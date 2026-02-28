Dennis Man (27 de ani) trece printr-o formă excelentă la PSV Eindhoven, unde a reușit să marcheze și împotriva lui Heracles, scor 3-1, în etapa #25 din Eredivisie.

Vești bune pentru selecționerul Mircea Lucescu înainte de barajul României pentru CM 2026. Extremele naționalei sunt în formă maximă!

VIDEO. Dennis Man înscrie din nou pentru PSV!

După ce Mihăilă a reușit să marcheze în Turcia, a venit rândul fostului său coleg de la Parma. Titular din nou la PSV, Dennis Man a reușit să înscrie în minutul 40 al meciului cu Heracles, când scorul era deja 2-0, după golurile lui Perisic (9) și Saibari (12).

Veerman a executat o lovitură liberă din banda dreaptă și a aruncat balonul în careul advers. Man, aflat la 6 metri de poartă, a reușit să-l devieze discret cu capul, suficient pentru a-l păcăli pe portarul Pasveer.

Este a treia reușită pentru atacantul român în ultimele 4 meciuri jucate pentru PSV.

Victoria o apropie pe PSV de titlu. Echipa lui Man e pe primul loc și are un avans de 17 puncte față de rivala Feyenoord, care are însă un meci mai puțin disputat.

Remko Pasveer zit er helemaal naast en Dennis Man kopt simpel binnen 😳#herpsv pic.twitter.com/1WjF6B7aAw — ESPN NL (@ESPNnl) February 28, 2026

Acesta a fost cel de-al șaselea gol marcat de Man în Eredivisie, unde a mai oferit și 6 pase decisive în 19 partide. A mai reușit să marcheze un gol în Cupa Olandei și două în Liga Campionilor.

Semnele sunt bune pentru România, care în mai puțin de o lună, pe 26 martie, va înfrunta Turcia, la Istanbul, în semifinala barajului pentru CM 2026. Dacă se va impune, atunci va înfrunta în deplasare învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo pentru biletele la turneul final, unde a va fi repartizată în grupa D, alături de SUA, Paraguay și Australia.

