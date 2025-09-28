Vot de încredere Președintele Interului, cucerit de Chivu: „Depășește orice așteptare”
Cristi Chivu. Foto: IMAGO
Stranieri

Vot de încredere Președintele Interului, cucerit de Chivu: „Depășește orice așteptare”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.09.2025, ora 12:25
alt-text Actualizat: 28.09.2025, ora 12:25
  • Cagliari-Inter 0-2. Giuseppe Marotta (68 de ani), președintele „nerazzurrilor”, e impresionat de evoluția echipei în mandatul lui Cristi Chivu (44 de ani).

Inter a ajuns la 3 victorii consecutive, după ce le-a bătut și pe Ajax (2-0) și Sassuolo (2-1).

Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!”
Citește și
Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!”
Citește mai mult
Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!”

Cagliari-Inter. Giuseppe Marotta, cucerit de Cristi Chivu: „Depășește orice așteptare”

Giuseppe Marotta, președintele clubului, a recunoscut că așteptările inițiale legate de numirea lui Cristi Chivu au fost depășite.

„Îi cunoșteam deja profilul ca mare jucător și antrenor în sectorul tineretului, iar la Parma a obținut și rezultate. Se potrivește modelului nostru pentru un nou ciclu.

Evaluările celor din afară sunt puțin pripite. În toate aspectele, Chivu depășește cu mult nota de trecere, așa că suntem mulțumiți”, a declarat Giuseppe Marotta, potrivit sempreinter.com.

Marotta a mai subliniat și cât de importantă este munca în echipă.

„Suntem un club care lucrează foarte bine împreună. Deciziile sunt întotdeauna colective. Un club modern trebuie să decidă în mod colegial”, a mai spus președintele lui Inter, conform sursei citate.

Pentru Inter urmează un nou duel în Liga Campionilor, marți, de la ora 22:00, pe teren propriu cu Sparta Praga.

Cagliari - Inter 0-2. Cristi Chivu, trei victorii la rând!

Elevii lui Chivu au deschis rapid scorul. Bastoni a centrat în careu pentru Lautaro Martinez, care, deși nu se afla în poziție ideală, i-a depășit pe fundașii lui Cagliari și a reluat cu capul.

Meciul a fost dominat de Inter, dar în minutul 73 gazdele au avut o ocazie importantă. Folorunsho a trimis în bară, după un corner.

Fabio Pio Esposito a marcat golul de 2-0, care reprezentat și prima sa reușită în Serie A, după o pasă excelentă de la Dimarco.

Aflat la al zecelea meci pe banca nerazzurrilor, Chivu a reușit să bifeze în premieră 3 victorii consecutive, după ce le-a bătut și pe Ajax și Sassuolo.

Cu 9 puncte după 5 etape în Serie A, Chivu are un start mai bun decât Mircea Lucescu. Actualul selecționer i-a pregătit pe italieni în 1999, iar după primele 5 runde avea 7 puncte.

Mai mult, Il Luce n-a reușit să adune 3 victorii consecutive în mandatul său.

Rezumat VIDEO. Cagliari - Inter 0-2

Citește și

Imagini șocante VIDEO. Huliganism la adresa lojei Rapidului! Cine e  femeia agresată de ploieșteni »  Angelescu: „Părea că vor să vină peste noi!”
Superliga
11:10
Imagini șocante VIDEO. Huliganism la adresa lojei Rapidului! Cine e femeia agresată de ploieșteni » Angelescu: „Părea că vor să vină peste noi!”
Citește mai mult
Imagini șocante VIDEO. Huliganism la adresa lojei Rapidului! Cine e  femeia agresată de ploieșteni »  Angelescu: „Părea că vor să vină peste noi!”
Amenință cu demisia Antrenorul din Liga 1 își atacă jucătorii: „E de neimaginat, joacă la mișto! Nu pot continua în halul ăsta”
Superliga
09:27
Amenință cu demisia Antrenorul din Liga 1 își atacă jucătorii: „E de neimaginat, joacă la mișto! Nu pot continua în halul ăsta”
Citește mai mult
Amenință cu demisia Antrenorul din Liga 1 își atacă jucătorii: „E de neimaginat, joacă la mișto! Nu pot continua în halul ăsta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
serie a cagliari INTER Cristi Chivu giuseppe marotta
Știrile zilei din sport
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Superliga
13:47
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Citește mai mult
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Superliga
16:09
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Citește mai mult
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Special
07:54
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici! Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Citește mai mult
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Superliga
12:55
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Citește mai mult
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:07
EA Sports, tranzacție uriașă Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată
EA Sports, tranzacție uriașă  Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată
16:45
Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata?
Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata?
17:06
Victorie mare la tenis de masă Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze
Victorie mare la tenis de masă  Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze
17:40
LIVE Metaloglobus - Botoșani, în etapa #11 din Liga 1 » Oaspeții forțează revenirea pe podiumul campionatului
LIVE Metaloglobus - Botoșani , în etapa #11 din Liga 1 » Oaspeții forțează revenirea pe podiumul campionatului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Top stiri din sport
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Alte sporturi
10:18
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Citește mai mult
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Superliga
16:25
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Citește mai mult
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gimnastica
28.09
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Citește mai mult
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia
Superliga
28.09
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în Farul - Unirea Slobozia
Citește mai mult
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 17 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share