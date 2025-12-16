Maroc - Emiratele Arabe Unite 3-0. Cosmin Olăroiu i-a lăsat pe mască pe comentatori cu o execuție impresionantă la o fază în care mingea a ieșit în afara terenului.

Antrenorul român a pierdut semifinala FIFA Arab Cup și va juca finala mică împotriva Arabiei Saudite, joi, de la 13:00, ora României.

Olăroiu a ratat dramatic calificarea la barajul intercontinental al CM 2026 cu Emiratele Arabe Unite, iar acum a evoluat în Arab Cup, o competiție organizată de FIFA la care participă naționalele statelor membre ale Uniunii Federațiilor Arabe de Fotbal.

Naționala pregătită de Cosmin Olăroiu nu a avut nicio șansă în fața Marocului, o națională care s-a calificat direct la CM 2026 și care a avut o evoluție excelentă la precedenta ediție din 2022, unde a terminat pe locul 4.

În meciul cu EAU din semifinalele FIFA Arab Cup, Maroc s-a impus cu 3-0.

La o fază din minutul 63, la 1-0 pentru Maroc, Olăroiu a lovit în stil „rabona” o minge care ieșise din teren, lăsându-i mască pe comentatorii. Unul dintre ei a transmis „Respect, Cosmin!”, potrivit sport.ro.

Emiratele Arabe Unite va juca în finala mică a competiției, joi, de la 13:00, contra Arabiei Saudite, care a fost eliminată în cealaltă semifinală de către Iordania, o altă națională calificată în premieră la CM 2026.

