Epic fail în Liga Campionilor FOTO. Au vrut să fie fair-play, dar mesajul s-a transformat în ironie după nebunia din Benfica - Real Madrid

pentru calificarea în play-off-ul pentru primăvara Ligii Campionilor. Formația franceză a fost eliminată dramatic, după ce a terminat pe locul 25, primul sub linie în faza principală a competiției.

Marseille a pierdut fără drept de apel confruntarea din Belgia, scor 0-3, dar la finalul partidei ambele echipe mergeau braț la braț în play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor.

În acel moment, formația antrenată de Roberto de Zerbi ocupa locul 24, ultimul care asigura calificarea.

Imediat după fluierul de final, clubul belgian a afișat pe tabela stadionului mesajul: „Felicitări pentru callificare, Olympique de Marseille!”

Lucrurile au luat o întorsătură total neașteptată. Pe Da Luz, Benfica o conducea pe Real Madrid, scor 3-2, iar meciul era încă în desfășurare.

Formația antrenată de Jose Mourinho avea nevoie de o victorie la minimum două goluri pentru a obține calificarea, iar reușita decisivă a venit în minutul 90+8!

Urcat în careu la ultima fază a meciului, o lovitură liberă, portarul Anatoliy Trubin (24 de ani) a devenit eroul improbabil al portughezilor, reușind să marcheze golul calificării.

Reușita goalkeeperului ucrainean a trimis-o pe Benfica pe locul 24, grație golaverajului.

Formația din Portugalia a terminat cu -2, în timp ce Olympique Marseille, echipa de pe 25, a avut -3.

De partea cealaltă, Club Brugge a încheiat pe locul 19 și va continua parcursul în play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor. Acolo, belgienii vor întâlni Atletico Madrid sau Juventus.

Nici fanilor nu le-a venit să creadă ce s-a întâmplat

Momentul „Jan Breydel Stadium” a devenit viral pe rețelele de socializare, iar fanilor nu le-a venit să creadă ce au văzut, notează thesun.co.uk:

„Asta e genial”

„Nu se putea întâmpla unei echipe mai simpatice”

„Fotbalul a câștigat”

„Introduceți tema din Curb Your Enthusiasm (n.r. trad Controlează-ți emoțiile)”

