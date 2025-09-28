Echipajul de 8+1 rame mixt al României a obținut medalia de aur în finală la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai .

rame mixt . Proba de 8+1 mixt a fost introdusă în premieră la Campionatele Mondiale începând din acest an.

Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu au făcut o cursă perfectă, pe care au dominat-o de la un capăt la altul.

Echipajul de 8+1 rame mixt al României, medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj

Barca tricoloră a încheiat cu un avantaj de 5,12 secunde față de cea a Italiei, care a obținut medalia de argint. Podiumul a fost completat de Noua Zeelandă.

„E o senzație grozavă. A fost o cursă foarte bună și un rezultat grozav. Plecăm acasă cu o medalie de aur, iar acum ne putem relaxa și bucura de vacanță”, a declarat Simona Radiș, citată de worldrowing.com

Mădălina Cornea și Andrei Cornea, locul 6 la dublu vâsle mixt

Tot în această dimineață, Mădălin Cornea și Andrei Cornea au terminat pe ultimul loc al probei de dublu vâsle mixt.

Medaliile cucerite de România la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shangai

Magdalena Rusu și Simona Radiș - aur în proba de dublu rame

Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu - aur în proba de 8+1 la rame mixte

Florin Lehaci și Florin Arteni - argint în proba de dublu rame

Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă - argint în proba de patru rame

Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş - argint în proba de patru rame

Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu - argint în proba de 8+1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport