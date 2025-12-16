Olăroiu i-a cucerit pe arabi FOTO. Gestul neașteptat făcut de antrenorul român în meciul Maroc - EAU » Reacția comentatorilor +5 foto
Cosmin Olăroiu foto: captură X
Olăroiu i-a cucerit pe arabi FOTO. Gestul neașteptat făcut de antrenorul român în meciul Maroc - EAU » Reacția comentatorilor

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 16.12.2025, ora 12:30
alt-text Actualizat: 16.12.2025, ora 12:30
  • Maroc - Emiratele Arabe Unite 3-0. Cosmin Olăroiu i-a lăsat pe mască pe comentatori cu o execuție impresionantă la o fază în care mingea a ieșit în afara terenului.
  • Antrenorul român a pierdut semifinala FIFA Arab Cup și va juca finala mică împotriva Arabiei Saudite, joi, de la 13:00, ora României.

Olăroiu a ratat dramatic calificarea la barajul intercontinental al CM 2026 cu Emiratele Arabe Unite, iar acum a evoluat în Arab Cup, o competiție organizată de FIFA la care participă naționalele statelor membre ale Uniunii Federațiilor Arabe de Fotbal.

Maroc - Emiratele Arabe Unite 3-0. Cosmin Olăroiu i-a impresionat pe comentatori

Naționala pregătită de Cosmin Olăroiu nu a avut nicio șansă în fața Marocului, o națională care s-a calificat direct la CM 2026 și care a avut o evoluție excelentă la precedenta ediție din 2022, unde a terminat pe locul 4.

În meciul cu EAU din semifinalele FIFA Arab Cup, Maroc s-a impus cu 3-0.

La o fază din minutul 63, la 1-0 pentru Maroc, Olăroiu a lovit în stil „rabona” o minge care ieșise din teren, lăsându-i mască pe comentatorii. Unul dintre ei a transmis „Respect, Cosmin!”, potrivit sport.ro.

Rabona lui Olăroiu, în Maroc - Emiratele Arabe 3-0
Rabona lui Olăroiu, în Maroc - Emiratele Arabe 3-0

Galerie foto (5 imagini)

Rabona lui Olăroiu, în Maroc - Emiratele Arabe 3-0 Rabona lui Olăroiu, în Maroc - Emiratele Arabe 3-0 Rabona lui Olăroiu, în Maroc - Emiratele Arabe 3-0 Rabona lui Olăroiu, în Maroc - Emiratele Arabe 3-0 Rabona lui Olăroiu, în Maroc - Emiratele Arabe 3-0
+5 Foto
Emiratele Arabe Unite va juca în finala mică a competiției, joi, de la 13:00, contra Arabiei Saudite, care a fost eliminată în cealaltă semifinală de către Iordania, o altă națională calificată în premieră la CM 2026.

Emiratele Arabe Unite Cosmin Olaroiu comentatori maroc fifa arab cup
