Epic fail în Liga Campionilor FOTO. Au vrut să fie fair-play, dar mesajul s-a transformat în ironie după nebunia din Benfica - Real Madrid

- Club Brugge s-a grăbit să o felicite pe Olympique Marseille pentru calificarea în play-off-ul pentru primăvara Ligii Campionilor.
- Formația franceză a fost eliminată dramatic, după ce a terminat pe locul 25, primul sub linie în faza principală a competiției.
Marseille a pierdut fără drept de apel confruntarea din Belgia, scor 0-3, dar la finalul partidei ambele echipe mergeau braț la braț în play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor.
În acel moment, formația antrenată de Roberto de Zerbi ocupa locul 24, ultimul care asigura calificarea.
FOTO. Au vrut să fie fair-play, dar mesajul s-a transformat în ironie
Imediat după fluierul de final, clubul belgian a afișat pe tabela stadionului mesajul: „Felicitări pentru callificare, Olympique de Marseille!”
Lucrurile au luat o întorsătură total neașteptată. Pe Da Luz, Benfica o conducea pe Real Madrid, scor 3-2, iar meciul era încă în desfășurare.
Formația antrenată de Jose Mourinho avea nevoie de o victorie la minimum două goluri pentru a obține calificarea, iar reușita decisivă a venit în minutul 90+8!
Urcat în careu la ultima fază a meciului, o lovitură liberă, portarul Anatoliy Trubin (24 de ani) a devenit eroul improbabil al portughezilor, reușind să marcheze golul calificării.
Reușita goalkeeperului ucrainean a trimis-o pe Benfica pe locul 24, grație golaverajului.
Formația din Portugalia a terminat cu -2, în timp ce Olympique Marseille, echipa de pe 25, a avut -3.
De partea cealaltă, Club Brugge a încheiat pe locul 19 și va continua parcursul în play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor. Acolo, belgienii vor întâlni Atletico Madrid sau Juventus.
Nici fanilor nu le-a venit să creadă ce s-a întâmplat
Momentul „Jan Breydel Stadium” a devenit viral pe rețelele de socializare, iar fanilor nu le-a venit să creadă ce au văzut, notează thesun.co.uk:
- „Asta e genial”
- „Nu se putea întâmpla unei echipe mai simpatice”
- „Fotbalul a câștigat”
- „Introduceți tema din Curb Your Enthusiasm (n.r. trad Controlează-ți emoțiile)”