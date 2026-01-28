Leipzig i-a răspuns lui Drăgușin Stoperul a avut ofertă din Bundesliga. Ce decizie a luat azi clubul german
Stadionul lui RB Leipzig, Red Bull Arena Foto: Imago
Stranieri

Leipzig i-a răspuns lui Drăgușin Stoperul a avut ofertă din Bundesliga. Ce decizie a luat azi clubul german

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 28.01.2026, ora 16:47
alt-text Actualizat: 28.01.2026, ora 16:47
  • Radu Drăgușin nu va mai ajunge în Germania, la RB Leipzig, care nu a mai vrut să-l aștepte pe „tricolor”, orientându-se spre alt fundaș central. 
  • Ce variante mai are stoperul de 23 de ani și ce problemă are Tottenham cu toate cluburile italiene care îl vor pe Drăgușin. 

Pentru Radu Drăgușin, exista și varianta Bundesliga până acum.

RB Leipzig era singurul club care voia să-l cumpere pe stoperul în vârstă de 23 de ani în această iarnă.

Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Citește și
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Citește mai mult
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul

Și, dacă ar accepta să-l lase pe „tricolor” să plece, soluția transferului definitiv imediat era cea dorită de Tottenham.

Leipzig nu-l mai ia pe Drăgușin. Acord cu Stade Reims

Scenariul Leipzig a căzut însă acum. Gruparea germană a ajuns la un acord cu Stade Reims (Franța D2) pentru fundașul central Abdoul Kone, conform Sky Deutschland.

Abdoul Kone (stânga), stoperul care va ajunge la Leipzig Foto: Imago Abdoul Kone (stânga), stoperul care va ajunge la Leipzig Foto: Imago
Abdoul Kone (stânga), stoperul care va ajunge la Leipzig Foto: Imago

În vârstă de 20 de ani, internaționalul francez de juniori va ajunge pe Red Bull Arena până la sfârșitul mercato, programat în Top 5 Europa luni seară, la ora 21:00.

18 meciuri
a jucat Abdoul Kone în acest sezon la Reims în Ligue 2: un gol, o pasă decisivă

Leipzig va plăti 16-18 milioane de euro sumă fixă, plus bonusuri de performanță, susțin jurnaliștii nemți.

Drăgușin vede numai Serie A. Dar e o problemă pentru Tottenham

În această situație, salvarea lui Drăgușin ar putea fi doar Serie A.

Roma, Milan și Napoli l-ar putea achiziționa, dar Tottenham are o problemă cu toate cluburile italiene.

Nimeni nu intenționează să-l transfere definitiv acum pe Drăgușin.

Drăgușin a jucat doar 6 minute în acest sezon în două meciuri la Tottenham Foto: Imago Drăgușin a jucat doar 6 minute în acest sezon în două meciuri la Tottenham Foto: Imago
Drăgușin a jucat doar 6 minute în acest sezon în două meciuri la Tottenham Foto: Imago

Toate ar vrea să-l ia sub formă de împrumut, incluzând opțiunea de a-l cumpăra.

Spurs refuză „opțiunea”. Dacă renunță la stoper în această iarnă, vor cel puțin „obligație de cumpărare” în acordul pentru Drăgușin. Pentru a-l vinde la vară acelui club.

Citește și

Prins într-o situație complicată Drăgușin, afectat. Antrenorul refuză să-l elibereze, dar nici Tottenham nu știe dacă-l păstrează pe Frank
Stranieri
21:49
Prins într-o situație complicată Drăgușin, afectat. Antrenorul refuză să-l elibereze, dar nici Tottenham nu știe dacă-l păstrează pe Frank
Citește mai mult
Prins într-o situație complicată Drăgușin, afectat. Antrenorul refuză să-l elibereze, dar nici Tottenham nu știe dacă-l păstrează pe Frank
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
Stranieri
20:39
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley
Citește mai mult
Un minut de fotbal Radu Drăgușin a fost introdus de Thomas Frank chiar înainte de finalul meciului cu Burnley

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
bundesliga Premier League transfer tottenham rb leipzig radu dragusin
Știrile zilei din sport
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Campionate
11:00
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Citește mai mult
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
Superliga
10:51
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
Citește mai mult
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
Liga Campionilor
09:59
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
Citește mai mult
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
„Este o rușine”  Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Liga Campionilor
09:46
„Este o rușine” Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Citește mai mult
„Este o rușine”  Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:36
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
13:25
Mesaj de pe Emirates VIDEO. A anunțat că vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile”
Mesaj de pe Emirates  VIDEO. A anunțat că  vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile”
13:08
A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl
A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl
12:14
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Top stiri din sport
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Campionate
28.01
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Citește mai mult
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Liga Campionilor
00:13
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Citește mai mult
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Superliga
28.01
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Citește mai mult
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă
Campionate
28.01
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă
Citește mai mult
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă

Echipe/Competiții

fcsb 98 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 34 rapid 20 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 8 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
29.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share