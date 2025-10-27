Șut rămâne prudent Mijlocașul de la FCSB, după victoria categorică cu UTA: „Nu ne ajută cu nimic dacă nu legăm victoriile”

FCSB 4-0 UTA Arad. Adrian Șut (26 de ani), mijlocașul, roș-albaștrilor, a vorbit despre victoria de pe Arena Națională.

Elevii lui Elias Charalambous s-au impus categoric în acest meci, după două înfrângeri consecutive: 1-2 cu Bologna, în Europa League, și 1-2 cu nou-promovata Metaloglobus, în Superliga.

FCSB - UTA 4-0 . Adrian Șut: „Nu ne ajută cu nimic dacă nu legăm victoriile”

„Sperăm să fie un început pentru noi, să începem să legăm victoriile. Este importantă victoria, dar dacă nu legăm victoriile, nu ne ajută cu nimic.

Ne bucurăm că am reușit să facem un joc bun, să avem acțiuni foarte bune și încercăm, de la meci la meci, să creștem. Cred că e momentul să arătăm asta în teren, pentru că avem nevoie de puncte.

Cred că noi ar trebui să ne ridicăm nivelul și, dacă o să fim la nivelul la care sperăm, cu siguranță o să fim în play-off. Va fi nevoie să creștem de la meci la meci.

Nu ne interesează rezultatele celorlalte echipe, noi avem nevoie de victorii pentru noi și, dacă o să câștigăm, o să fim acolo unde trebuie”, a declarat mijlocașul.

Vorbim mereu între noi, încercăm mereu să ne ridicăm moralul, suntem împreună la greu, dar și la bine. Cum am spus mereu, cred că fiecare coleg al meu a spus că are încredere în colegul lui și în echipă. Dacă muncim la antrenamente cum am făcut-o până acum, o să vină și rezultatele. Adrian Șut

Marcatorii serii au fost Bîrligea (minutul 13), Tănase (din penalty în minutul 38), Olaru (din penalty în minutul 80), Thiam (minutul 90 + 2).

VIDEO Reușite din acțiune în FCSB - UTA 4-0 : golurile marcate de Bîrligea și Thiam

Adrian Șut: „Am avut obiectivul de a intra în Europa, ne asumăm acest lucru”

FCSB va juca în Cupa României, împotriva celor de la Gloria Bistrița, pe 29 octombrie, de la ora 21:00.

„Cred că trebuie să ne gândim doar în seara asta la această victorie, iar după aceea să ne gândim la meciul din Cupă, că și acela e important.

E un trofeu în joc, ai și șansa să te duci în Europa, iar noi ne dorim să câștigăm încă un trofeu ”, a mai declarat Șut.

După meciul din Cupa României, FCSB va avea parte de un program încărcat în noiembrie, cu un singur meci pe teren propriu.

Am avut obiectivul de a intra în Europa, ne asumăm acest lucru și sperăm să ne odihnim, să ne refacem cât de bine putem și, la fiecare meci, să intrăm sută la sută și să câștigăm.Toate meciurile sunt dificile, mai ales când jucăm în deplasare Adrian Șut

Programul lunii noiembrie pentru FCSB:

1 noiembrie : U Cluj - FCSB (Liga 1)

: U Cluj - FCSB (Liga 1) 6 noiembrie : Basel - FCSB (Europa League)

: Basel - FCSB (Europa League) 9 noiembrie : Hermannstadt - FCSB (Liga 1)

: Hermannstadt - FCSB (Liga 1) 22 noiembrie : FCSB - Petrolul (Liga 1)

: FCSB - Petrolul (Liga 1) 27 noiembrie : Steaua Roșie Belgrad - FCSB (Europa League)

: Steaua Roșie Belgrad - FCSB (Europa League) 29 noiembrie: Farul - FCSB (Liga 1)

FCSB ocupă locul 10 în Superliga și poziția 28 în Europa League, traversând unul dintre cele mai dificile momente din ultimii doi ani.

Întrebat cum simte acest moment, Șut a răspuns:

„O perioadă normală, cum am spus mereu, cred că cel mai dificil moment din viața mea a fost pierderea tatălui meu, iar alte lucruri nu mă pot afecta mai mult de atât”.

