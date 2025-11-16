„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia
Denis Drăguș. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Superliga

„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.11.2025, ora 14:34
alt-text Actualizat: 16.11.2025, ora 14:34
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a încercat în direct să-l convingă pe Marius Șumudică (54 de ani), antrenor român, să intervină personal pentru a-l aduce pe Denis Drăguș (26 de ani) la FCSB.
  • Finanțatorul FCSB-ului a sugerat că i-ar face un favor lui Șumudică, întrucât, cu Drăguș în echipă, FCSB ar putea învinge Rapidul, formație care l-a dat afară pe tehnicianul român.

După ce Marius Șumudică a dezvăluit că Eyupspor are restanțe salariale mari față de Denis Drăguș, Gigi Becali a reacționat imediat: „Să vină la FCSB!”

„Nu mai merge așa” Detaliul remarcat de Ciprian Marica. Arată eșecul unui întreg sistem: „Dacă vom zice că e o întâmplare, ne merităm soarta”
Citește și
„Nu mai merge așa” Detaliul remarcat de Ciprian Marica. Arată eșecul unui întreg sistem: „Dacă vom zice că e o întâmplare, ne merităm soarta”
Citește mai mult
„Nu mai merge așa” Detaliul remarcat de Ciprian Marica. Arată eșecul unui întreg sistem: „Dacă vom zice că e o întâmplare, ne merităm soarta”

Becali, apel la Marius Șumudică: „Vorbește, Șumi, să vină Drăguș la FCSB!”

A urmat apoi un dialog în care Gigi Becali i-a sugerat lui Marius Șumudică să-l convingă pe Denis Drăguș să vină la FCSB, spunând că astfel i-ar face un favor antrenorului.

În cadrul emisiunii Fanatik Superliga, Becali a sugerat că, avându-l pe Drăguș în echipă, FCSB ar putea învinge Rapidul, fosta formație antrenată de Șumudică, care l-a îndepărtat după rezultatele sub așteptări.

  • Gigi Becali: Vorbește, Șumi, că e finul tău, să vină la FCSB.
  • Marius Șumudică: Ce să vorbesc?
  • Gigi Becali: Să vină la FCSB.
  • Marius Șumudică: Mai are doi ani de contract și mai are încă cinci milioane de euro de acum încolo.
  • Gigi Becali: Nu știu, mă, dacă vrei să ți-i paradesc pe... (n.r. – Rapid). Părerea mea e că e cel mai bun fotbalist român la ora asta. Să îi satisfac dorințele lui Șumi.
  • Marius Șumudică: Eu cred că nu vine niciodată!
  • Gigi Becali: Dacă vrei să ți-i paradesc.
  • Marius Șumudică: În primul rând, îl paradești pe Drăguș la buzunar: de la un milion și jumătate, nimeni n-ar accepta să vină pe un milion. El, în vară, revine la Trabzon. Ei au plătit pe Drăguș două milioane. L-au dat împrumut la Eyupspor, că nu juca. El revine la Trabzonspor”
38 de meciuri
a stat Șumudică pe banca giuleștenilor în ultimul său mandat, din sezonul 2024-2025, perioadă în care Rapid a adunat 16 victorii, 11 remize și 11 înfrângeri

Denis Drăguș nu a mai evoluat la nivel de club de la finalul lunii septembrie, când s-a accidentat în ultimele minute ale duelului cu Gotzepe, 0-0.

Atacantul a ratat meciurile naționalei din luna octombrie, cu Republica Moldova, 2-1, și Austria, 1-0.

Deși și-a revenit după o lună de recuperare, Denis Drăguș nu a mai fost introdus în teren de Orhan Ak.

În acest sezon, Drăguș a bifat șapte meciuri la Eyupspor, fără să înscrie. În stagiunea 2024-2025 a jucat 16 partide și a marcat trei goluri pentru Trabzonspor. Cel mai bun sezon al său a fost 2023-2024, când a înscris 15 goluri în 35 de meciuri pentru Gaziantep.

