Scapă cluburile de „Ordinul Novak"? Nicușor Dan a atacat la CCR legea care a scandalizat echipele din Liga 1 » Amenzi uriașe
Scapă cluburile de „Ordinul Novak"? Nicușor Dan a atacat la CCR legea care a scandalizat echipele din Liga 1 » Amenzi uriașe

Publicat: 16.12.2025, ora 14:28
Actualizat: 16.12.2025, ora 14:28
  • Președintele României, Nicușor Dan (55 de ani), a atacat la Curtea Constituțională (CCR) „ordinul Novak”, după petiția formulată de deputatul PNL, Ionuț Stroe (46 de ani).
  • Prin acea petiție, președintelui i s-a cerut să trimită noua lege spre reexaminare sau să o atace la CCR, lucru care s-a și întâmplat, două săptămâni mai târziu.

„Ordinul Novak” a trecut de Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, la mijlocul lunii noiembrie, iar Ionuț Stroe a contestat rezultatul încă din ziua respectivă.

Nicușor Dan a atacat la CCR „ordinul Novak”

Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională a României legea care presupune ca fiecare club sportiv să utilizeze minim 40% sportivi români pe teren.

„Legea care impune cote de cetățenie în sport a fost atacată la CCR de Nicușor Dan. Salut demersul președintelui Nicușor Dan și consider că intervenția CCR e esențială tocmai pentru a reașeza discuția pe termene legale, nu pe situații emoționale. E un gest de responsabilitate constituțională”, a declarat Ionuț Stroe, deputat PNL, potrivit digi24.ro.

Ionuț Stroe mai susține că „legea Novak” „atacă libertatea economică a sportivilor” și afectează „valoarea și competitivitatea echipelor românești”.

Curtea Constituțională a României va analiza sesizarea lansată de președintele Nicușor Dan pe 4 februarie 2026.

Avem motive să credem că Legea va fi reparată Ionuț Stroe, deputat PNL

Legea ar urma să se aplice începând cu sezonul viitor, iar nerespectarea acesteia ar putea atrage amenzi cuprinse între 500.000 și 1.000.000 de lei.

Șapte cluburi din Liga 1 au semnat petiția împotriva „Legii Novak”

Deputatul Ionuț Stroe a transmis în urmă cu aproximativ două săptămâni că petiția sa a fost semnată de cele mai importante cluburi din Liga 1, prin oficialii acestora.

„Am transmis Președintelui României, domnului Nicușor Dan, o petiție semnată de reprezentanți ai celor mai importante cluburi sportive din România. Mesajul principal e clar: legea discriminatorie care afectează valoarea echipelor românești pe criterii de cetățenie trebuie oprită!

Printre alții, le mulțumesc pentru sprijin și pentru faptul că au semnat această petiție:

  • Universitatea Craiova - Mihai Rotaru, președinte CA
  • CFR Cluj - Iuliu Mureșan, președinte
  • Dinamo - Andrei Nicolescu, președinte
  • FCSB - Mihai Stoica, președinte CA
  • Oțelul Galați - Cristian Munteanu, președinte
  • FC Botoșani - Valeriu Iftime, patron
  • Rapid - Dan Șucu, acționar majoritar
  • CSM București - Iulian Pâslaru, director general
  • Cristi Balaj - fost arbitru internațional și președinte de club
  • Vlad Enăchescu - jurnalist și team manager

Am solicitat atât oficial, dar și public Președintelui României să retrimită legea spre reexaminare sau să o atace la Curtea Constituțională.

Cei mai mulți oameni din sport spun limpede că politicul nu are ce căuta în vestiar și că autonomia sportului trebuie respectată.

Petiția depusă la Cotroceni tratează deopotrivă aspecte juridice - constituționale și de drept european, dar și argumentele de natură sportivă pentru care o consider periculoasă și nepotrivită în sportul românesc.

Această lege nu protejează sportul românesc, ci dimpotrivă, îl slăbește și îl izolează internațional. Prin această lege, singurul criteriu în performanță, valoarea individuală a sportivului, este înlocuit cu o decizie politică arbitrară materializată prin procente și cote de cetățenie.

Pentru a se dezvolta, sportul românesc are nevoie de investiții, sprijin financiar, academii puternice pentru copii și juniori, școli de antrenori și management sportiv adevărate, facilități acordate investitorilor în sport, programe naționale și competiții sportive școlare, reguli europene corecte, liberă competiție și autonomie în raport cu decizia politică - nu de pașapoarte numărate în vestiar după bunul plac al parlamentarilor.

Când statul impune prin lege, după modelul țărilor nedemocratice, cine are voie să intre pe teren și cine nu, înseamnă că, în plan sportiv, am pierdut deja meciul ca națiune, cel puțin în competițiile europene.

Vă îndemn să susțineți și voi această cauză - puteți face acest lucru semnând petiția”, a transmis Ionuț Stroe pe pagina sa de Facebook.

Ce presupune „Legea Novak”

Inițiativa plecată de la fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, presupune ca fiecare club sportiv să utilizeze un procent de minimum 40% sportivi români pe teren, în fiecare sport de echipă.

Federațiile își vor rezerva dreptul de a stabili cum vor aplica legea, în funcție de sport și regulament.

„Legea Novak” va intra în vigoare începând cu sezonul 2026-2027, iar cluburile care nu se vor conforma vor fi penalizate cu amenzi ce pornesc de la 500.000 și pot ajunge chiar și până la 1.000.000 de lei, potrivit proiectului de lege.

romania Nicusor Dan ionut stroe curtea constitutionala ordinul novak
