Daniil Medvedev (30 de ani, #11 ATP) a avut parte de o călătorie neobișnuită către turneul Indian Wells, care se desfășoară în California în perioada 1-15 martie.

După ce a câștigat turneul din Dubai, Daniil Medvedev nu a reușit să plece cu avionul din Emiratele Arabe Unite din cauza ataculului lansat de SUA și Israel asupra Iranului. Liderii de la Teheran au decis să riposteze, ținta fiind mai multe baze militare americane din țările vecine, printre care și EAU.

Daniil Medvedev: „Te simți ca într-un film de la Hollywood”

Din cauza rachetelor lansate de Iran, tenismenul rus a fost nevoit să meargă cu mașina până în Oman, de unde a luat un avion spre Istanbul, iar apoi un alt avion spre Los Angeles.

Ajuns în SUA, Daniil Medvedev a oferit mai multe detalii despre „aventura” sa din Orientul Mijlociu.

„Am ajuns în Oman cu mașina. Unii au avut noroc și au făcut patru ore și jumătate, alții au condus nouă ore, noi am făcut șapte ore.

Șoferul nostru nu-și mai găsea pașaportul. Am fost singurii care am trecut granița, iar apoi ne-am întors în Emiratele Arabe Unite. Și-a găsit pașaportul în parcare și am plecat din nou spre Oman.

Am rămas acolo o noapte, iar a doua zi am zburat la Istanbul, am petrecut noaptea într-un hotel și apoi am zburat spre Los Angeles.

Dacă povestești toate detaliile, bineînțeles că este ceva neobișnuit. Te simți ca într-un film de la Hollywood: treci granița alături de alte persoane, ajungi pentru prima dată în Oman , a declarat Daniil Medvedev pentru publicația Bolshe, citat de tennisworldusa.org.

Medvedev a călătorit alături de compatrioții săi, tenismenii Andrey Rublev și Karen Khachanov.

„Am ajuns separat în Oman, dar am zburat împreună spre Istanbul și Los Angeles”, a concluzionat rusul.

23 de titluri ATP a cucerit Daniil Medvedev în cariera sa. A câștigat și un turneu de Grand Slam: US Open, în 2021

Medvedev este cap de serie numărul 11 la Indian Wells și va evolua direct în turul al doilea, acolo unde va da peste învingătorul partidei dintre Alejandro Tabilo și Rafael Jodar.

Tenismenul rus a ajuns de două ori în finala turneului din California și a fost învins de fiecare dată de Carlos Alcaraz, actualul lider mondial.

Medvedev a fost învins de Alcaraz în 2023, scor 3-6, 2-6. Un an mai târziu, rusul a pierdut în ultimul act în fața aceluiași adversar, scor 6-7, 1-6.

