Drăguș, accidentare gravă FOTO + VIDEO. Ce a pățit atacantul echipei naționale

Denis Drăguș (26 de ani), atacantul echipei naționale, s-a accidentat grav în cel mai recent meci disputat pentru Gaziantep FK.

Intrat pe final, Drăguș a suferit o accidentare gravă chiar în minutele de prelungiri ale partidei cu Trabzonspor, pierdută de Gaziantep cu 2-1.

Denis Drăguș, accidentare gravă

Introdus de Burak Yilmaz în minutul 72, în locul lui Karamba Gassama, Drăguș s-a accidentat în prelungiri, după un duel pentru minge cu unul dintre fundașii centrali de la Trabzonspor.

Imediat după ce s-a produs contactul, Drăguș a căzut pe gazon ținându-se de genunchi.

Conform fanatik.ro, primul verdict dat de medici este foarte dur: posibilă ruptură de ligamente încrucișate.

Un verdict final va putea fi dat doar după ce vor apărea rezultatele RMN-ului pe care Drăguș îl va efectua luni, 23 februarie.

Cel mai optimist scenariu în cazul atacantului naționalei ar fi o ruptură de ligament colateral, accidentare care l-ar ține pe Drăguș departe de teren aproximativ o lună.

Probleme pentru Mircea Lucescu

Odată cu accidentarea lui Drăguș, selecționerul Mircea Lucescu are bătăi de cap.

Suspendat cu Turcia, după cartonașul roșu încasat la meciul cu Bosnia, Drăguș ar putea juca la finala barajului de Mondial, împotriva selecționatelor din Slovacia sau Kosovo.

În acest moment, selecționerul are următoarele variante de bază pentru poziția de atacant: Daniel Bîrligea și Louis Munteanu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport