Denis Alibec intră în istorie: cinci semnături cu Farul Constanța îl pun la egalitate cu Claudio Pizarro, recordmanul internațional al revenirilor la același club.

Denis Alibec (35 de ani) a revenit la Farul, după despărțirea de FCSB. Atacantul a semnat pentru a cincea oară cu Farul Constanța, egalând astfel recordul Guinness pentru cele mai multe semnături cu același club, deținut de fostul fotbalist peruan Claudio Pizarro.

Denis Alibec a intrat în Cartea Recordurilor: a semnat de cinci ori cu Farul

Potrivit Guinness World Records, Pizarro (47 de ani) a semnat de cinci ori cu SV Werder Bremen (Germania), ultima oară pe 29 iulie 2018.

Prima sa perioadă la Bremen a început în 2001, iar după experiențe la Bayern München și Chelsea, a revenit în 2008 sub formă de împrumut, apoi permanent în 2009.

După un nou transfer la Bayern, a semnat pentru a patra oară în 2015, iar după un scurt stagiu la 1. FC Köln, s-a întors pentru a cincea oară în 2018.

Semnăturile lui Alibec pentru Farul

2008–2009 – de la Farul U19 la prima echipă

2012 – revenire de la Inter Milano

2022–2023 – revenire de la Kayserispor

2024–2025 – revenire de la Muaither SC

2026 – revenire de la FCSB

A debutat în Liga 1 la Farul în 2008 și în Serie A la Inter Milano în 2010

Format la centrul de Copii și Juniori de la Farul, Denis Alibec a debutat pentru prima echipa a „Marinarilor” într-un meci cu Oțelul Galați (1-1), disputat la Constanța, pe 29 septembrie 2008. Antrenorul Ion Marin l-a introdus pe teren în minutul 88, în locul lui Dejan Rusmir.

Talent imens, Alibec a fost transferat în ianuarie 2009 la Inter Milano. Denis avea pe atunci 18 ani și era considerat „noul Van Basten”.

Puștiul rebel a debutat în Serie A, în 2010, în tricoul nerazzurro, adunând 58 de minute în două meciuri sub comanda lui Rafa Benitez.

În această perioadă, Alibec a jucat alături de staruri de talie mondială precum Zanetti, Cordoba, Lucio, Cambiasso, Goran Pandev, Dejan Stankovic, Wesley Sneijder și Samuel Eto’o.

Împrumuturi și reveniri la Farul

În ianuarie 2012, după o perioadă petrecută la Mechelen (Belgia), atacantul a revenit la Farul, împrumutat de Inter, când echipa se numea încă Viitorul.

Pe 30 iunie 2013, Alibec s-a întors la Inter, dar „nerazzurrii” l-au împrumutat la Bologna, echipă pentru care a jucat doar un minut, în Serie A, într-un meci cu Juventus.

Capitolul Inter Milano s-a încheiat pentru Alibec în 2014. După ani, jucătorul a mărturisit cu părere de rău: „Când am plecat de la Inter împrumut, la KV Mechelen în 2011, cred că acela este cel mai mare regret al meu din carieră”.

Alibec a revenit pentru a doua oară la Farul în vara anului 2022, de la Kayserispor. După un sezon petrecut în Qatar, la Muaither SC, atacantul s-a întors în România pentru a treia oară la echipa de pe litoral.

Denis Alibec a jucat pentru 11 echipe

Club Meciuri Goluri/Pase decisive Astra Giurgiu 145 63/40 FCV Farul 93 32/26 FCSB 56 13/12 Muaither SC 23 8/5 CFR Cluj 21 2/1 Farul Constanța 18 2/- Kayserispor 17 3/1 Atromitos 13 2/1 KV Mechelen 12 1/2 Bologna 3 -/1 Inter 2 -/-

Triplu campion al României

Denis Alibec este triplu campion al României cu Astra Giurgiu (2016), CFR Cluj (2022) și Farul Constanța (2023), câștigător al Cupei României cu Astra Giurgiu (2014) și a Supercupei României cu FCSB (2025/26), declarat fotbalistul român al anului în 2016.

45 de selecții și șase goluri are Denis Alibec la echipa națională, cu care a participat la două turnee finale: EURO 2016 și EURO 2024

