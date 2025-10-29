Gloria Bistrița - FCSB 1-3 Campioana se impune în deplasare și pornește cu dreptul în Cupa României 

FCSB a câștigat meciul cu Gloria Bistrița, scor 3-1, în prima etapă a Cupei României.

Campioana FCSB a început tare partida de la Bistrița, reușind să își creeze ocazii încă din primele minute ale partide. Golul nu a întârziat nici el să apară, „roș-albaștrii” reușind să înscrie în minutul 25, printr-un penalty transformat de Denis Alibec.

Înainte de pauză, FCSB și-a majorat avantajul, după o fază încheiată superb de Mamadou Thiam din pasa aceluiași Alibec.

În repriza secundă, Gloria Bistrița a ieșit montată de la cabine, atitudine care s-a valorificat în minutul 79, atunci când Mensah a redus din diferență, după un penalty perfect executat.

FCSB a închis meciul chiar în ultimul minut al timpului regulamentar, atunci când Alexandru Stoian a învins defensiva bistrițeană și a stabilit scorul final, 3-1 în favoarea campioanei.

Gloria Bistrița - FCSB 1-3

Au marcat: Mensah (min. 79) / Alibec (min. 25 pen.), Thiam (Min. 45), Stoian (min. 90)

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 4 minute.

Min. 90 - GOL! (1-3) - Alexandru Stoian îl învinge pe Raul Avram și o readuce pe FCSB în avantaj de două goluri.

Min. 87 - Șofroni trimite mult peste poarta lui Zima.

Min. 81 - Zima își salvează echipa după un șut extrem de periculos.

Min. 80 - Chindriș intră pe teren și îl înlocuiește pe Alin Burdeț.

Min. 79 - GOL! (1-2) - Emmanuel Mensah îl învinge fără emoții pe Lukas Zima și reaprinde speranțele bistrițenilor.

Min. 77 - Penalty pentru Gloria Bistrița. Emmanuel Mensah va executa.

Min. 65 - Trei modificări la Gloria Bistrița. Au părăsit terenul Mogoș, Cristea și Effiom și au intrat Pîrvulescu, Chiorean și Chukwu.

Min. 64 - David Miculescu părăsește și el terenul, fiind înlocuit de Stoian.

Min. 61 - Florin Tănase intră pe teren în locul lui Darius Olaru.

Min. 57 - Lovitură liberă din apropierea liniei de tușă pentru Gloria Bistrița. Defensiva „roș-albastră” a respins fără probleme.

Min. 53 - Bambock trage pe lângă poarta lui Zima. Mingea a trecut puțin pe lângă țintă.

Min. 48 - Șofroni respinge în corner șutul lui Miculescu.

Min. 46 - Trei schimbări la pauză! Au ieșit de la FCSB Alibec, Thiam și Șut, fiind înlocuiți de Politic, Bîrligea și Alhassan. Și Gloria a făcut o schimbare. Grigore l-a scos de pe teren pe King, înlocuindu-l cu Mensah.

Min. 45 + 1 - Pauză pe stadionul „Jean Pădureanu”.

Min. 45 - GOL! (0-2) - Alibec îi pasează perfect lui Mamadou Thiam, cel care a șutat perfect la colțul lung și a majorat diferența în favoarea campioanei.

Min. 39 - OCAZIE URIAȘĂ pentru Gloria Bistrița. Otega a fost scăpat din marcaj de defensiva campioanei și a rămas singur cu portarul Zima. Acesta a alunecat în momentul șutului și a trimis pe lângă poarta celor de la FCSB.

Min. 29 - Peter trage puternic de la distanță dar balonul trece mult peste poarta apărată de Lukas Zima.

Min. 25 - GOL! (0-1) - Denis Alibec îl învinge pe Raul Avram și o duce pe FCSB în avantaj.

Min. 24 - Penalty pentru FCSB. Adrian Șut a fost faultat în careul advers. La această partidă nu există arbitraj video.

Min. 23 - Lovitură de la colț pentru Gloria Bistrița.

Min. 18 - Situație importantă pentru Gloria. Daniel Graovac intervine fără probleme și îl deposedează pe Effiom.

Min. 15 - Darius Olaru șutează pe lângă poarta apărată de Raul Avram.

Min. 10 - „Roș-albaștrii” au posesia până în acest moment însă lasă de dorit la capitolul realizărilor.

Min. 1 - A început partida!

Echipele de start:

Gloria Bistrița: R. Avram - Ieșeanu, Burdeț, Vișinar - R. Mogoș, Bambock, F. Cristea, Șofroni - Effiom, King, Peter

R. Avram - Ieșeanu, Burdeț, Vișinar - R. Mogoș, Bambock, F. Cristea, Șofroni - Effiom, King, Peter Rezerve: Greab - Chukwu, Cavar, Chiorean, Pîrvulescu, V. Alexandru, Salka, Mensah

Greab - Chukwu, Cavar, Chiorean, Pîrvulescu, V. Alexandru, Salka, Mensah Antrenor: Nicolae Grigore

FCSB: Zima - Graovac, Ngezana, Dăncuș, Kiki - Edjouma, Șut - Miculescu, Olaru, Thiam - Alibec

Zima - Graovac, Ngezana, Dăncuș, Kiki - Edjouma, Șut - Miculescu, Olaru, Thiam - Alibec Rezerve: Udrea - Bîrligea, Tănase, Politic, Cercel, Pantea, Radunovic, Alhassan, Stoian

Udrea - Bîrligea, Tănase, Politic, Cercel, Pantea, Radunovic, Alhassan, Stoian Antrenor: Elias Charalambous

Stadion : Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistriţa)

: Complexul Sportiv Jean Pădureanu (Bistriţa) Arbitru: Lăstun Mihail Sebastian (Râmnicu Vâlcea) / A1: Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava), A2: Paduraru Sebastian (Gura Humorului)

Nicolae Grigore: „Credem în șansa noastră”

Antrenorul bistrițenilor a transmis că echipa își va juca șansa, chiar dacă adversarul este unul incomod.

„Întâlnim campioana României, echipa cu, poate, jucătorii cei mai valoroși, cei mai mulți jucători convocați la națională. Întâlnim o echipă care, dacă ne luăm după ultimul meci, pare în revenire de formă. Efectiv a închis meciul cu UTA foarte repede.

Va fi un meci complicat, dar credem în șansa noastră, intrăm pe teren să jucăm fotbal, să facem ce știm mai bine, să ne luptăm pentru fiecare balon, pentru fiecare centimetru de teren.

Vom intra pe teren cu dorința de a câștiga acest meci! Au fost cazuri, au mai fost surprize în Cupa României.

Psihologic, cred că va fi diferit meciul, pentru că nu întâlnim în fiecare zi echipă de prima ligă, jucători de lot național, de milioane de euro. Ca organizare, e o pregătire și din ceea ce ne va aștepta la meciul de apoi, din Liga 2, cu Corvinul. (…)

Cred că va fi o atmosferă foarte frumoasă, pentru că, din ce am văzut de când am venit la Gloria, publicul vrea să vadă fotbal. Am văzut meciuri normale de Liga 2 cu 3.000 de oameni în tribune, am văzut că oamenii vor să vină la fotbal.

E normal ca acum, când vine campioana României, să fie stadionul plin. Poate că dacă ar fi avut o capacitate mai mare stadionul, tot s-ar fi umplut”, a spus Nicolae Grigore la conferință, potrivit liga2.prosport.ro.

