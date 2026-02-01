Farul - U Craiova 4-1. Denis Alibec (35 de ani) a marcat la prima partidă de la revenirea la formația constănțeană.

Elevii lui Ianis Zicu s-au impus categoric în fața liderului Ligii 1, iar atacantul a fost autorul ultimului gol, din lovitură liberă.

Farul a rezolvat partida contra oltenilor în doar 30 de minute, în prima repriză. Pe final de meci, în minutul 70, Zicu a mizat și pe Alibec, abia transferat de la FCSB, care i-a luat locul lui Grygorian.

Farul - U Craiova 4-1 . Denis Alibec, gol la a cincea revenire la Constanța

În minutul 84, la scorul de 3-1, Răzvan Tănasă a scăpat singur spre poarta lui Isenko.

Portarul ucrainean a ieșit în afara careului, încercând să ajung primul la minge, a ratat balonul, iar în cădere l-a agățat pe atacant, care nu a putut continua faza.

Arbitrul Rareș Vidican i-a arătat imediat cartonașul roșu lui Isenko, iar Farul a beneficiat de o lovitură liberă de la marginea careului.

Cum Craiova făcuse toate schimbările, între buturi a trebuit să intre Tudor Băluță. Alibec și-a asumat executarea loviturii libere și nu l-a iertat pe colegul său de la națională. A înscris după doar 17 minute în tricoul Farului cu o torpilă pe lângă zidul oaspeților.

La finalul partidei, Alibec a oferit și o scurtă reacție, după revenirea la Farul:

„Am făcut o alegere greșită când m-am întors la FCSB, dar a fost alegerea mea. Nu regret nimic, așa a fost să fie și este important că am revenit acasă.

Sunt bine, am marcat și mă bucur că am putut să ajut echipa. Este o luptă foarte strânsă pentru locurile de play-off, sunt foarte multe echipe cu aproape aceleași puncte, trebuie să luăm fiecare meci în parte și să reușim să câștigăm, cum am făcut-o în această seară, chiar dacă jucăm cu primul loc sau cu ultimul”, a spus Alibec după meci, la Prima Sport.

