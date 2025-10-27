„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză:   „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”

Gimnasta Denisa Golgotă (23 de ani) a dezvăluit, la revenirea în țară, după Campionatele Mondiale de la Jakarta, că a depus o plângere oficială pentru hărțuire fizică și psihică.

Sportiva susține că Federația Română de Gimnastică i-a ignorat plângerea și nu a luat nicio măsură.

Denisa Golgotă nu a dezvăluit numele persoanei care ar fi abuzat-o, însă a povestit prin ce a trecut și a vorbit despre discriminarea pe care o resimte în cadrul lotului național.

Denisa Golgotă acuză că a fost hărțuită la Mondialele de la Jakarta

„Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament, atât bullying cât şi hărţuire, am depus o plângere care a fost total ignorată de Federaţie.

Cam toată lumea ştie la ce mă refer, persoanele cu care mă antrenez în sală sunt cele care m-au hărţuit şi au încercat să mă facă să cedez psihic. Toată lumea s-a făcut că plouă, din păcate ”, a declarat gimnasta, conform as.ro.

Nu-mi pare rău că am revenit, consider că a fost cea mai bună decizie, sunt bucuroasă pentru ce am reuşit să fac. Dar într-adevăr, nu mă aşteptam să am parte de atâta discriminare şi de atât de mult rău. Poate o să spun la un moment dat, dar cred că toată lumea poate să tragă singură concluziile pentru că toată lumea ştie cu cine mă antrenez în sala de gimnastică. Denisa Golgotă

Întrebată dacă există descriminare din partea Federației Române de Gimnastică, sportiva a răspuns:

„Cu siguranţă este, din păcate. Federaţie favorizează o gimnastă, nu anumite gimnaste, o gimnastă şi atât. Eu o să-mi văd de treabă, sper să se regleze lucrurile, ceea ce am fost nevoită să accept…nu e ok ce s-a întâmplat, sper să fie bine pe viitor şi să se ia măsuri.

Nu mă aşteptam să fie ce a fost, atmosfera care a fost şi ce s-a întâmplat în acest an. Pentru mine psihic a fost foarte greu să merg mai departe, nu ştiu câte persoane ar fi reuşit să ajungă unde am ajuns, având în vedere cât de mult am suferit. Nu ştie nimeni prin cât de multe lucruri eu am trecut”, a mai spus Denis Golgotă.

7 a fost locul obținut de Denisa Golgotă la sol, cu 12.233 puncte, la Campionatele Mondiale de la Jakarta

Denisa Golgotă: „Acea persoană a spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”

Lotul național a fost însoțit de antrenorii Camelia Voinea, Corina Moroșan și Florin Cotuțiu , de arbitrele Liliana Cosma și Daniela Trandafir, precum și de kinetoterapeuții Foti Tona și Răzvan Spirescu. Conducătorul delegației a fost Ioan Silviu Suciu.

„Singurele persoane care m-au susţinut sunt persoanele din familie, fără ei n-aş fi ajuns niciodată aici. Doamna Corina Moroşan, doamna Carmencita Constantin şi doamna Silvia Stroescu sunt singurele persoane care de la început au fost cu mine şi au făcut ceva pentru ca eu să revin în sală şi să-mi reiau antrenamentele

Singura persoană care a avut grijă de mine în Jakarta a fost doamna Corina. În rest, nimeni nu s-a interesat de cum sunt, să vină să mă întrebe cineva de cum mă simt, dacă pot să concurez.

Doar doamna Corina. Cu siguranţă m-aş fi aşteptat la mai mult din partea Federaţiei, sunt total dezamăgită. În acelaşi timp, sunt mulţumită de mine că şi aşa cum a fost, eu mi-am făcut treaba şi a fost un an foarte reuşit”, a mai spus Denisa Golgotă, conform sursei citate.

Când făceam gimnastică acum 5 ani de zile, nu exista ca cineva să fie prioritar, acum au fost un şoc şi pentru mine aceste favoritisme. Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a spus acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice Denisa Golgotă

