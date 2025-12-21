„Poate crește mult” Ce a spus Dorinel Munteanu după ce a aflat că jucătorul său poate ajunge la FCSB: „Eu asta mi-aș dori”
Dorinel Munteanu FOTO: SportPictures
Superliga

„Poate crește mult” Ce a spus Dorinel Munteanu după ce a aflat că jucătorul său poate ajunge la FCSB: „Eu asta mi-aș dori”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 21.12.2025, ora 20:20
alt-text Actualizat: 21.12.2025, ora 20:48
  • Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul celor de la Hermannstadt, dorește să îl păstreze la echipă pe Kevin Ciubotaru (21 de ani).
  • Fundașul stânga se află pe radarul campioanei en-titre, din toamnă, și a promis că se va așeza la masa negocierilor în pauza competițională din iarnă.

La capătul meciului dintre Hermannstadt și Petrolul, 1-1, Kevin Ciubotaru a transmis că este gata să dea drumul la negocierile cu FCSB.

Corupție: oligarh implicat! Scandal la alegerile confederației europene. Ce a promis rusul cu o avere de 23,5 miliarde
Citește și
Corupție: oligarh implicat! Scandal la alegerile confederației europene. Ce a promis rusul cu o avere de 23,5 miliarde
Citește mai mult
Corupție: oligarh implicat! Scandal la alegerile confederației europene. Ce a promis rusul cu o avere de 23,5 miliarde

Dorinel Munteanu vrea să îl păstreze pe Kevin Ciubotaru: „Mi-aș dori să-l fac și mai bun”

După ce a aflat declarația fundașului stânga, antrenorul sibienilor a reacționat și a transmis că ar dori să îl păstreze pe Kevin Ciubotaru la Hermannstadt:

„Kevin e un jucător serios, foarte bun. Poate crește foarte mult. Mi-aș dori să-l mai am un an de zile, să-l fac și mai bun.

Dar sunt și alți jucători tineri pe care îi veți vedea în echipă”, a spus Dorinel Munteanu, potrivit digisport.ro.

19 meciuri
a jucat Kevin Ciubotaru în acest sezon, reușind să ofere 2 pase decisive

Kevin Ciubotaru: „Vom discuta, pentru că am promis”

După fluierul de final al meciului cu Petrolul, Kevin Ciubotaru a transmis că este pregătit să înceapă negocierile cu oficialii campioanei en-titre.

„Eu sunt încă aici, mă concentrez aici, vom vedea ce se întâmplă. Nu am refuzat oferta. M-a sunat acum vreo două luni domnul Stoica și i-am spus că vreau să mă concentrez pe ultimul meci din anul acesta.

Acum vom discuta, pentru că așa am promis”, a spus Ciubotaru, pentru Digi Sport.

400.000 de euro
este cota de piață a lui Kevin Ciubotaru, conform Transfemarkt

Întrebat dacă ia un calcul și un transfer la o echipă din străinătate, Ciubotaru a spus:

„Cred că fiecare jucător român își dorește să joace la cel mai înalt nivel, deci da, bineînțeles.

Mie îmi place foarte mult Olanda, pentru că promovează foarte mult tinerii și de acolo se lansează în campionate mult mai puternice”, a mai spus fundașul.

Kevin Ciubotaru a jucat pentru echipele de juniori ale celor de la Rapid Viena, Admira Wacker și Parma. La nivel de seniori, românul născut în Italia a evoluat la Rangers B, Unirea Ungheni și FC Hermannstadt.

Fundașul stânga are o selecție pentru naționala României U21. Fotbalistul a evoluat împotriva Republicii Moldova, 2-1, în luna octombrie.

Citește și

Premiu uriaș Cosmin Olăroiu o lasă pe EAU cu buzunarele pline, după FIFA Arab Cup 2025
Stranieri
18:42
Premiu uriaș Cosmin Olăroiu o lasă pe EAU cu buzunarele pline, după FIFA Arab Cup 2025
Citește mai mult
Premiu uriaș Cosmin Olăroiu o lasă pe EAU cu buzunarele pline, după FIFA Arab Cup 2025
„Au avut o scădere” Florin Tănase a analizat-o pe Rapid înainte de derby: „Un derby imprevizibil”
Superliga
18:02
„Au avut o scădere” Florin Tănase a analizat-o pe Rapid înainte de derby: „Un derby imprevizibil”
Citește mai mult
„Au avut o scădere” Florin Tănase a analizat-o pe Rapid înainte de derby: „Un derby imprevizibil”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
Povestea lui Vasile Banu, veteranul decorat de președinte, spusă chiar de el. Ce își amintește despre cei șase ani din armată și ce arată arhivele militare
dorinel munteanu fcsb afc hermannstadt superliga kevin ciubotaru
Știrile zilei din sport
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
Superliga
21.12
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
Citește mai mult
Bîrligea a explodat FOTO. Ieșire nervoasă în momentul schimbării! Colegii au intervenit imediat + ce l-a salvat de o nouă amendă uriașă
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri  pe final de meci
Superliga
21.12
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri pe final de meci
Citește mai mult
Kovacs, două momente-cheie VIDEO+FOTO. Derby decis după două penalty-uri  pe final de meci
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit!  Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Superliga
21.12
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit! Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Citește mai mult
GOLAZO în derby VIDEO+FOTO. Darius Olaru și-a revenit!  Gol de senzație, în derby-ul cu Rapid
Doliu în fotbalul românesc A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1
Superliga
21.12
Doliu în fotbalul românesc A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1
Citește mai mult
Doliu în fotbalul românesc A murit Andrei Stocker, unul dintre cei mai duri fundași din Liga 1
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:38
Alibec pleacă de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi”
Alibec pleacă de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: „Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi”
14:15
Ce s-a întâmplat între Alcaraz și Ferrero? Noi detalii despre despărțirea care a uimit lumea tenisului » Cine l-ar putea antrena pe liderul mondial
Ce s-a întâmplat între Alcaraz și Ferrero? Noi detalii despre despărțirea care a uimit lumea tenisului » Cine l-ar putea antrena pe liderul mondial
13:18
Gică Hagi, răspuns pentru Icardi Mesajul „Regelui”, după postarea emoționantă a atacantului: „Bun venit în istoria Galatasaray!”
Gică Hagi, răspuns pentru Icardi Mesajul „Regelui”, după  postarea emoționantă a atacantului: „Bun venit în istoria Galatasaray!”
13:45
Coman, salariu record la FCSB? Becali oferă detalii despre transferul anului: „Dacă îi dau arabii un milion...”
Coman, salariu record la FCSB?  Becali oferă detalii despre transferul anului: „Dacă îi dau arabii un milion...”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Top stiri din sport
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Stranieri
21.12
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Citește mai mult
PSV nu l-a iertat Decizia luată după ce un coleg a înjurat în cearta cu Dennis Man
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Campionate
21.12
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Citește mai mult
Tribut pentru CR7 VIDEO. Cum a reacționat Ronaldo după ce Mbappe i-a egalat recordul la Real Madrid și i-a dedicat golul
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Campionate
21.12
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
Citește mai mult
Africanii au impresionat din nou FOTO: Apariții spectaculoase ale jucătorilor naționalelor de la Cupa Africii din Maroc
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Diverse
21.12
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce
Citește mai mult
„Tu le cultivi, șefu’!” Ce e în spatele uriașului scandal al drogurilor în care e anchetat președintele lui Fenerbahce

Echipe/Competiții

fcsb 73 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 30 rapid 40 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
22.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share