„Fotbalul fără presiune nu e fotbal” GOLAZO.ro, la prima conferință a lui Andre Duarte la FCSB , în Antalya. Ce a spus portughezul de Becali +6 foto
Andre Duarte (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Superliga

„Fotbalul fără presiune nu e fotbal” GOLAZO.ro, la prima conferință a lui Andre Duarte la FCSB, în Antalya. Ce a spus portughezul de Becali

alt-text Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 06.01.2026, ora 10:42
alt-text Actualizat: 06.01.2026, ora 11:44
  • CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Andre Duarte, 28 de ani, a apărut prima oară în fața presei ca jucător al lui FCSB.
  • Calm, relaxat, a răspuns la toate întrebările despre echipă, presiune, Gigi Becali. Doar de conflictul cu Ujpest nu a vrut să discute!

Andre Duarte cunoaște România, fotbalul nostru. Fundașul central portughez, proaspăt achiziționat de FCSB, a jucat un sezon în Liga 1, 2022-2023, la FCU Craiova. A fost jucătorul anului atunci la FCU.

„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Citește și
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Citește mai mult
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”

Andre Duarte caută presiunea și provocarea

Acum, stoperul în vârstă de 28 de ani trece la alt nivel, face un pas înainte, venind pentru victorii, trofee.

Marți dimineață, lusitanul a apărut la prima sa conferință de presă ca jucător al roș-albaștrilor, la Gloria Sports Arena din Belek, Antalya.

Un tânăr înalt, relaxat, răspunzând cu calm fiecărei întrebări și știind să le ocolească pe cele dificile.

Nu se teme de presiune, îi place presiunea. Nu se teme de Gigi Becali. Spune că era la curent dinainte cu situația de la FCSB.

2 an și jumătate
este durata contractului lui Andre Duarte cu FCSB, care îi asigură un salariu lunar de 20.000 de euro

Andre Duarte: „Auzi de FCSB și dacă nu joci aici”

„Mi-a fost dor de România, am fost fericit aici, m-am simțit bine”, a început Duarte.

„FCSB e un club mare, știam de mult timp de acest club. Auzi de FCSB și dacă nu joci aici”.

Obiectiv? „Să cuceresc trofee, vreau să ajut echipa să învingă”, anunță el.

„Presiune? E normală la un club mare, nu e o problemă deloc pentru mine.

În fotbal, dacă nu există presiune, înseamnă că nu joci pentru nimic. Andre Duarte, stoper FCSB

Andre Duarte: „Am stat mai mult de o lună fără să mă antrenez cu echipa”

Portughezul și-a amintit că „am jucat împotriva unora dintre actualii colegi când eram la FCU. M-au primit foarte bine, avem un grup valoros, puternic”.

Susține că „am venit să ajut și voi juca atunci când mi se va oferi ocazia. Știam de când eram la Craiova că FCSB e cel mai mare club din România”.

Nu a ascuns că „am stat mai mult de o lună fără să mă antrenez cu echipa. Colegii mă ajută acum, sunt impresionat de tot ce am văzut aici. Îmi plac antrenamentele, încerc să mă adaptez cât mai repede”.

Vreau să marchez mai multe goluri, în trecut a fost dificil din acest punct de vedere. Îmi place să joc fotbal, să mă bucur când joc. Andre Duarte, stoper FCSB

Nimic despre conflictul cu Ujpest: „E doar fosta mea echipă. Atât”

Andre nu a vrut să zică absolut nimic despre Ujpest, gruparea maghiară la care s-a aflat sub contract în ultimul an și jumătate.

A evitat orice întrebare legată de conflictul său cu clubul budapestan, care l-a acuzat pe Duarte că a rupt contractul fără a-i păsa de Ujpest și a amenințat că îl dă în judecată, cerând despăgubiri.

Deși chiar antrenorii și oficialii unguri i-au arătat clar în ultima perioadă că nu mai este dorit la echipă.

„Care e situația la Ujpest?”, a fost întrebat. „E doar fosta mea formație. Atât”.

Andre Duarte, conferință de presă în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Andre Duarte, conferință de presă în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (6 imagini)

Andre Duarte, conferință de presă în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Andre Duarte, conferință de presă în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Andre Duarte, conferință de presă în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Andre Duarte, conferință de presă în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Andre Duarte, conferință de presă în Antalya (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+6 Foto
labels.photo-gallery

Duarte despre Becali: „Îmi place presiunea, să fiu sub presiune”

Glumind, a spus că există totuși ceva ce nu-i place în România.

„E departe de Portugalia”, a răpuns el, zâmbind. A adăugat: „Acum, la București, am zboruri directe spre Portugalia, ceea ce e bine”.

Concluzia sa: „România e o țară bună pentru mine, oricum eu mă adaptez repede”.

Și s-a ajuns la subiectul Gigi Becali, presiune și jucători criticați în spațiul public.

Nu îl afectează. „Fotbalul fără presiune nu e fotbal. Îmi place presiunea, să fiu sub presiune.

