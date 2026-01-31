- Denis Alibec intră în istorie: cinci semnături cu Farul Constanța îl pun la egalitate cu Claudio Pizarro, recordmanul internațional al revenirilor la același club.
Denis Alibec (35 de ani) a revenit la Farul, după despărțirea de FCSB. Atacantul a semnat pentru a cincea oară cu Farul Constanța, egalând astfel recordul Guinness pentru cele mai multe semnături cu același club, deținut de fostul fotbalist peruan Claudio Pizarro.
Denis Alibec a intrat în Cartea Recordurilor: a semnat de cinci ori cu Farul
Potrivit Guinness World Records, Pizarro (47 de ani) a semnat de cinci ori cu SV Werder Bremen (Germania), ultima oară pe 29 iulie 2018.
Prima sa perioadă la Bremen a început în 2001, iar după experiențe la Bayern München și Chelsea, a revenit în 2008 sub formă de împrumut, apoi permanent în 2009.
După un nou transfer la Bayern, a semnat pentru a patra oară în 2015, iar după un scurt stagiu la 1. FC Köln, s-a întors pentru a cincea oară în 2018.
Semnăturile lui Alibec pentru Farul
- 2008–2009 – de la Farul U19 la prima echipă
- 2012 – revenire de la Inter Milano
- 2022–2023 – revenire de la Kayserispor
- 2024–2025 – revenire de la Muaither SC
- 2026 – revenire de la FCSB
Galerie foto (12 imagini)
A debutat în Liga 1 la Farul în 2008 și în Serie A la Inter Milano în 2010
Format la centrul de Copii și Juniori de la Farul, Denis Alibec a debutat pentru prima echipa a „Marinarilor” într-un meci cu Oțelul Galați (1-1), disputat la Constanța, pe 29 septembrie 2008. Antrenorul Ion Marin l-a introdus pe teren în minutul 88, în locul lui Dejan Rusmir.
Talent imens, Alibec a fost transferat în ianuarie 2009 la Inter Milano. Denis avea pe atunci 18 ani și era considerat „noul Van Basten”.
Puștiul rebel a debutat în Serie A, în 2010, în tricoul nerazzurro, adunând 58 de minute în două meciuri sub comanda lui Rafa Benitez.
În această perioadă, Alibec a jucat alături de staruri de talie mondială precum Zanetti, Cordoba, Lucio, Cambiasso, Goran Pandev, Dejan Stankovic, Wesley Sneijder și Samuel Eto’o.
Împrumuturi și reveniri la Farul
În ianuarie 2012, după o perioadă petrecută la Mechelen (Belgia), atacantul a revenit la Farul, împrumutat de Inter, când echipa se numea încă Viitorul.
Pe 30 iunie 2013, Alibec s-a întors la Inter, dar „nerazzurrii” l-au împrumutat la Bologna, echipă pentru care a jucat doar un minut, în Serie A, într-un meci cu Juventus.
Capitolul Inter Milano s-a încheiat pentru Alibec în 2014. După ani, jucătorul a mărturisit cu părere de rău: „Când am plecat de la Inter împrumut, la KV Mechelen în 2011, cred că acela este cel mai mare regret al meu din carieră”.
Alibec a revenit pentru a doua oară la Farul în vara anului 2022, de la Kayserispor. După un sezon petrecut în Qatar, la Muaither SC, atacantul s-a întors în România pentru a treia oară la echipa de pe litoral.
Denis Alibec a jucat pentru 11 echipe
|Club
|Meciuri
|Goluri/Pase decisive
|Astra Giurgiu
|145
|63/40
|FCV Farul
|93
|32/26
|FCSB
|56
|13/12
|Muaither SC
|23
|8/5
|CFR Cluj
|21
|2/1
|Farul Constanța
|18
|2/-
|Kayserispor
|17
|3/1
|Atromitos
|13
|2/1
|KV Mechelen
|12
|1/2
|Bologna
|3
|-/1
|Inter
|2
|-/-
Triplu campion al României
Denis Alibec este triplu campion al României cu Astra Giurgiu (2016), CFR Cluj (2022) și Farul Constanța (2023), câștigător al Cupei României cu Astra Giurgiu (2014) și a Supercupei României cu FCSB (2025/26), declarat fotbalistul român al anului în 2016.