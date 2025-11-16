„Vorbește, Șumi, să vină la FCSB!” Becali, apel la Marius Șumudică, după dezvăluirile despre situația lui Denis Drăguș în Turcia

- Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, a încercat în direct să-l convingă pe Marius Șumudică (54 de ani), antrenor român, să intervină personal pentru a-l aduce pe Denis Drăguș (26 de ani) la FCSB.
- Finanțatorul FCSB-ului a sugerat că i-ar face un favor lui Șumudică, întrucât, cu Drăguș în echipă, FCSB ar putea învinge Rapidul, formație care l-a dat afară pe tehnicianul român.
După ce Marius Șumudică a dezvăluit că Eyupspor are restanțe salariale mari față de Denis Drăguș, Gigi Becali a reacționat imediat: „Să vină la FCSB!”
Becali, apel la Marius Șumudică: „Vorbește, Șumi, să vină Drăguș la FCSB!”
A urmat apoi un dialog în care Gigi Becali i-a sugerat lui Marius Șumudică să-l convingă pe Denis Drăguș să vină la FCSB, spunând că astfel i-ar face un favor antrenorului.
În cadrul emisiunii Fanatik Superliga, Becali a sugerat că, avându-l pe Drăguș în echipă, FCSB ar putea învinge Rapidul, fosta formație antrenată de Șumudică, care l-a îndepărtat după rezultatele sub așteptări.
- „Gigi Becali: Vorbește, Șumi, că e finul tău, să vină la FCSB.
- Marius Șumudică: Ce să vorbesc?
- Gigi Becali: Să vină la FCSB.
- Marius Șumudică: Mai are doi ani de contract și mai are încă cinci milioane de euro de acum încolo.
- Gigi Becali: Nu știu, mă, dacă vrei să ți-i paradesc pe... (n.r. – Rapid). Părerea mea e că e cel mai bun fotbalist român la ora asta. Să îi satisfac dorințele lui Șumi.
- Marius Șumudică: Eu cred că nu vine niciodată!
- Gigi Becali: Dacă vrei să ți-i paradesc.
- Marius Șumudică: În primul rând, îl paradești pe Drăguș la buzunar: de la un milion și jumătate, nimeni n-ar accepta să vină pe un milion. El, în vară, revine la Trabzon. Ei au plătit pe Drăguș două milioane. L-au dat împrumut la Eyupspor, că nu juca. El revine la Trabzonspor”
Denis Drăguș nu a mai evoluat la nivel de club de la finalul lunii septembrie, când s-a accidentat în ultimele minute ale duelului cu Gotzepe, 0-0.
Atacantul a ratat meciurile naționalei din luna octombrie, cu Republica Moldova, 2-1, și Austria, 1-0.
Deși și-a revenit după o lună de recuperare, Denis Drăguș nu a mai fost introdus în teren de Orhan Ak.
În acest sezon, Drăguș a bifat șapte meciuri la Eyupspor, fără să înscrie. În stagiunea 2024-2025 a jucat 16 partide și a marcat trei goluri pentru Trabzonspor. Cel mai bun sezon al său a fost 2023-2024, când a înscris 15 goluri în 35 de meciuri pentru Gaziantep.