Thriller pe Old Trafford! FOTO: Manchester United ratează victoria după un meci cu opt goluri! » Bruno Fernandes, reușită senzațională

Manchester United - Bournemouth 4-4. Cele două formații au oferit un spectacol incredibil în etapa #16 din Premier League.

Bruno Fernandes (31 de ani) a fost autorul unui supergol din lovitură liberă.

Cu remiza de luni seară, Manchester United a urcat pe locul 6 în Premier League, la egalitate cu Crystal Palace, aflată pe locul 5, dar și cu rivala Liverpool, care ocupă locul 7.

Manchester United - Bournemouth 4-4 . Spectacol total pe Old Trafford

„Diavolii” lui Ruben Amorim au deschis rapid scorul, în minutul 13 prin Diallo, însă Semenyon avea să restabilească egalitatea cu 5 minute înainte de pauză.

Casemiro a marcat apoi în minutul 45+4 și a reușit să-și trimită echipa cu avantaj la vestiare.

Oaspeții au intrat mai încrezători în repriza secundă, reușind să răstoarne rezultatul în minutele 46 și 52, prin Evanilson și Tavernier.

United a reușit, la rândul său, să răstoarne rezultatul, în doar două minute, prin Bruno Fernandes și Matheus Cunha, portughezul reușind un gol de excepție, din lovitură liberă.

Elevii lui Amorim nu au reușit însă să conserve rezultatul, iar tânărul francez Kroupi, intrat de 6 minute pe teren, a adus un punct pentru echipa sa, prin golul reușit în minutul 84.

