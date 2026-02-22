Întâlnire cu Pușcaș Cum a fost surprins atacantul, înainte de a semna contractul cu Dinamo

George Pușcaș (29 de ani) s-a întâlnit cu șefii de la Dinamo, pentru a pune la punct ultimele detalii înainte de a semna contractul cu „câinii roșii”.

Atacantul cu 46 de meciuri jucate la echipa națională a fost surprins la o discuție cu oficialii lui Dinamo, într-un restaurant din Capitală.

George Pușcaș, întâlnire cu șefii de la Dinamo

Revenit în România după ce a fost în Dubai, acolo unde s-a tratat de pubalgie, George Pușcaș a avut o întâlnire cu antrenorul Zeljko Kopic, președintele Andrei Nicolescu, acționarul Aurel Arion și directorul sportiv Cosmin Mihalescu , conform prosport.ro.

După această discuție, atacantul ar urma să semneze contractul cu „câinii”, prezentarea urmând să aibă loc săptămâna viitoare.

Pușcaș va semna un contract pe un an și jumătate cu Dinamo, urmând a avea un salariu de 20.000 de euro pe lună și un bonus de 50.000 de euro la semnătură.

900.000 de euro este cota lui George Pușcaș, conform Transfermarkt

Pușcaș este liber de contract de la începutul lunii septembrie, după despărțirea de formația turcă Bodrum FK.

La Dinamo, acesta va lupta cu Mamoudou Karamoko și Alexandru Pop pentru un loc în primul „11” al „câinilor”.

Ce a spus Zeljko Kopic despre transferul lui Pușcaș

La finalul înfrângerii cu Rapid, scor 1-2, tehnicianul lui Dinamo a fost întrebat despre venirea lui George Pușcaș:

„Nu vreau să vorbesc până nu va fi totul semnat, nu se știe niciodată cu asemenea lucruri. Dar cred că Pușcaș va veni și prima oară va trebui să vedem cum se simte, care este nivelul său de pregătire și atunci vom lua o decizie”.

