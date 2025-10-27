Bellingham nu l-a menajat pe Yamal  Mesajul de aproape 4 milioane de like-uri al starului de la Real Madrid +15 foto
Jude Bellingham și Lamine Yamal. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Campionate

Bellingham nu l-a menajat pe Yamal Mesajul de aproape 4 milioane de like-uri al starului de la Real Madrid

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.10.2025, ora 09:56
alt-text Actualizat: 27.10.2025, ora 09:56
  • Real Madrid - Barcelona 2-1. Jude Bellingham (22 de ani), starul madrilenilor, i-a transmis un mesaj indirect lui Lamine Yamal (18 ani), după declarațiile făcute înainte de El Clasico.

Mbappe a deschis scorul în minutul 22. Catalanii au egalat prin Fermin Lopez, în minutul 38. Jude Bellingham a înscris golul victoriei, în minutul 34.

A fost prima victorie a galacticilor după cinci înfrângeri consecutive în fața marii rivale.

„Nu se mai poate” FRF, despre jucătorul român curtat intens de altă națională
Citește și
„Nu se mai poate” FRF, despre jucătorul român curtat intens de altă națională
Citește mai mult
„Nu se mai poate” FRF, despre jucătorul român curtat intens de altă națională

Bellingham, replică pentru Lamine Yamal: „Vorbele sunt ieftine”

Internaționalul englez a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare cu brațele deschise, însoțită de mesajul: „Talk is cheap. Hala Madrid siempre” („Vorbele sunt ieftine. Hala Madrid întotdeauna”).

La postarea lui Bellingham au reacționat mai mulți colegi din fotbal: Alvaro Carreras, precum și conaționalul său, Jordan Henderson. Vinícius Junior a comentat „Incredibil”, Fran García a scris „JB (n.r. - abreviere de la Jude Bellingham)”.

Postarea e o reacție indirectă la comentariile făcute de Lamine Yamal în zilele premergătoare meciului, conform marca.com.

Tânărul jucător de la Barcelona aprinsese atmosfera printr-o serie de declarații în Kings League, unde, între glumă și provocare, afirmase despre rivalii de la Madrid: „Fură, se plâng…”, o frază care a făcut înconjurul rețelelor sociale.

Bellingham, desemnat omul meciului, și-a completat mesajul adresat lui Lamine Yamal pe Instagram cu melodia „A Little Less Conversation” („Un pic mai puțină conversație”) a lui Elvis Presley.

Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (12).jpg
Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (12).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (1).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (2).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (3).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (4).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (5).jpg
+15 Foto
labels.photo-gallery

Lamine Yamal, înainte de El Clasico: „Am lăsat frica în urmă”

Înaintea duelului dintre Real Madrid și Barcelona, Lamine Yamal a postat un videoclip în care au fost incluse fotografii din copilăria sa, dar și golul pe care l-a marcat pe „Bernabeu” în sezonul precedent.

„Jucătorul care vine de pe străzi nu joacă pentru faimă - joacă pentru viitorul său. Nu joacă pentru lumina reflectoarelor - joacă pentru a nu se mai întoarce niciodată.

Adevărata presiune nu este pe stadion; este în ochii celor care nu au încetat niciodată să creadă. Și când marchează, nu sărbătorește pentru sine - sărbătorește pentru că acel gol poate schimba totul: pentru el, pentru oamenii săi și pentru cartierul său.

Am lăsat frica în urmă în parcul din Mataro (n.r. - unde a copilărit) cu mult timp în urmă”, a relatat vocea din InstaStory-ul postat de Lamine Yamal.

La câteva ore distanță, extrema catalanilor a postat momentul în care celebra reușita sa de pe „Bernabeu”, arătând spre numele său de pe tricou, în timp ce fanii lui Real Madrid îl huiduiau.

Lamine Yamal, pe „Santiago Berabeu” (FOTO: Instagram @lamineyamal) Lamine Yamal, pe „Santiago Berabeu” (FOTO: Instagram @lamineyamal)
Lamine Yamal, pe „Santiago Berabeu” (FOTO: Instagram @lamineyamal)

În acel meci, câștigat de catalani cu 4-0, Yamal a fost ținta scandărilor rasiste ale suporterilor adverși.

Citește și

Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Cupa Romaniei
09:16
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Citește mai mult
Cupa României Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”
Achitată într-un caz de dopaj Sportiva contaminată prin contact intim a folosit metoda din „cazul Halep” pentru a-și demonstra nevinovăția
Alte sporturi
09:15
Achitată într-un caz de dopaj Sportiva contaminată prin contact intim a folosit metoda din „cazul Halep” pentru a-și demonstra nevinovăția
Citește mai mult
Achitată într-un caz de dopaj Sportiva contaminată prin contact intim a folosit metoda din „cazul Halep” pentru a-și demonstra nevinovăția

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Real Madrid fc barcelona la liga Jude Bellingham lamine yamal
Știrile zilei din sport
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Superliga
27.10
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Citește mai mult
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Diverse
27.10
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Citește mai mult
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Superliga
27.10
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Citește mai mult
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Cupa Romaniei
27.10
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Citește mai mult
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:59
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
23:15
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
22:47
„Așa vreau să jucăm mereu” Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup
„Așa vreau să jucăm mereu”  Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup
22:08
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Top stiri din sport
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
Formula 1
27.10
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
Citește mai mult
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Superliga
27.10
„Nu mă respecți!” Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Citește mai mult
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Superliga
27.10
București, ce paradox! Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Citește mai mult
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Special
27.10
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Citește mai mult
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 20 rapid 14 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share