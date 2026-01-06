Sorana Cîrstea, în optimi la Brisbane  Românca a eliminat o campioană de Grand Slam și va avea un duel de foc cu liderul WTA
Sorana Cîrstea, în optimi la Brisbane Românca a eliminat o campioană de Grand Slam și va avea un duel de foc cu liderul WTA

  • Sorana Cîrstea (35 de ani, #41 WTA) a învins-o pe Jelena Ostapenko (28 de ani, #23 WTA) cu scorul de 6-2, 7-6, în turul al doilea al turneului WTA 500 de la Brisbane.
  • În optimi, românca va da peste liderul clasamentului WTA, Aryna Sabalenka (27 de ani).

În runda secundă a competiției din Australia, Cîrstea a trecut de sportiva din Letonia în două seturi, după o partidă ce a durat o oră și 47 de minute.

Sorana Cîrstea, victorie cu Jelena Ostapenko la WTA Brisbane

Sorana a salvat două mingi de break în primul game al partidei, iar setul a fost echilibrat până la scorul de 2-2. De acolo, românca a apăsat accelerația și a câștigat patru game-uri la rând (6-2).

Ambele jucătoare au pierdut câte un game de serviciu în startul setului secund, însă Cîrstea s-a impus în tiebreak, scor 7-5, în fața jucătoarei care o învingea pe Simona Halep în finala de la Roland Garros 2017.

19.909 dolari
și 60 de puncte WTA a primit Sorana Cîrstea pentru accederea în optimi la Brisbane

Sorana Cîrstea, care trecuse în prima rundă a competiției de Anastasia Pavlyuchenkova (34 de ani, #43 WTA) cu 6-3, 6-1, va da în faza următoare peste Aryna Sabalenka. Campioana en-titre de la Brisbane a învins-o fără emoții în turul doi pe iberica Cristina Bucșa, jucătoare născută la Chișinău, scor 6-0, 6-1.

Dacă va reuși surpriza în fața liderului din clasamentul WTA, atunci românca se va duela în sferturi cu învingătoarea partidei dintre Madison Keys (30 de ani, #9 WTA) și Diana Shnaider (21 de ani, #22 WTA).

1-1
este rezultatul meciurilor directe dintre Sorana Cîrstea și Aryna Sabalenka. Românca s-a impus la Miami 2023 (6-4, 6-4), iar jucătoarea din Belarus a câștigat la Madrid 2023 (6-4, 6-3)

Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian, eliminate din primul tur

În primul tur al turneului de la Brisbane, Gabriela Ruse a fost învinsă de sportiva americană Sofia Kenin cu scorul de 6-4, 4-6, 6-3.

Jaqueline Cristian a fost și ea eliminată din turul inaugural. Marie Bouzkova a câștigat duelul cu scorul de 6-4, 6-3.

Turneul WTA 500 de la Brisbane, din Australia, se desfășoară în perioada 4-11 ianuarie 2026.

Ediția de anul trecut a fost câștigată de Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA), după 4-6, 6-3, 6-2 în finala cu Polina Kudermetova.

