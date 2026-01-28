Leipzig i-a răspuns lui Drăgușin Stoperul a avut ofertă din Bundesliga. Ce decizie a luat azi clubul german

Radu Drăgușin nu va mai ajunge în Germania, la RB Leipzig, care nu a mai vrut să-l aștepte pe „tricolor”, orientându-se spre alt fundaș central.

Ce variante mai are stoperul de 23 de ani și ce problemă are Tottenham cu toate cluburile italiene care îl vor pe Drăgușin.

Pentru Radu Drăgușin, exista și varianta Bundesliga până acum.

RB Leipzig era singurul club care voia să-l cumpere pe stoperul în vârstă de 23 de ani în această iarnă.

Și, dacă ar accepta să-l lase pe „tricolor” să plece, soluția transferului definitiv imediat era cea dorită de Tottenham.

Leipzig nu-l mai ia pe Drăgușin. Acord cu Stade Reims

Scenariul Leipzig a căzut însă acum. Gruparea germană a ajuns la un acord cu Stade Reims (Franța D2) pentru fundașul central Abdoul Kone, conform Sky Deutschland.

Abdoul Kone (stânga), stoperul care va ajunge la Leipzig Foto: Imago

În vârstă de 20 de ani, internaționalul francez de juniori va ajunge pe Red Bull Arena până la sfârșitul mercato, programat în Top 5 Europa luni seară, la ora 21:00.

18 meciuri a jucat Abdoul Kone în acest sezon la Reims în Ligue 2: un gol, o pasă decisivă

Leipzig va plăti 16-18 milioane de euro sumă fixă, plus bonusuri de performanță, susțin jurnaliștii nemți.

RB Leipzig und Stade Reims haben sich am Dienstag grundsätzlich auf einen Transfer von Abdoul #Kone verständigt. 🤝



ℹ️ Final ausverhandelt ist der Deal noch nicht. Das soll am Mittwoch geschehen, noch fehlen ein paar Details. Priorität hatte zunächst das Leipziger Auswärtsspiel… pic.twitter.com/UjW7E3BRDP — Sky Sport (@SkySportDE) January 28, 2026

Drăgușin vede numai Serie A. Dar e o problemă pentru Tottenham

În această situație, salvarea lui Drăgușin ar putea fi doar Serie A.

Roma, Milan și Napoli l-ar putea achiziționa, dar Tottenham are o problemă cu toate cluburile italiene.

Nimeni nu intenționează să-l transfere definitiv acum pe Drăgușin.

Drăgușin a jucat doar 6 minute în acest sezon în două meciuri la Tottenham Foto: Imago

Toate ar vrea să-l ia sub formă de împrumut, incluzând opțiunea de a-l cumpăra.

Spurs refuză „opțiunea”. Dacă renunță la stoper în această iarnă, vor cel puțin „obligație de cumpărare” în acordul pentru Drăgușin. Pentru a-l vinde la vară acelui club.

