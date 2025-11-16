„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a încercat în direct să-l convingă pe Marius Șumudică (54 de ani), antrenor român, să intervină personal pentru a-l aduce pe Denis Drăguș (26 de ani) la FCSB.

Finanțatorul FCSB-ului a sugerat că i-ar face un favor lui Șumudică, întrucât, cu Drăguș în echipă, FCSB ar putea învinge Rapidul, formație care l-a dat afară pe tehnicianul român.

După ce Marius Șumudică a dezvăluit că Eyupspor are restanțe salariale mari față de Denis Drăguș, Gigi Becali a reacționat imediat: „Să vină la FCSB!”

Becali, apel la Marius Șumudică: „Vorbește, Șumi, să vină Drăguș la FCSB!”

A urmat apoi un dialog în care Gigi Becali i-a sugerat lui Marius Șumudică să-l convingă pe Denis Drăguș să vină la FCSB, spunând că astfel i-ar face un favor antrenorului.

În cadrul emisiunii Fanatik Superliga, Becali a sugerat că, avându-l pe Drăguș în echipă, FCSB ar putea învinge Rapidul, fosta formație antrenată de Șumudică, care l-a îndepărtat după rezultatele sub așteptări.

„ Gigi Becali : Vorbește, Șumi, că e finul tău, să vină la FCSB.

: Vorbește, Șumi, că e finul tău, să vină la FCSB. Marius Șumudică : Ce să vorbesc?

: Ce să vorbesc? Gigi Becali : Să vină la FCSB.

: Să vină la FCSB. Marius Șumudică : Mai are doi ani de contract și mai are încă cinci milioane de euro de acum încolo.

: Mai are doi ani de contract și mai are încă cinci milioane de euro de acum încolo. Gigi Becali : Nu știu, mă, dacă vrei să ți-i paradesc pe... (n.r. – Rapid). Părerea mea e că e cel mai bun fotbalist român la ora asta. Să îi satisfac dorințele lui Șumi.

: (n.r. – Rapid). Părerea mea e că e cel mai bun fotbalist român la ora asta. Să îi satisfac dorințele lui Șumi. Marius Șumudică : Eu cred că nu vine niciodată!

: Eu cred că nu vine niciodată! Gigi Becali : Dacă vrei să ți-i paradesc.

: Marius Șumudică: În primul rând, îl paradești pe Drăguș la buzunar: de la un milion și jumătate, nimeni n-ar accepta să vină pe un milion. El, în vară, revine la Trabzon. Ei au plătit pe Drăguș două milioane. L-au dat împrumut la Eyupspor, că nu juca. El revine la Trabzonspor”

38 de meciuri a stat Șumudică pe banca giuleștenilor în ultimul său mandat, din sezonul 2024-2025, perioadă în care Rapid a adunat 16 victorii, 11 remize și 11 înfrângeri

Denis Drăguș nu a mai evoluat la nivel de club de la finalul lunii septembrie, când s-a accidentat în ultimele minute ale duelului cu Gotzepe, 0-0.

Atacantul a ratat meciurile naționalei din luna octombrie, cu Republica Moldova, 2-1, și Austria, 1-0.

Deși și-a revenit după o lună de recuperare, Denis Drăguș nu a mai fost introdus în teren de Orhan Ak.

În acest sezon, Drăguș a bifat șapte meciuri la Eyupspor, fără să înscrie. În stagiunea 2024-2025 a jucat 16 partide și a marcat trei goluri pentru Trabzonspor. Cel mai bun sezon al său a fost 2023-2024, când a înscris 15 goluri în 35 de meciuri pentru Gaziantep.

26 de meciuri a adunat Drăguș sub comanda lui Șumudică toate la Gaziantep

