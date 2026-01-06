„Fotbalul fără presiune nu e fotbal” GOLAZO.ro, la prima conferință a lui Andre Duarte la FCSB, în Antalya. Ce a spus portughezul de Becali

CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Andre Duarte, 28 de ani, a apărut prima oară în fața presei ca jucător al lui FCSB.

Calm, relaxat, a răspuns la toate întrebările despre echipă, presiune, Gigi Becali. Doar de conflictul cu Ujpest nu a vrut să discute!

Andre Duarte cunoaște România, fotbalul nostru. Fundașul central portughez, proaspăt achiziționat de FCSB, a jucat un sezon în Liga 1, 2022-2023, la FCU Craiova. A fost jucătorul anului atunci la FCU.

Andre Duarte caută presiunea și provocarea

Acum, stoperul în vârstă de 28 de ani trece la alt nivel, face un pas înainte, venind pentru victorii, trofee.

Marți dimineață, lusitanul a apărut la prima sa conferință de presă ca jucător al roș-albaștrilor, la Gloria Sports Arena din Belek, Antalya.

Un tânăr înalt, relaxat, răspunzând cu calm fiecărei întrebări și știind să le ocolească pe cele dificile.

Nu se teme de presiune, îi place presiunea. Nu se teme de Gigi Becali. Spune că era la curent dinainte cu situația de la FCSB.

2 an și jumătate este durata contractului lui Andre Duarte cu FCSB, care îi asigură un salariu lunar de 20.000 de euro

Andre Duarte: „Auzi de FCSB și dacă nu joci aici”

„Mi-a fost dor de România, am fost fericit aici, m-am simțit bine”, a început Duarte.

„FCSB e un club mare, știam de mult timp de acest club. Auzi de FCSB și dacă nu joci aici”.

Obiectiv? „Să cuceresc trofee, vreau să ajut echipa să învingă”, anunță el.

„Presiune? E normală la un club mare, nu e o problemă deloc pentru mine.

În fotbal, dacă nu există presiune, înseamnă că nu joci pentru nimic. Andre Duarte, stoper FCSB

Andre Duarte: „Am stat mai mult de o lună fără să mă antrenez cu echipa”

Portughezul și-a amintit că „am jucat împotriva unora dintre actualii colegi când eram la FCU. M-au primit foarte bine, avem un grup valoros, puternic”.

Susține că „am venit să ajut și voi juca atunci când mi se va oferi ocazia. Știam de când eram la Craiova că FCSB e cel mai mare club din România”.

Nu a ascuns că „am stat mai mult de o lună fără să mă antrenez cu echipa. Colegii mă ajută acum, sunt impresionat de tot ce am văzut aici. Îmi plac antrenamentele, încerc să mă adaptez cât mai repede”.

Vreau să marchez mai multe goluri, în trecut a fost dificil din acest punct de vedere. Îmi place să joc fotbal, să mă bucur când joc. Andre Duarte, stoper FCSB

Nimic despre conflictul cu Ujpest: „E doar fosta mea echipă. Atât”

Andre nu a vrut să zică absolut nimic despre Ujpest, gruparea maghiară la care s-a aflat sub contract în ultimul an și jumătate.

A evitat orice întrebare legată de conflictul său cu clubul budapestan, care l-a acuzat pe Duarte că a rupt contractul fără a-i păsa de Ujpest și a amenințat că îl dă în judecată, cerând despăgubiri.

Deși chiar antrenorii și oficialii unguri i-au arătat clar în ultima perioadă că nu mai este dorit la echipă.

„Care e situația la Ujpest?”, a fost întrebat. „E doar fosta mea formație. Atât”.

Duarte despre Becali: „Îmi place presiunea, să fiu sub presiune”

Glumind, a spus că există totuși ceva ce nu-i place în România.

„E departe de Portugalia”, a răpuns el, zâmbind. A adăugat: „Acum, la București, am zboruri directe spre Portugalia, ceea ce e bine”.

Concluzia sa: „România e o țară bună pentru mine, oricum eu mă adaptez repede”.

Și s-a ajuns la subiectul Gigi Becali, presiune și jucători criticați în spațiul public.

Nu îl afectează. „Fotbalul fără presiune nu e fotbal. Îmi place presiunea, să fiu sub presiune.

Am jucat în România și înainte, așa că știu cum decurg lucrurile. Eu mă concentrez doar la antrenamente, la joc”.

Mesajul lui Duarte pentru fanii FCSB

Când i s-a amintit că FCSB a mai încercat să-l ia, în urmă cu un an și jumătate, Duarte a zis că nu regretă: „Totul se întâmplă la timpul potrivit”.

Simte că se va integra rapid: „Am văzut echipa, mă potrivesc cu stilul ei, sper să pot ajuta cât mai mult”.

A transmis și un mesaj pentru fanii roș-albaștri: „Eu și toți colegii suntem concentrați la obiective și vrem să le atingem”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport