Alibec pleacă de la FCSB! UPDATE. Atacantul a bătut palma cu noua echipă! Transferat gratis de rivală

29.01.2026, ora 22:09
29.01.2026, ora 22:13
  • Denis Alibec (35 de ani) va pleca de la FCSB și va merge gratis la Farul.
  • Ajuns la FCSB în vara anului trecut, atacantul nu a confirmat în tricoul campioanei, fiind împiedicat și de numeroase accidentări.

22:00 Alibec a bătut palma cu Farul

După ce Gigi Becali anunțase că îl va lăsa să plece gratis la Farul, dacă se va înțelege cu Gică Hagi, GOLAZO.ro a aflat că atacantul a ajuns la un acord pentru a reveni la „rechini”.

Discuțiile dintre jucător și constănțeni s-au finalizat chiar înainte de startul partidei dintre FCSB și Fenerbahce.

Știrea inițială. Denis Alibec, aproape de revenirea la Farul Constanța

Întrebat despre plecarea lui Alibec la Farul Constanța, Gigi Becali a declarat că este gata să renunțe la serviciile atacantului, dacă acesta se va înțelege cu echipa antrenată de Ianis Zicu.

„Îl las gratis la Farul, dar să vedem dacă se înțeleg. Nu vreau niciun ban pe el, totul e ca el să se înțeleagă acolo.

Nu știu dacă salariu sau altceva, dar eu am transmis că la Farul îl las gratis”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

500.000 de euro
este cota lui Denis Alibec, conform Transfermarkt

În acest sezon, Denis Alibec a jucat 14 meciuri în toate competițiile pentru FCSB, reușind să înscrie un singur gol, în Cupa României, în victoria cu Gloria Bistrița, scor 3-1.

În cazul unei reveniri la Farul, Alibec ar ajunge la cea de-a cincea experiență în tricoul constănțenilor, după ce a mai jucat acolo în 2008-2009, 2012-2013 (n.r. - echipa se numea la acel moment Viitorul Constanța), 2022-2023 și 2024-2025.

Alături de Farul, Alibec a devenit campion al României, în sezonul 2022/2023, atunci când constănțenii câștigau titlul după o luptă strânsă chiar cu FCSB.

FOTO. Golul marcat de Denis Alibec în Gloria Bistrița - FCSB, scor 1-3

Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României
Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României

Galerie foto (17 imagini)

Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României Golul lui Alibec din meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României
+17 Foto
labels.photo-gallery

