Sava, seară de coșmar Introdus la Udinese după eliminarea titularului, portarul român a luat gol după gol de la ultimul loc din Serie A!

- Răzvan Sava (23 de ani), portarul român al lui Udinese, a revenit pe teren într-un meci din Serie A după nouă etape, la înfrângerea zdrobitoare suferită cu Fiorentina, scor 1-5.
- A intrat în minutul 10, după eliminarea titularului Maduka Okoye (26 de ani).
Fiorentina a profitat de avantajul numeric și s-a distrat cu Udinese. „Violeții” au obținut astfel primul succes al sezonului în Serie A, venit abia în etapa a 16-a!
Sava, introdus de urgență în meciul Fiorentina - Udinese
În minutul 7 al meciului, Moise Kean a scăpat singur spre poarta celor de la Udinese, iar Okoye a ieșit în întâmpinarea sa pentru a respinge mingea, însă l-a faultat, iar arbitrul i-a arătat direct cartonașul roșu.
Kosta Runjaic a fost obligat să facă o schimbare de urgență și să-l trimită pe teren pe portarul Răzvan Sava.
Totuși, Sava nu mai evoluase în Serie A de aproximativ două luni și jumătate, de la partida Udinese – Cagliari, încheiată 1-1, pe 5 octombrie.
La zece minute după intrarea pe teren, Sava a fost învins de Mandragora, iar în minutul 42 Gudmundsson a majorat diferența.
În prelungirile primei reprize (minutul 45+5), Cher Ndour a stabilit scorul de 3-0.
Coșmarul pentru Sava a continuat după pauză, când Moise Keane a reușit o „dublă” (56, 68). A doua reușită a venit după un șut în forță la colțul scurt, unde portarul român ar fi putut face mai mult.
Pentru oaspeți a marcat Solet (66).
Formația viola nu obținuse nicio victorie în acest sezon și ocupa ultimul loc, cu șase puncte, după șase remize.
Victoria nu schimbă poziția din clasament, dar o ajută pe Fiorentina să se apropie de Pisa, echipă care are 11 puncte. Udinese rămâne pe locul 11, cu 21 de puncte.