Denis Drăguș (26 de ani), atacantul celor de la Eyupspor, a venit în România, pe Arena Națională, pentru derby-ul FCSB - Rapid.

Atacantul, autor a șapte goluri pentru naționala României în 27 de selecții, este dorit atât de cele două rivale din București.

FCSB - Rapid. Denis Drăguș este prezent la meciul de pe Arena Națională

Drăguș a bifat 12 apariții pentru Eyupspor în acest sezon, însă nu a reușit să marcheze niciun gol.

Atacantul este așteptat înapoi la Trabzonspor, clubul de la care a fost împrumutat, iar viitorul său este incert.

Denis Drăguș a fost în tribunele Arenei Naționale, printre cei 30.903 spectatori prezenți la derby-ul dintre FCSB și Rapid.

Atacantul a venit în România la doar o zi după ce a evoluat timp de 86 de minute în înfrângerea suferită cu Fenerbahce, scor 0-3.

Cele două rivale nu se confruntă doar în teren, ci și pentru o posibilă semnătură a atacantului.

În urmă cu aproximativ o lună, patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat că este interesat de Denis Drăguș și i-a cerut lui Marius Șumudică, antrenor apropiat de atacant, să încerce să îl convingă să vină la formația roș-albastră.

Vorbește, Șumi, că e finul tău, să vină la FCSB. Părerea mea e că e cel mai bun fotbalist român la ora asta Gigi Becali

Impresarul său susține acum că de român sunt interesate și cluburi din Europa.

„În prezent, Denis Drăguș este jucătorul lui Eyupspor și, deși există un interes puternic din partea mai multor cluburi din Turcia, dar și din alte campionate din Europa, atenția sa este acum concentrată exclusiv pe meciul de sâmbătă.

Eyupspor își dorește ca el să rămână și să joace un rol cheie în a ajuta clubul să revină acolo unde îi este cu adevărat locul.

Suntem, desigur, încântați de atenția pe care o primește. Acest nivel de interes reflectă performanțele și profesionalismul său. Este o motivație suplimentară pentru a continua să-și ridice nivelul și să dea tot ce are mai bun.

Cunoaștem piața și orice se poate întâmpla, dar deocamdată atenția este concentrată exclusiv pe meciul împotriva lui Fenerbahce”, a spus Enrico Sposato, potrivit digisport.ro.

3 milioane de euro este cota de piață a fotbalistului, conform transfermarkt.com

Rapid s-a interesat de serviciile lui Drăguș în sezonul 2024-2025, dar transferul nu s-a concretizat.

