Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul celor de la Hermannstadt, dorește să îl păstreze la echipă pe Kevin Ciubotaru (21 de ani).

Fundașul stânga se află pe radarul campioanei en-titre, din toamnă, și a promis că se va așeza la masa negocierilor în pauza competițională din iarnă.

La capătul meciului dintre Hermannstadt și Petrolul, 1-1, Kevin Ciubotaru a transmis că este gata să dea drumul la negocierile cu FCSB.

Dorinel Munteanu vrea să îl păstreze pe Kevin Ciubotaru: „ Mi-aș dori să-l fac și mai bun”

După ce a aflat declarația fundașului stânga, antrenorul sibienilor a reacționat și a transmis că ar dori să îl păstreze pe Kevin Ciubotaru la Hermannstadt:

„Kevin e un jucător serios, foarte bun. Poate crește foarte mult. Mi-aș dori să-l mai am un an de zile, să-l fac și mai bun.

Dar sunt și alți jucători tineri pe care îi veți vedea în echipă”, a spus Dorinel Munteanu, potrivit digisport.ro.

19 meciuri a jucat Kevin Ciubotaru în acest sezon, reușind să ofere 2 pase decisive

Kevin Ciubotaru: „Vom discuta, pentru că am promis”

După fluierul de final al meciului cu Petrolul, Kevin Ciubotaru a transmis că este pregătit să înceapă negocierile cu oficialii campioanei en-titre.

„Eu sunt încă aici, mă concentrez aici, vom vedea ce se întâmplă. Nu am refuzat oferta. M-a sunat acum vreo două luni domnul Stoica și i-am spus că vreau să mă concentrez pe ultimul meci din anul acesta.

Acum vom discuta, pentru că așa am promis”, a spus Ciubotaru, pentru Digi Sport.

400.000 de euro este cota de piață a lui Kevin Ciubotaru, conform Transfemarkt

Întrebat dacă ia un calcul și un transfer la o echipă din străinătate, Ciubotaru a spus:

„Cred că fiecare jucător român își dorește să joace la cel mai înalt nivel, deci da, bineînțeles.

Mie îmi place foarte mult Olanda, pentru că promovează foarte mult tinerii și de acolo se lansează în campionate mult mai puternice”, a mai spus fundașul.

Kevin Ciubotaru a jucat pentru echipele de juniori ale celor de la Rapid Viena, Admira Wacker și Parma. La nivel de seniori, românul născut în Italia a evoluat la Rangers B, Unirea Ungheni și FC Hermannstadt.

Fundașul stânga are o selecție pentru naționala României U21. Fotbalistul a evoluat împotriva Republicii Moldova, 2-1, în luna octombrie.