Am jucat în România și înainte, așa că știu cum decurg lucrurile. Eu mă concentrez doar la antrenamente, la joc”.

Mesajul lui Duarte pentru fanii FCSB

Când i s-a amintit că FCSB a mai încercat să-l ia, în urmă cu un an și jumătate, Duarte a zis că nu regretă: „Totul se întâmplă la timpul potrivit”.

Simte că se va integra rapid: „Am văzut echipa, mă potrivesc cu stilul ei, sper să pot ajuta cât mai mult”.

A transmis și un mesaj pentru fanii roș-albaștri: „Eu și toți colegii suntem concentrați la obiective și vrem să le atingem”.

Citește și

Transferul lui Louis în Top 10 Cu  6 milioane de euro, atacantul intră în istoria CFR Cluj + Îi egalează pe Rădoi și Traore
Superliga
09:00
Transferul lui Louis în Top 10 Cu 6 milioane de euro, atacantul intră în istoria CFR Cluj + Îi egalează pe Rădoi și Traore
Citește mai mult
Transferul lui Louis în Top 10 Cu  6 milioane de euro, atacantul intră în istoria CFR Cluj + Îi egalează pe Rădoi și Traore
Clauzele lui Țicu De ce a luat Dinamo decizia de a-l transfera + cum va fi evaluat: „S-a discutat de ce am ținut secret asta”
Superliga
22:17
Clauzele lui Țicu De ce a luat Dinamo decizia de a-l transfera + cum va fi evaluat: „S-a discutat de ce am ținut secret asta”
Citește mai mult
Clauzele lui Țicu De ce a luat Dinamo decizia de a-l transfera + cum va fi evaluat: „S-a discutat de ce am ținut secret asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
INTERVIU În țara lui Maduro: Un român care a traversat Venezuela cu bicicleta povestește ce a văzut. „Socialismul a dezintegrat societatea. Erai jefuit și dacă te așezai la o bere”
gigi becali transfer fcsb cantonament antalya andre duarte
Știrile zilei din sport
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Stranieri
06.01
„Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
Citește mai mult
 „Am renunțat la nuntă pentru Mondial!” VIDEO. Colegii îl ridiculizează, dar e convins că România se califică: „Ce concediu? Totul pentru acest vis”
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Superliga
06.01
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
Citește mai mult
„I-a zis lui MM” Motivul pentru care Mirel Rădoi nu îi mai răspunde la telefon lui Gigi Becali: „Asta voiam să-l întreb”
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Superliga
06.01
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR: „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Citește mai mult
„Umilință!” Dan Nistor a răbufnit după ce a auzit că Deac a fost exclus de CFR:  „Azi ești bun, mâine ești făcut cu cârpa”
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Superliga
06.01
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Citește mai mult
Afacerea Daniel Paraschiv Suma infimă plătită de Rapid pentru împrumutul fostului atacant de la Hermannstadt
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:21
Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni” nu e vărul său, ci un senator AUR
Trădătorul indicat de Becali e alt Virgil Cel despre care patronul FCSB a spus că „m-a făcut să nu mai am încredere în oameni” nu e vărul său, ci un senator AUR
12:41
„Pot să vorbesc engleza” Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă, deși evoluează în SUA din 2023
„Pot să vorbesc engleza” Messi explică de ce preferă să comunice în spaniolă, deși evoluează în SUA din 2023
12:59
Ter Stegen s-a accidentat iar! A fost trimis de urgență la Barcelona » Catalanii se află în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei
Ter Stegen s-a accidentat iar!  A fost trimis de urgență la Barcelona » Catalanii se află în Arabia Saudită, pentru Supercupa Spaniei 
11:31
Mihai Popescu, revenire incredibilă! GOLAZO.ro l-a văzut azi pe stoperul FCSB antrenându-se în Antalya. Când ar putea reveni pe teren
Mihai Popescu, revenire incredibilă! GOLAZO.ro l-a văzut azi pe stoperul FCSB antrenându-se în Antalya.  Când ar putea reveni pe teren
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Top stiri din sport
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Special
06.01
Artă vs fotbal! Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Citește mai mult
Artă vs fotbal!  Cel mai scump tablou vândut în 2025, în România, la licitațiile Artmark, valorează cât salariul anual al lui Gino Iorgulescu
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Nationala
06.01
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Citește mai mult
Revine Maxim la națională? VIDEO. Declarație surprinzătoare a fotbalistului de la Gaziantep: „Nu vreau să creez polemici”
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Stranieri
06.01
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
Citește mai mult
Coman, decisiv la Al-Gharafa VIDEO + FOTO. Florinel a spart gheața în Qatar cu un gol superb
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Superliga
06.01
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”
Citește mai mult
„De-abia aștept să văd oferta!” Kennedy Boateng, interviu exclusiv pentru GOLAZO.ro despre negocierile cu Dinamo: „Răspunsul va fi acesta”

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 19 rapid 15 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share