26 de meciuri
a adunat Drăguș sub comanda lui Șumudică toate la Gaziantep

Citește și

„Arbitraj jalnic!” Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare”
Nationala
12:01
„Arbitraj jalnic!” Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare”
Citește mai mult
„Arbitraj jalnic!” Cristi Balaj, uluit de maniera în care Michael Oliver a condus Bosnia - România: „Tactică de intimidare”
A explicat căderea „tricolorilor” Florin Bratu, după cele 3 goluri încasate de România în meciul cu Bosnia: „Eu știu cum se întâmplă”
Nationala
11:41
A explicat căderea „tricolorilor” Florin Bratu, după cele 3 goluri încasate de România în meciul cu Bosnia: „Eu știu cum se întâmplă”
Citește mai mult
A explicat căderea „tricolorilor” Florin Bratu, după cele 3 goluri încasate de România în meciul cu Bosnia: „Eu știu cum se întâmplă”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
gigi becali liga 1 Marius Sumudica rapid fcsb denis dragus
Știrile zilei din sport
Cu noroc, traseul poate fi accesibil  Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere,  România ar avea baraje abordabile
Nationala
16.11
Cu noroc, traseul poate fi accesibil Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere, România ar avea baraje abordabile
Citește mai mult
Cu noroc, traseul poate fi accesibil  Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere,  România ar avea baraje abordabile
„Tu i-ai provocat”  Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?”
Nationala
16.11
„Tu i-ai provocat” Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?”
Citește mai mult
„Tu i-ai provocat”  Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?”
Ronaldo, influență uluitoare  Cum a schimbat soarta Portugaliei, după 82 de ani de secetă: „Nu există jucător ca el în toată istoria fotbalului”
Campionatul Mondial
16.11
Ronaldo, influență uluitoare Cum a schimbat soarta Portugaliei, după 82 de ani de secetă: „Nu există jucător ca el în toată istoria fotbalului”
Citește mai mult
Ronaldo, influență uluitoare  Cum a schimbat soarta Portugaliei, după 82 de ani de secetă: „Nu există jucător ca el în toată istoria fotbalului”
UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL!  Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri
Campionatul Mondial
16.11
UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL! Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri
Citește mai mult
UNGARIA RATEAZĂ BARAJUL!  Meci incredibil la Budapesta: calificare pierdută în prelungiri + Portugalia merge direct la CM, după un meci cu 10 goluri
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:27
„De gheață!” Ce se juca Bajraktarevic pe telefon, după golul cu România + ironia fanilor bosniaci: „Au fost distruși chiar de un jucător din Srebrenica”
„De gheață!”  Ce se juca Bajraktarevic pe telefon, după golul cu România +  ironia fanilor bosniaci : „Au fost distruși chiar de un jucător din Srebrenica”
22:00
Cu noroc, traseul poate fi accesibil Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere, România ar avea baraje abordabile
Cu noroc, traseul poate fi accesibil  Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere,  România ar avea baraje abordabile
23:42
„Te cunosc, nu pleci nicăieri” Ladislau Boloni, dezvăluiri despre dependența de droguri a unui mare jucător: „Doctorul îmi făcea semn că era pozitiv”
„Te cunosc, nu pleci nicăieri” Ladislau Boloni, dezvăluiri despre  dependența de droguri a unui mare jucător: „Doctorul îmi făcea semn că era pozitiv”
22:53
Nadia, pe „Bernabeu” VIDEO Marea gimnastă a fost invitată la primul meci din NFL disputat la Madrid: imagini fabuloase
Nadia, pe „Bernabeu”  VIDEO Marea gimnastă a fost invitată la  primul meci din NFL disputat la Madrid: imagini fabuloase
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Top stiri din sport
FRF face reclamație la FIFA  Măsurile luate de Federație, după scandările de la meciul cu Bosnia și condițiile de la Zenica
Nationala
16.11
FRF face reclamație la FIFA Măsurile luate de Federație, după scandările de la meciul cu Bosnia și condițiile de la Zenica
Citește mai mult
FRF face reclamație la FIFA  Măsurile luate de Federație, după scandările de la meciul cu Bosnia și condițiile de la Zenica
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini”
Superliga
16.11
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini”
Citește mai mult
Supărat pe Bîrligea Mihai Stoica e de părere că atacantul nu a înțeles nimic după amenda primită: „În tribună până îi cresc rădăcini”
Problemele lui Drăguș Șumudică a dat detalii despre situația explozivă de la Eyupspor + l-a „urecheat” pe atacant 
Stranieri
16.11
Problemele lui Drăguș Șumudică a dat detalii despre situația explozivă de la Eyupspor + l-a „urecheat” pe atacant
Citește mai mult
Problemele lui Drăguș Șumudică a dat detalii despre situația explozivă de la Eyupspor + l-a „urecheat” pe atacant 
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj
Nationala
16.11
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj
Citește mai mult
Regres îngrijorător pentru națională Promisiunea lui Lucescu, încălcată. Semne mari de întrebare înainte de baraj

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 7 rapid 9 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share