

În minutul 81 al partidei, când brazilianul a fost înlocuit de Xabi Alonso, Simeone l-a abordat din nou, încercând să-l facă să creadă că huiduielile de pe stadion erau îndreptate spre el.

Vinicius, deja în afara terenului, a avut o reacție furioasă, iar între cele două bănci a izbucnit o mică ceartă.

Revoltat pe comportamentul omologului său, Alonso i-a a dat replica acestuia: „Vezi-ți de ai tăi, nenorocitule”.

FOTO. Autogolul lui Eric Garcia în meciul Atletico - Barcelona 4-0

Autogolul lui Eric Garcia din meciul Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Foto: Captură, ESPN
Autogolul lui Eric Garcia din meciul Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Foto: Captură, ESPN

Galerie foto (12 imagini)

Autogolul lui Eric Garcia din meciul Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Foto: Captură, ESPN Autogolul lui Eric Garcia din meciul Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Foto: Captură, ESPN Autogolul lui Eric Garcia din meciul Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Foto: Captură, ESPN Autogolul lui Eric Garcia din meciul Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Foto: Captură, ESPN Autogolul lui Eric Garcia din meciul Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Foto: Captură, ESPN
+12 Foto
labels.photo-gallery

Diego Simeone: „Cred că oamenii noștri au nevoie de astfel de momente”

În ciuda victoriei categorice obținute în fața Barcelonei, Diego Simeone rămâne cu picioarele pe pământ, fiind conștient de valoarea echipei catalane.

„Cred că oamenii noștri au nevoie de astfel de momente. Este clar că știm cu ce adversar ne vom confrunta. Nu putem renunța.

Mai este mult până la retur (n.r. - pe 3 martie), dar astăzi am oferit o bucurie mare oamenilor noștri, care o merită”, a declarat Diego Simeone, conform talksport.com.

Antrenorul lui Atletico a vorbit și despre Ademola Lookman, jucător sosit la echipă la începutul lunii februarie de la Atalanta, în schimbul sumei de 35 de milioane de euro.

„Profilul său ne permite să-l folosim în diferite poziții, iar impactul său asupra echipei a fost foarte bun.

S-a simțit confortabil și sperăm să-l putem ajuta să devină un fotbalist și mai bun, la fel cum el ne poate ajuta să creștem ca echipă”, a mai declarat Diego Simeone.

4 contribuții
are Ademola Lookman în 3 meciuri jucate pentru Atletico: 2 goluri și 2 pase decisive

Pentru Atletico Madrid urmează meciul cu Ray Vallecano de duminică, de la ora 17:15, din etapa 24 din La Liga. Partida va putea fi urmărită live pe Prima Sport 3.

VIDEO. Rezumatul meciului Atletico Madrid - Barcelona 4-0

Citește și

A semnat cu Rapid! Legenda handbalului românesc merge la marea rivală  a CSM București
Handbal
16:08
A semnat cu Rapid! Legenda handbalului românesc merge la marea rivală a CSM București
Citește mai mult
A semnat cu Rapid! Legenda handbalului românesc merge la marea rivală  a CSM București
Daniel Popa s-a întors în România Plecat pe ușa din spate de la FCSB, atacantul a semnat cu cea mai slabă echipă din Liga 1
Superliga
15:22
Daniel Popa s-a întors în România Plecat pe ușa din spate de la FCSB, atacantul a semnat cu cea mai slabă echipă din Liga 1
Citește mai mult
Daniel Popa s-a întors în România Plecat pe ușa din spate de la FCSB, atacantul a semnat cu cea mai slabă echipă din Liga 1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
Atletico Madrid Cupa Spaniei fc barcelona Diego Simeone lamine yamal
Știrile zilei din sport
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Superliga
11:06
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Citește mai mult
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras
Superliga
09:41
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras
Citește mai mult
L-au așteptat în parcare! Arbitrul partidei Petrolul - FC Argeș a fost ținta fanilor. Cum au reacționat aceștia » Oficialii cer demisia lui Vassaras
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”
Superliga
13.02
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”
Citește mai mult
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie  validat!”
Superliga
13.02
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie validat!”
Citește mai mult
„Decizie eronată” CCA reacționează după haosul de la Petrolul - FC Argeș: „Golul ar fi trebuit să fie  validat!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:26
FC Argeș amenință FRF Comunicat dur: „Dacă ratăm play-off-ul, ne vom îndrepta pe cale legală, în instanțele civile și sportive”
FC Argeș amenință FRF Comunicat dur: „Dacă ratăm play-off-ul, ne vom îndrepta pe cale legală,  în instanțele civile și sportive”
13:06
„Presiunea mai mare e pe FCSB” Antrenorul Craiovei e categoric: „Nu-mi voi pierde nicio secundă gândindu-mă la asta!”
„Presiunea mai mare e pe FCSB” Antrenorul Craiovei e categoric: „Nu-mi voi pierde nicio secundă gândindu-mă la asta!”
13:23
Fanii Stelei, interziși în Ghencea Val de critici din partea suporterilor, după decizia clubului din Liga 2: „Eșecul este în birouri, nu pe teren!”
Fanii Stelei, interziși în Ghencea  Val de critici din partea suporterilor, după decizia clubului din Liga 2: „Eșecul este în birouri, nu pe teren!”
11:06
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Parlamentar, mesaje la ora 01:00 noaptea! Deputat USR, intervenție în care îl ceartă în miez de noapte pe Aurel Țicleanu: „De ce îi țineți isonul lui Becali?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Top stiri din sport
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
Cupa Romaniei
13.02
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
Citește mai mult
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Superliga
13.02
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Citește mai mult
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist:  „Nu e un trădător”
Superliga
13.02
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist: „Nu e un trădător”
Citește mai mult
Nicolescu, de partea lui Politic Președintele lui Dinamo, despre gestul fanilor față de fotbalist:  „Nu e un trădător”
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!”
Campionate
13.02
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!”
Citește mai mult
Dortmund, decizie inedită Corturi speciale în jurul stadionului » Ce sunt încurajați fanii să facă înainte de meci: „Nu trebuie să-ți fie rușine!”

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 62 dinamo bucuresti 35 rapid 19 Universitatea Craiova 54 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
14.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share