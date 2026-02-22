În vizită la arena de 55 de milioane € Răzvan Burleanu, la noul stadion din România: „Va deveni un punct de reper pe harta fotbalului românesc”

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a fost prezent la Târgoviște, pe șantierul noului stadion Dâmbovița Arena.

Orașul mai are un stadion nou, „Eugen Popescu”, pe care evoluează Chindia acasă în Liga 2.

Președintele FRF a fost însoțit de președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, și de primarul municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan.

Răzvan Burleanu a fost prezent la noul stadion din Târgoviște

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Corneliu Ștefan a vorbit despre vizita șefului FRF și a subliniat că proiectul este „în linie dreaptă”.

„Chiar dacă a nins, astăzi, alături de președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, și de primarul municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan, am mers pe șantierul Dâmbovița Arena, un proiect important care se apropie de finalizare.

​Ne aflăm în linie dreaptă cu această investiție, iar prezența conducerii FRF reconfirmă faptul că Dâmbovița va deveni, în cel mai scurt timp, un punct de reper și pe harta fotbalului românesc.

​Discuțiile noastre au vizat atât standardele europene ale noului stadion, cât și oportunitățile pe care acest complex sportiv le va deschide pentru tinerii sportivi din județ și din întreaga țară.

​Ne bucurăm de susținerea FRF și suntem gata să dăm startul unui nou capitol pentru sportul dâmbovițean. Viitorul începe aici!”, a notat președintele Consiliului Județean Dâmbovița pe rețelele de socializare.

Vizita a avut loc și în contextul „Winter Summit”, un seminar de iarnă organizat la Târgoviște de Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița.

Caracteristicile noului stadion „Dâmbovița Arena”

Capacitate: 12.402 locuri

Costul lucrării: 271 milioane de lei (aproximativ 55 de milioane de euro)

Etaje: subsol, parter și trei etaje

Pistă de atletism

Peste 500 de locuri (inclusiv locuri pentru persoane cu dizabilități, motociclete și biciclete)

Săli de antrenament, încălzire, recuperare, vestiare, spațiu pentru control antidoping

165 de locuri pentru presă și comentatori

75 de locuri pentru persoane cu dizabilități și 75 pentru însoțitorii acestora

