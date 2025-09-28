Cagliari-Inter 0-2. Giuseppe Marotta (68 de ani), președintele „nerazzurrilor”, e impresionat de evoluția echipei în mandatul lui Cristi Chivu (44 de ani).

Inter a ajuns la 3 victorii consecutive, după ce le-a bătut și pe Ajax (2-0) și Sassuolo (2-1).

Cagliari-Inter . Giuseppe Marotta, cucerit de Cristi Chivu: „Depășește orice așteptare”

Giuseppe Marotta, președintele clubului, a recunoscut că așteptările inițiale legate de numirea lui Cristi Chivu au fost depășite.

„Îi cunoșteam deja profilul ca mare jucător și antrenor în sectorul tineretului, iar la Parma a obținut și rezultate. Se potrivește modelului nostru pentru un nou ciclu.

Evaluările celor din afară sunt puțin pripite. În toate aspectele, Chivu depășește cu mult nota de trecere, așa că suntem mulțumiți ”, a declarat Giuseppe Marotta, potrivit sempreinter.com.

Marotta a mai subliniat și cât de importantă este munca în echipă.

„Suntem un club care lucrează foarte bine împreună. Deciziile sunt întotdeauna colective. Un club modern trebuie să decidă în mod colegial”, a mai spus președintele lui Inter, conform sursei citate.

Pentru Inter urmează un nou duel în Liga Campionilor, marți, de la ora 22:00, pe teren propriu cu Sparta Praga.

Cagliari - Inter 0-2 . Cristi Chivu, trei victorii la rând!

Elevii lui Chivu au deschis rapid scorul. Bastoni a centrat în careu pentru Lautaro Martinez, care, deși nu se afla în poziție ideală, i-a depășit pe fundașii lui Cagliari și a reluat cu capul.

Meciul a fost dominat de Inter, dar în minutul 73 gazdele au avut o ocazie importantă. Folorunsho a trimis în bară, după un corner.

Fabio Pio Esposito a marcat golul de 2-0, care reprezentat și prima sa reușită în Serie A, după o pasă excelentă de la Dimarco.

Aflat la al zecelea meci pe banca nerazzurrilor, Chivu a reușit să bifeze în premieră 3 victorii consecutive, după ce le-a bătut și pe Ajax și Sassuolo.

Cu 9 puncte după 5 etape în Serie A, Chivu are un start mai bun decât Mircea Lucescu. Actualul selecționer i-a pregătit pe italieni în 1999, iar după primele 5 runde avea 7 puncte.

Mai mult, Il Luce n-a reușit să adune 3 victorii consecutive în mandatul său.

