- Denis Haruț (26 de ani), fundașul lui Sepsi Sf. Gheorghe, și-ar putea prelungi contractul cu formația din Liga 2.
- Fotbalistul e în continuare pe lista lui Dinamo, după ce a fost dorit și în vară, când a ales să continue la covăsneni.
Contractul lui Denis Haruț cu Sepsi Sf. Gheorghe este valabil până la sfârșitul acestui sezon.
Denis Haruț, aproape de a semna un nou contract în Liga 2
Conducerea clubului a demarat discuțiile cu fotbalistul pentru a prelungi înțelegerea.
„Deja am vorbit cu Denis despre prelungire, el mai are jumătate de an contract, dar noi vrem să prelungim cu el. Se vede că este și el un lider de care clubul ăsta are nevoie”, a spus Attila Hadnagy, potrivit sport.ro.
Președintele covăsnenilor a luat decizia de a continua alături de fostul fundaș de la FCSB, cu gândul la lotul pe care ar trebui să îl contureze echipa în cazul promovării:
„Pentru viitor, pentru Liga 1, el este un jucător foarte important al echipei, a și arătat asta.
A fost și el accidentat, dar a revenit și se vede că este și el un lider de care clubul ăsta are nevoie”.
Problemele medicale ale lui Haruț, la gleznă, l-au ținut departe de teren în majoritatea meciurilor din acest sezon, fiind utilizat în numai 6 partide.
Fostul internațional de tineret a contribuit la numai o reușită a echipei, marcând golul victoriei în duelul cu FC Voluntari, 2-1.
Dorit de Dinamo, a ales să joace în Liga 2
În aceată vară, după ce Sepsi a retrogradat, Denis Haruț a fost dorit de Dinamo, rivala fostei sale echipe.
Deși mutarea părea iminentă, iar fotbalistul ar fi continuat să evolueze în Liga 1, a ales să prelungească contractul cu covăsnenii.
Sepsi țintește promovarea în Liga 1
Sepsi Sf. Gheorghe dorește să revină în prima ligă după numai un sezon pretrecut în eșalonul secund.
Deși a început slab campionatul, echipa pregătită de Ovidiu Burcă are șanse reale de promovare.
După 17 etape disputate în Liga 2, covăsnenii se află pe poziția a doua, cu 36 de puncte, la 7 lungimi în spatele liderului Corvinul Hunedoara.
Sepsi mai are de disputat 4 meciuri din sezonul regulat al Ligii 2:
- 21 februarie 2026, CS Dinamo - Sepsi Sf. Gheorghe
- 28 februarie 2026, Sepsi Sf. Gheorghe - CSM Reșița
- 7 martie 2026, FC Bihor - Sepsi Sf. Gheorghe
- 14 martie 2026, Sepsi Sf. Ghorghe - ASA Târgu Mureș
Pentru a reveni în Liga 1, covăsnenii vor trebui să încheie play-off-ul în primele 2 poziții sau prin intermediul barajului.