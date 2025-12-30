Transferul lui Drăguș, în linie dreaptă Atacantul s-ar fi înțeles cu viitoarea echipă. Detaliul care l-a dat de gol

Denis Drăguș (26 de ani) este foarte aproape de a reveni la Gaziantep, formație la care a avut evoluții bune.

Atacantul a decis să își încheie înainte de termen împrumutul la Eyupspor, formație pentru care nu a evoluat atât cât și-ar fi dorit în acest sezon.

Denis Drăguș, tot mai aproape de o revenire la Gaziantep

Atacantul naționalei României și-ar negocia în prezent rezilierea înțelegerii cu Eyupspor, însă, în paralel, ar purta discuții avansate cu Gaziantep, club la care a mai evoluat și în trecut.

Discuțiile dintre Denis Drăguș și Gaziantep ar fi progresat rapid, iar părțile ar fi ajuns la un acord de principiu.

Transferul ar urma să fie oficializat după ce Denis Drăguș își încheie în mod formal contractul cu Eyupspor , conform gaziantep24.net.

Atât jucătorul, cât și Trabzonspor, clubul care deține în continuare drepturile federative ale lui Drăguș, ar fi acceptat condițiile propuse de Gaziantep.

35 de meciuri a jucat Denis Drăguș pentru Gaziantep în sezonul 2023-2024, echipă pentru care a marcat 15 goluri

Președintele lui Gaziantep, Memik Yilmaz, s-ar fi implicat personal în negocieri, profitând și de faptul că îl cunoaște bine pe Drăguș din perioada precedentă petrecută de acesta la club.

Un detaliu care a alimentat și mai mult zvonurile privind revenirea lui Drăguș este faptul că antrenorul lui Gaziantep, Burak Yilmaz, a început să îl urmărească pe Denis Drăguș pe rețelele sociale.

La Gaziantep evoluează în prezent și alți doi români, Deian Sorescu și Alexandru Maxim, un argument în plus pentru atacantul „tricolor” să revină.

În actualul sezon, Drăguș a bifat 12 apariții pentru Eyupspor, fără să înscrie vreun gol, iar cinci partide le-a ratat din cauza unei accidentări.

9 este poziția pe care o ocupă Gaziantep în clasamentul campionatului Turciei. Eyupspor se află pe locul 17, iar Trabzonspor, clubul de care aparține atacantul, este pe poziția a treia

Denis Drăguș, prezent la derby-ul FCSB - Rapid 2-1

Denis Drăguș a fost în tribunele Arenei Naționale, printre cei 30.903 spectatori prezenți la derby-ul dintre FCSB și Rapid.

Atacantul a venit în România la doar o zi după ce a evoluat timp de 86 de minute în înfrângerea suferită cu Fenerbahce, scor 0-3.

În urmă cu aproximativ o lună, patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat că este interesat de Denis Drăguș și i-a cerut lui Marius Șumudică, antrenor apropiat de atacant, să încerce să îl convingă să vină la formația roș-albastră.

Vorbește, Șumi, că e finul tău, să vină la FCSB. Părerea mea e că e cel mai bun fotbalist român la ora asta Gigi Becali, la Fanatik Superliga

Impresarul său susține acum că de român sunt interesate și cluburi din Europa.

„În prezent, Denis Drăguș este jucătorul lui Eyupspor și, deși există un interes puternic din partea mai multor cluburi din Turcia, dar și din alte campionate din Europa, atenția sa este acum concentrată exclusiv pe meciul de sâmbătă.

Eyupspor își dorește ca el să rămână și să joace un rol cheie în a ajuta clubul să revină acolo unde îi este cu adevărat locul.

Suntem, desigur, încântați de atenția pe care o primește. Acest nivel de interes reflectă performanțele și profesionalismul său. Este o motivație suplimentară pentru a continua să-și ridice nivelul și să dea tot ce are mai bun.

Cunoaștem piața și orice se poate întâmpla, dar deocamdată atenția este concentrată exclusiv pe meciul împotriva lui Fenerbahce”, a spus Enrico Sposato, potrivit digisport.ro.

3 milioane de euro este cota de piață a fotbalistului, conform transfermarkt.com

Rapid s-a interesat de serviciile lui Drăguș în sezonul 2024-2025, dar transferul nu s-a concretizat.

