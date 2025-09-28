Emoții pentru Lucescu  Un titular s-a accidentat și ar putea rata meciul crucial cu Austria din preliminariile CM 2026

- Denis Drăguș (26 de ani) s-a accidentat în meciul lui Eyupspor cu Goztepe, 0-0, și ar putea rata meciurile României cu Moldova și Austria din octombrie.
- Marius Șumudică (54 de ani) a venit cu noi detalii despre accidentarea fostului său jucător de la Gaziantep.
Drăguș a fost titular la Eyupspor în confruntarea cu Goztepe și a părăsit terenul accidentat în minutul 85, după ce a simțit o durere la bicepsul femural, în urma unui duel cu un adversar.
Marius Șumudică, despre accidentarea lui Drăguș: „Ar putea lipsi între 4 și 6 săptămâni”
Fostul antrenor al lui Denis Drăguș la Gaziantep, Marius Șumudică, a vorbit cu vârful naționalei și a oferit detalii despre accidentare.
„S-a întâmplat în luptă cu un adversar. Îl dezechilibrează, iar în momentul în care se oprește pune piciorul jos și se împinge mai mult. Face pe bicepsul femural o leziune musculară.
Astăzi se va vedea cât este de gravă accidentarea, cât este de adâncă, cât este de mare, dacă poate merge la Marijana Kovacevic.
Așteaptă astăzi să-i trimitem RMN-ul și dacă nu este afectat tendonul, cu siguranță o să intervină și în câteva zile îl reface. Dacă e afectat tendonul, stă în jur de 4-5 săptămâni”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.
Meciurile României din luna octombrie:
- Moldova, 9 octombrie, de la ora 21:00 (amical)
- Austria, 12 octombrie, de la ora 21:45, în preliminariile pentru CM 2026
Lista preliminară, pentru meciurile cu Moldova și Austria: 22 de fotbaliști care evoluează în străinătate
PORTARI
- Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0)
- Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0
- Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0)
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1)
- Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)
- Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1)
- Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0)
- Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)
- Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2)
- Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
- Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0)
MIJLOCAȘI
- Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0
- Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12)
- Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0)
- Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1)
- Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15)
- Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6)
ATACANȚI
- Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10)
- Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5)
- Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2)
- Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7)
Clasamentul Grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|5 (11-3)
|12
|2. Austria
|4 (9-2)
|12
|3. România
|5 (10-6)
|7
|4. Cipru
|5 (5-7)
|4
|5. San Marino
|5 (1-18)
|0