Dinamo - Metalul Buzău. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor”, a avut o criză de nervi în prima repriză a meciului din sferturile Cupei României.

În minutul 34 al partidei, mijlocașul dinamovist Cristi Mihai a primit cartonașul galben după o intrare imprudentă asupra lui Claudiu Borțoneanu.

FOTO. Zeljko Kopic, criză de nervi în meciul cu Metalul Buzău

Cristi Mihai a încercat să recupereze mingea, dar l-a călcat pe gleznă pe Claudiu Borțoneanu, care s-a prăbușit imediat pe gazon din cauza durerilor.

„Centralul” Robert Avram i-a arătat cartonașul galben mijlocașului lui Dinamo, moment în care Zeljko Kopic a răbufnit.

Antrenorul „câinilor” a fost foarte deranjat de decizie, gesticulând furios în direcția arbitrului. Robert Avram i-a făcut semn lui Kopic să se calmeze, dar tehnicianul croat a continuat protestele.

În cele din urmă, „centralul” l-a avertizat și pe Zeljko Kopic cu cartonașul galben.

În minutul 27, Dinamo a deschis scorul în partida cu Metalul Buzău, grație golului reușit de Alex Pop.

Raul Opruț a fost lansat pe partea stângă, a continuat alergarea și a centrat în careu. Atacantul a reluat mingea cu capul, la colțul lung, și l-a învins pe portarul advers, Marian Stoian.

În cazul unui succes, Dinamo se va califica în semifinalele Cupei României, acolo unde va da peste Universitatea Craiova.

Filipe Coelho, eliminat în U Craiova - CFR Cluj 3-1

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a fost eliminat în partida de miercuri din sferturile Cupei României.

În minutul 118, la scorul de 2-1 pentru olteni, Baiaram a scăpat singur spre poarta lui Popa și l-a învins cu un șut printre picioarele portarului, risipind orice emoție în privința calificării.

La acel moment, tehnicianul portughez, avertizat deja cu cartonaș galben, nu și-a mai putut ține bucuria sub control și a intrat pe teren.

Coelho a traversat toată suprafața de joc și l-a luat de gât pe Baiaram, care a celebrat golul în colțul tribunei a doua.

Ulterior acesta a văzut cartonașul roșu din partea arbitrului, a dat mâna cu omologul Daniel Pancu și apoi a mers la vestiare.

Antrenorul oltenilor nu va fi prezent astfel pe bancă la ultima partidă din sezonul regulat al Ligii 1, cu Rapid, duminică, 8 martie, de la ora 20:00.

