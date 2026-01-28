Șoferul ar fi fost drogat Noi detalii despre accidentul tragic în care și-au pierdut viața fanii PAOK: „A tras câteva fumuri dintr-o țigară cu canabis”

Noi detalii ies la iveală după accidentul teribil de pe drumul european E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș.

Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți.

La mai bine de o zi distanță de la tragicul eveniment, apar informații referitoare la starea în care s-ar fi aflat șoferul minivanului la momentul impactului.

În automobilul care s-a lovit frontal de un camion se aflau fani PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu.

Aceștia plecaseră spre Franța, pentru a-și încuraja echipa la meciul cu Olympique Lyon, din Europa League.

Șocant! Șoferul minivanului care transporta suporterii lui PAOK ar fi fost drogat

Anchetatorii au descoperit substanțe interzise, energizante și alcool în minivanul implicat în coleziune, iar analizele medicale ale șoferului, realizate la INML, au arătat că acesta avea droguri în sânge în momentul în care s-a produs accidentul, susține digi24.ro.

Pasagerul din dreapta ar fi declarat în cadrul audierilor că „șoferul ar fi tras și câteva fumuri dintr-o țigară cu canabis” înainte de impactul cu camionul care venea din sens opus, mai scrie sursa citată.

În acest moment, anchetatorii încearcă să refacă filmul tragediei, pentru a stabili în ce circumstanțe s-a petrecut dramaticul eveniment.

A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, fiind luată în calcul și o posibilă defecțiune tehnică, după ce unul din cei trei supraviețuitori a afirmat că sistemul de asistență a vehiculului a blocat volanul.

Tragedie pe drumul european E70

Cei zece fani ai echipei PAOK Salonic călătoreau spre Franța pentru a urmări meciul echipei antrenate de Răzvan Lucescu împotriva lui Olympique Lyon, în Europa League.

În incident au fost implicate un camion, o cisternă, un monovolum și un autoturism.

Conceput pentru 8+1 persoane, minivanul transporta 10 fani PAOK, iar forța impactului a făcut ca vehiculul să fie pur și simplu spulberat.

Pe imaginile surprinse de un șofer cu camera de bord se vede cum mașina Peugeot în care se aflau suporterii este complet distrusă, fragmentată în mai multe bucăți, iar victimele sunt proiectate pe șosea și în exteriorul acesteia.

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional!

Potrivit relatărilor, șoferul monovolumului ar fi încercat o depășire riscantă a unei cisterne, pe care a acroșat-o ușor, a mers câțiva metri pe axul drumului, apoi a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un camion.

