Sava, seară de coșmar Introdus la Udinese după eliminarea titularului, portarul român a luat gol după gol de la ultimul loc din Serie A!

Răzvan Sava (23 de ani), portarul român al lui Udinese, a revenit pe teren într-un meci din Serie A după nouă etape, la înfrângerea zdrobitoare suferită cu Fiorentina, scor 1-5.

A intrat în minutul 10, după eliminarea titularului Maduka Okoye (26 de ani).

Fiorentina a profitat de avantajul numeric și s-a distrat cu Udinese. „Violeții” au obținut astfel primul succes al sezonului în Serie A, venit abia în etapa a 16-a!

Sava, introdus de urgență în meciul Fiorentina - Udinese

În minutul 7 al meciului, Moise Kean a scăpat singur spre poarta celor de la Udinese, iar Okoye a ieșit în întâmpinarea sa pentru a respinge mingea, însă l-a faultat, iar arbitrul i-a arătat direct cartonașul roșu.

Kosta Runjaic a fost obligat să facă o schimbare de urgență și să-l trimită pe teren pe portarul Răzvan Sava.

Totuși, Sava nu mai evoluase în Serie A de aproximativ două luni și jumătate, de la partida Udinese – Cagliari, încheiată 1-1, pe 5 octombrie.

La zece minute după intrarea pe teren, Sava a fost învins de Mandragora, iar în minutul 42 Gudmundsson a majorat diferența.

În prelungirile primei reprize (minutul 45+5), Cher Ndour a stabilit scorul de 3-0.

Coșmarul pentru Sava a continuat după pauză, când Moise Keane a reușit o „dublă” (56, 68). A doua reușită a venit după un șut în forță la colțul scurt, unde portarul român ar fi putut face mai mult.

Pentru oaspeți a marcat Solet (66).

22 de meciuri a adunat Răzvan Sava la Udinese până la partida cu Fiorentina, interval în care a primit 29 de goluri și a reușit să mențină poarta intactă în șase rânduri.

Formația viola nu obținuse nicio victorie în acest sezon și ocupa ultimul loc, cu șase puncte, după șase remize.

Victoria nu schimbă poziția din clasament, dar o ajută pe Fiorentina să se apropie de Pisa, echipă care are 11 puncte. Udinese rămâne pe locul 11, cu 21 de puncte.

