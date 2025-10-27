Bellingham nu l-a menajat pe Yamal Mesajul de aproape 4 milioane de like-uri al starului de la Real Madrid

Real Madrid - Barcelona 2-1. Jude Bellingham (22 de ani), starul madrilenilor, i-a transmis un mesaj indirect lui Lamine Yamal (18 ani), după declarațiile făcute înainte de El Clasico.

Mbappe a deschis scorul în minutul 22. Catalanii au egalat prin Fermin Lopez, în minutul 38. Jude Bellingham a înscris golul victoriei, în minutul 34.

A fost prima victorie a galacticilor după cinci înfrângeri consecutive în fața marii rivale.

Bellingham, replică pentru Lamine Yamal: „Vorbele sunt ieftine”

Internaționalul englez a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare cu brațele deschise, însoțită de mesajul: „Talk is cheap. Hala Madrid siempre” („Vorbele sunt ieftine. Hala Madrid întotdeauna”).

La postarea lui Bellingham au reacționat mai mulți colegi din fotbal: Alvaro Carreras, precum și conaționalul său, Jordan Henderson. Vinícius Junior a comentat „Incredibil”, Fran García a scris „JB (n.r. - abreviere de la Jude Bellingham)”.

Postarea e o reacție indirectă la comentariile făcute de Lamine Yamal în zilele premergătoare meciului, conform marca.com.

Tânărul jucător de la Barcelona aprinsese atmosfera printr-o serie de declarații în Kings League, unde, între glumă și provocare, afirmase despre rivalii de la Madrid: „Fură, se plâng…”, o frază care a făcut înconjurul rețelelor sociale.

Bellingham, desemnat omul meciului, și-a completat mesajul adresat lui Lamine Yamal pe Instagram cu melodia „A Little Less Conversation” („Un pic mai puțină conversație”) a lui Elvis Presley.

Lamine Yamal, înainte de El Clasico: „Am lăsat frica în urmă”

Înaintea duelului dintre Real Madrid și Barcelona, Lamine Yamal a postat un videoclip în care au fost incluse fotografii din copilăria sa, dar și golul pe care l-a marcat pe „Bernabeu” în sezonul precedent.

„Jucătorul care vine de pe străzi nu joacă pentru faimă - joacă pentru viitorul său. Nu joacă pentru lumina reflectoarelor - joacă pentru a nu se mai întoarce niciodată.

Adevărata presiune nu este pe stadion; este în ochii celor care nu au încetat niciodată să creadă. Și când marchează, nu sărbătorește pentru sine - sărbătorește pentru că acel gol poate schimba totul: pentru el, pentru oamenii săi și pentru cartierul său .

Am lăsat frica în urmă în parcul din Mataro (n.r. - unde a copilărit) cu mult timp în urmă”, a relatat vocea din InstaStory-ul postat de Lamine Yamal.

⏳ El vídeo que ha subido Lamine Yamal en su Instagram a horas de El Clásico pic.twitter.com/V8ZUU1F0WM — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 25, 2025

La câteva ore distanță, extrema catalanilor a postat momentul în care celebra reușita sa de pe „Bernabeu”, arătând spre numele său de pe tricou, în timp ce fanii lui Real Madrid îl huiduiau.

Lamine Yamal, pe „Santiago Berabeu” (FOTO: Instagram @lamineyamal)

În acel meci, câștigat de catalani cu 4-0, Yamal a fost ținta scandărilor rasiste ale suporterilor adverși.

