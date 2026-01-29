Măsuri speciale la Lyon - PAOK  Ce se va întâmpla înainte de meci după tragedia în care 7 greci și-au pierdut viața în România +7 foto
Altar de candele în fața Toumba Stadium, arena celor de la PAOK/ Foto: IMAGO
Europa League

Măsuri speciale la Lyon - PAOK Ce se va întâmpla înainte de meci după tragedia în care 7 greci și-au pierdut viața în România

Alexandru Smeu
Publicat: 29.01.2026, ora 19:23
Actualizat: 29.01.2026, ora 19:23
  • Un minut de reculegere va avea loc înaintea partidei Olympique Lyon şi PAOK, din ultima rundă a fazei principale din Europa League, în memoria suporterilor greci decedaţi într-un accident rutier în România.
  • Meciul este programat cu începere de la ora 22:00 și se vede în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Șapte persoane au murit și trei au fost rănite, marți, într-un accident rutier produs pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel din județul Timiș.

În mașina spulberată de un camion după ce a intrat pe contrasens se aflau zece oameni, fani ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu, care mergeau în Franța pentru meciul cu Lyon.

Minut de reculegere înainte de Lyon - PAOK

În urma tragediei, galeria clubul din Salonic au decis ca niciun susținător să nu mai facă deplasarea în Franța, iar peluza în care ar fi trebuit să fie grecii în „Parc OL” va rămâne închisă în timpul meciului.

Potrivit news.ro, un minut de reculegere va avea loc înaintea partidei din Europa League, în memoria celor șapte fani greci decedați în tragicul accident din România.

Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei
Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei

Galerie foto (7 imagini)

Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei Accident Lugojel FOTO: Captură Opinia Timișoarei
+7 Foto
labels.photo-gallery

PAOK, avertisment pentru fanii greci aflați în Franța

Într-un comunicat postat pe site-ul oficial, PAOK și-a avertizat fanii aflați în Franța.

Suporterii care vor să susțină echipa antrenată de Răzvan Lucescu și au cumpărat bilete în altă zonă decât cea rezervată galeriei nu vor fi lăsați să intre în stadion dacă vor purta însemne ale clubului.

„În ultima etapă a fazei grupei Ligii Europa, împotriva Lyonului, echipa joacă pentru a onora memoria fanilor noştri care şi-au pierdut viaţa în tragic accident rutier din România.

La şedinţa de ieri, s-a ratificat decizia de a închide tribuna oaspeţilor pentru meciul împotriva Lyonului.

PAOK informează că suporterii greci care se află în stadion, fie că sunt titulari de invitaţii, bilete VIP sau bilete standard achiziţionate direct de la echipa gazdă, nu trebuie să poarte în niciun caz îmbrăcăminte cu însemnele PAOK, deoarece în caz contrar nu li se va permite accesul în stadion.

Orice suporter grec care asistă la meci este rugat să respecte în totalitate instrucţiunile autorităţilor franceze şi să evite comportamente care ar putea afecta atmosfera de respect şi comemorare din meciul de diseară şi ar putea crea probleme clubului.

În acelaşi timp, PAOK doreşte să menţioneze cooperarea excelentă cu Lyon şi autorităţile franceze, care încă de la început au demonstrat o înţelegere absolută a durerii şi doliului familiei PAOK, precum şi disponibilitatea de a coopera în mod substanţial”, a anunțat PAOK pe site-ul oficial.

În acest moment, PAOK se află pe locul 12, cu 12 puncte și nu mai poate pierde calificarea în fazele eliminatorii, indiferent de rezultatul din Franța.

PAOK olympique lyon moment de reculegere accident rutier deces
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share