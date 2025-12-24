Denis Haruț (26 de ani), fundașul lui Sepsi Sf. Gheorghe, și-ar putea prelungi contractul cu formația din Liga 2.

Fotbalistul e în continuare pe lista lui Dinamo, după ce a fost dorit și în vară, când a ales să continue la covăsneni.

Contractul lui Denis Haruț cu Sepsi Sf. Gheorghe este valabil până la sfârșitul acestui sezon.

Denis Haruț, aproape de a semna un nou contract în Liga 2

Conducerea clubului a demarat discuțiile cu fotbalistul pentru a prelungi înțelegerea.

„ Deja am vorbit cu Denis despre prelungire, el mai are jumătate de an contract, dar noi vrem să prelungim cu el . Se vede că este și el un lider de care clubul ăsta are nevoie”, a spus Attila Hadnagy, potrivit sport.ro.

Președintele covăsnenilor a luat decizia de a continua alături de fostul fundaș de la FCSB, cu gândul la lotul pe care ar trebui să îl contureze echipa în cazul promovării:

„Pentru viitor, pentru Liga 1, el este un jucător foarte important al echipei, a și arătat asta.

A fost și el accidentat, dar a revenit și se vede că este și el un lider de care clubul ăsta are nevoie”.

Problemele medicale ale lui Haruț, la gleznă, l-au ținut departe de teren în majoritatea meciurilor din acest sezon, fiind utilizat în numai 6 partide.

Fostul internațional de tineret a contribuit la numai o reușită a echipei, marcând golul victoriei în duelul cu FC Voluntari, 2-1.

400.000 de euro este cota de piață a lui Denis Haruț, conform transfermarkt.com

Dorit de Dinamo, a ales să joace în Liga 2

În aceată vară, după ce Sepsi a retrogradat, Denis Haruț a fost dorit de Dinamo, rivala fostei sale echipe.

Deși mutarea părea iminentă, iar fotbalistul ar fi continuat să evolueze în Liga 1, a ales să prelungească contractul cu covăsnenii.

Sepsi țintește promovarea în Liga 1

Sepsi Sf. Gheorghe dorește să revină în prima ligă după numai un sezon pretrecut în eșalonul secund.

Deși a început slab campionatul, echipa pregătită de Ovidiu Burcă are șanse reale de promovare.

După 17 etape disputate în Liga 2, covăsnenii se află pe poziția a doua, cu 36 de puncte, la 7 lungimi în spatele liderului Corvinul Hunedoara.

Sepsi mai are de disputat 4 meciuri din sezonul regulat al Ligii 2:

21 februarie 2026, CS Dinamo - Sepsi Sf. Gheorghe

28 februarie 2026, Sepsi Sf. Gheorghe - CSM Reșița

- CSM Reșița 7 martie 2026, FC Bihor - Sepsi Sf. Gheorghe

14 martie 2026, Sepsi Sf. Ghorghe - ASA Târgu Mureș

Pentru a reveni în Liga 1, covăsnenii vor trebui să încheie play-off-ul în primele 2 poziții sau prin intermediul barajului.

