„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”

Unul dintre suporterii celor de la PAOK care a supraviețuit în urma tragicului accident din județul Timiș a oferit o primă reacție pentru presa din Grecia.

Tot astăzi, un alt supraviețuitor a afirmat că ar fi apărut o problemă la direcția mașinii, din cauza sistemului de asistență, iar asta ar fi împiedicat revenirea pe sensul de mers.

Tragedia s-a întâmplat marți, în județul Timiș, iar 7 dintre cei 10 suporteri ai lui PAOK au decedat, ceilalți trei fiind transportați la spital. Aceștia făceau deplasarea în Franța, pentru meciul cu Lyon din Europa League.

Suporter supraviețuitor: „Nu am nicio idee cum s-a întâmplat accidentul”

După ce șoferul TIR-ului de care s-a izbit autoturismul suporterilor a oferit o primă reacție miercuri, unul dintre supraviețuitori a transmis acum că nu știe cum s-a produs accidentul, dar nici în ce stare sunt prietenii săi.

Acesta a comunicat cu reprezentanți ai clubului în timp ce mergea la spital pentru investigații.

„Da, din păcate, eram în dubă. Slavă Domnului că sunt bine. Nu am nicio veste și nu mi-au spus nimic. Mi-au ascuns multe lucruri. I-am rugat să-mi spună despre prietenii mei și nu mi-au spus nimic.

Până acum am niște zgârieturi, dar voi face și alte verificări, în caz că, într-o posibilitate de unu la un milion, am pățit ceva intern”, a transmis suporterul pentru ANT1, potrivit metrosport.gr.

Cât despre modul în care s-a produs impactul, acesta a transmis:

„Nu am nicio idee cum s-a întâmplat accidentul. S-a întâmplat atât de repede și nu am nicio idee”.

Filmul tragediei de pe drumul european E70

În accident au fost implicate un camion, o cisternă, un monovolum și un autoturism.

Conceput pentru 8+1 persoane, minivanul transporta 10 fani PAOK, iar forța impactului a făcut ca vehiculul să fie pur și simplu spulberat.

Pe imaginile surprinse de un șofer cu camera de bord se vede cum mașina Peugeot în care se aflau suporterii este complet distrusă, fragmentată în mai multe bucăți, iar victimele sunt proiectate pe șosea și în exteriorul acesteia.

Potrivit relatărilor, șoferul monovolumului ar fi încercat o depășire riscantă a unei cisterne, pe care a acroșat-o ușor, a mers câțiva metri pe axul drumului, apoi a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un camion.

