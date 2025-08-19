Când revine Alibec Detalii de ultimă oră despre  starea atacantului FCSB . Merge în Scoția? + Ce se întâmplă cu Politic +12 foto
Când revine Alibec Detalii de ultimă oră despre starea atacantului FCSB. Merge în Scoția? + Ce se întâmplă cu Politic

  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a dat detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Denis Alibec (34 de ani).

Revenit în această vară la FCSB, Denis Alibec a jucat doar în trei meciuri ale campioanei din acest sezon. Accidentat la genunchi în meciul cu CFR Cluj din Supercupa României (2-1), atacantul a mai evoluat în duelurile cu Dinamo (3-4) și Shkendija (1-2).

Ulterior, Alibec a acuzat noi probleme medicale și a fost lăsat în afara lotului la ultimele partide ale campioanei.

Mihai Stoica: „E foarte important să se antreneze bine săptămâna asta”

Mihai Stoica a anunțat, luni, că sunt șanse mici ca Alibec să facă deplasarea în Scoția pentru meciul cu Aberdeen.

Totuși, fotbalistul de 34 de ani ar putea fi apt pentru duelul cu FC Argeș din Liga 1 și pentru returul din play-off-ul Europa League.

„Alibec e bine din punct de vedere medical. N-are ritm însă și nu cred că va face deplasarea în Scoția.

E foarte important să se antreneze bine săptămâna asta, pentru a-l avea cu FC Argeș, dar, mai ales, pentru returul cu Aberdeen. Nu cred că meciul tur va rezolva ecuația calificării”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Denis Alibec la FCSB

Mihai Stoica îl apără pe Politic: „E foarte bun”

Oficialul celor de la FCSB a vorbit și de prestația lui Dennis Politic din remiza cu Rapid (2-2), după ce fotbalistul a fost criticat de mai mulți specialiști din fotbal, inclusiv de patronul campioanei.

„Am văzut că s-a vorbit mult că a fost slab Politic. A jucat pe altă poziție și mai are nevoie de timp pentru a se pune la punct fizic și pentru a scăpa de fobia asta a accidentărilor.

Eu văd limbajul corpului. Face stretching din când în când, vrea să facă o prevenție și în timpul meciului. Clar are psihoza asta. Când va scăpa de ea va fi mult mai bine fizic.

Este de 20-30 de minute acum, nu poate mai mult, dar e foarte bun. A demonstrat-o nu în Supercupă, ci în dubla cu Drita”, a concluzionat Mihai Stoica, potrivit sursei citate

Rapid - FCSB FOTO GOLAZO (3).jpg

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

