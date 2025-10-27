Revenire la Dinamo Ce jucător va putea intra cu CFR Cluj, pe Arena Națională

Dinamo nu l-a putut utiliza pe Mamoudou Karamoko (26 de ani) în ultimul meci de campionat, 1-1 cu FC Argeș

Când revine fotbalistul, în rândurile de mai jos

Jucătorul de bandă, pe care Kopic l-a folosit și ca atacant sezonul acesta, a suferit o accidentare chiar în săptămâna meciului cu piteștenii și nu a putut evolua în meciul de la Mioveni.

Mamoudou Karamoko revine în lotul lui Dinamo

Accidentarea francezului nu este una gravă. El nu va evolua în Cupă, cu CS Dinamo, marți, dar ar putea reveni la meciul de vineri, cu CFR Cluj, din campionat, informează dinamo1948.club.

2 goluri și o pasă de gol are Karamoko la Dinamo, în 11 meciuri

Venit în vară la club, Karamoko a semnat un contract pe doi ani cu opțiune de prelungire pentru încă unul cu gruparea din „Ștefan cel Mare”.

Karamoko evoluase ultima dată la Ujpest, în Ungaria, sub formă de împrumut de la FC Copenhaga.

Câte bilete s-au vândut pentru duelul CS Dinamo - FC Dinamo, de pe „Arcul de Triumf”

CS Dinamo (L2) și FC Dinamo vor juca un meci inedit mâine seară, în Cupa României.

Partida contează pentru prima etapă a grupelor și se va juca de la ora ora 21:00, pe „Arcul de Triumf”.

Deși prețurile sunt accesibile, de la 10 lei, până acum s-au vândut doar câteva sute de bilete. Tichetele de acces pentru meciul de pe „Arcul de Triumf” sunt disponibile online.

Apoi, Dinamo joacă vineri, de la 20:30, pe Arena Națională, cu vicecampioana României, CFR Cluj.

