Emoții pentru Lucescu  Un titular s-a accidentat și ar putea rata meciul crucial cu Austria din preliminariile CM 2026
România. Foto: SPORT Pictures
Nationala

Emoții pentru Lucescu Un titular s-a accidentat și ar putea rata meciul crucial cu Austria din preliminariile CM 2026

George Neagu
Publicat: 28.09.2025, ora 13:13
Actualizat: 28.09.2025, ora 13:13
  • Denis Drăguș (26 de ani) s-a accidentat în meciul lui Eyupspor cu Goztepe, 0-0, și ar putea rata meciurile României cu Moldova și Austria din octombrie.
  • Marius Șumudică (54 de ani) a venit cu noi detalii despre accidentarea fostului său jucător de la Gaziantep.

Drăguș a fost titular la Eyupspor în confruntarea cu Goztepe și a părăsit terenul accidentat în minutul 85, după ce a simțit o durere la bicepsul femural, în urma unui duel cu un adversar.

Marius Șumudică, despre accidentarea lui Drăguș: „Ar putea lipsi între 4 și 6 săptămâni”

Fostul antrenor al lui Denis Drăguș la Gaziantep, Marius Șumudică, a vorbit cu vârful naționalei și a oferit detalii despre accidentare.

„S-a întâmplat în luptă cu un adversar. Îl dezechilibrează, iar în momentul în care se oprește pune piciorul jos și se împinge mai mult. Face pe bicepsul femural o leziune musculară.

Astăzi se va vedea cât este de gravă accidentarea, cât este de adâncă, cât este de mare, dacă poate merge la Marijana Kovacevic.

Așteaptă astăzi să-i trimitem RMN-ul și dacă nu este afectat tendonul, cu siguranță o să intervină și în câteva zile îl reface. Dacă e afectat tendonul, stă în jur de 4-5 săptămâni”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Meciurile României din luna octombrie:

  • Moldova, 9 octombrie, de la ora 21:00 (amical)
  • Austria, 12 octombrie, de la ora 21:45, în preliminariile pentru CM 2026
26
de selecții și 7 goluri are Denis Drăguș pentru România

Lista preliminară, pentru meciurile cu Moldova și Austria: 22 de fotbaliști care evoluează în străinătate

PORTARI

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0)
  • Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0
  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1)
  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0)
  • Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)
  • Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0)

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0
  •  Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0)
  • Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1)
  • Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6)

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10)
  • Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5)
  • Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2)
  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7)

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

