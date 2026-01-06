Eyupspor vrea să scape de Drăguș Decizia luată de club în privința atacantului pe care l-a împrumutat de la Trabzonspor

Denis Drăguș (26 de ani) nu a fost luat în cantonamentul lui Eyupspor, atacantul fiind aproape să se despartă de echipa turcă.

Denis Drăguș a sosit sub formă de împrumut la Eyupspor, în vara anului trecut, de la Trabzonspor.

Chiar dacă atacantul român a fost cedat pentru un sezon, acesta s-ar putea despărți de echipă după doar jumătate de an.

Denis Drăguș, pe picior de plecare de la Eyupspor

Denis Drăguș nu a fost luat în cantonamentul de iarnă al echipei Eyupspor, iar acesta este tot mai aproape de despărțirea de echipă turcă , conform HT Spor.

Cel mai vehiculat scenariu în prezent este revenirea lui Denis Drăguș la Gaziantep, formație pentru care a evoluat în sezonul 2023/24, sub formă de împrumut de la Standard Liege, și a marcat 15 goluri în 35 de meciuri jucate.

Transferul ar urma să fie oficializat după ce Denis Drăguș își încheie în mod formal contractul cu Eyupspor, conform gaziantep24.net.

Atât jucătorul, cât și Trabzonspor, clubul care deține în continuare drepturile federative ale lui Drăguș, ar fi acceptat condițiile propuse de Gaziantep.

Denis Drăguș nu este singurul jucător care nu a fost inclus în lotul lui Eyupspor din cantonamentul de iarnă. Din planurile antrenorului Atila Gerin nu mai fac parte nici Mame Thiam, Umut Meraş, Emre Akbaba, Nihad Mujakic, Prince Ampem și Robin Yalçın.

În tricoul celor de la Eyupspor, atacantul român a jucat în 12 meciuri, fără a avea realizări notabile.

3 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt

Drăguș a fost cumpărat de Trabzonspor în 2024 de la Standard Liege, pentru 1,7 milioane de euro. După un sezon în care nu a impresionat (3 goluri în 26 de meciuri), atacantul a fost împrumutat la Eyupspor.

De-a lungul carierei, Denis Drăguș a mai evoluat pentru Genoa, Crotone, Gaziantep, Farul Constanța sau Standard Liege.

