Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul" a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
Cupa Romaniei

Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul" a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat

George Neagu
Publicat: 05.03.2026, ora 21:30
Actualizat: 05.03.2026, ora 21:42
  • Dinamo - Metalul Buzău. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a avut o criză de nervi în prima repriză a meciului din sferturile Cupei României.

În minutul 34 al partidei, mijlocașul dinamovist Cristi Mihai a primit cartonașul galben după o intrare imprudentă asupra lui Claudiu Borțoneanu.

Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
FOTO. Zeljko Kopic, criză de nervi în meciul cu Metalul Buzău

Cristi Mihai a încercat să recupereze mingea, dar l-a călcat pe gleznă pe Claudiu Borțoneanu, care s-a prăbușit imediat pe gazon din cauza durerilor.

„Centralul” Robert Avram i-a arătat cartonașul galben mijlocașului lui Dinamo, moment în care Zeljko Kopic a răbufnit.

Antrenorul „câinilor” a fost foarte deranjat de decizie, gesticulând furios în direcția arbitrului. Robert Avram i-a făcut semn lui Kopic să se calmeze, dar tehnicianul croat a continuat protestele.

În cele din urmă, „centralul” l-a avertizat și pe Zeljko Kopic cu cartonașul galben.

Criza de nervi a lui Zeljko Kopic, în Dinamo - Metalul Buzău. Foto: Captură/Prima Sport
Criza de nervi a lui Zeljko Kopic, în Dinamo - Metalul Buzău. Foto: Captură/Prima Sport

În minutul 27, Dinamo a deschis scorul în partida cu Metalul Buzău, grație golului reușit de Alex Pop.

Raul Opruț a fost lansat pe partea stângă, a continuat alergarea și a centrat în careu. Atacantul a reluat mingea cu capul, la colțul lung, și l-a învins pe portarul advers, Marian Stoian.

În cazul unui succes, Dinamo se va califica în semifinalele Cupei României, acolo unde va da peste Universitatea Craiova.

Filipe Coelho, eliminat în U Craiova - CFR Cluj 3-1

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a fost eliminat în partida de miercuri din sferturile Cupei României.

În minutul 118, la scorul de 2-1 pentru olteni, Baiaram a scăpat singur spre poarta lui Popa și l-a învins cu un șut printre picioarele portarului, risipind orice emoție în privința calificării.

La acel moment, tehnicianul portughez, avertizat deja cu cartonaș galben, nu și-a mai putut ține bucuria sub control și a intrat pe teren.

Coelho a traversat toată suprafața de joc și l-a luat de gât pe Baiaram, care a celebrat golul în colțul tribunei a doua.

Ulterior acesta a văzut cartonașul roșu din partea arbitrului, a dat mâna cu omologul Daniel Pancu și apoi a mers la vestiare.

U Craiova - CFR. Filipe Coelho a intrat pe teren la golul lui Baiaram FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
U Craiova - CFR. Filipe Coelho a intrat pe teren la golul lui Baiaram FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro

Antrenorul oltenilor nu va fi prezent astfel pe bancă la ultima partidă din sezonul regulat al Ligii 1, cu Rapid, duminică, 8 martie, de la ora 20:00.

