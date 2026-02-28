„Trebuie să se retragă” Fost campion mondial cu Argentina, sfat pentru Edinson Cavani: „M-a durut să-l văd așa”

Oscar Ruggeri (64 de ani), fost campion mondial cu Argentina în anul 1986, i-a sugerat lui Edinson Cavani (39 de ani) să se retragă.

Măcinat de accidentări în ultima vreme, Edinson Cavani traversează una dintre cele mai slabe perioade ale carierei sale.

„El Matador” și-a pierdut locul de titular la Boca Juniors, iar la ultimul meci de campionat al formației de La Bombonera, 0-0 cu Racing Club, a fost huiduit de fani în momentul în care a părăsit terenul.

Oscar Ruggeri, sfat pentru Edinson Cavani: „Trebuie să se retragă”

Oscar Ruggeri, fost fundaș central al celor de la Boca Juniors sau Real Madrid, a sugerat că a venit momentul ca atacantul să agațe ghetele în cui.

„Trebuie să se retragă. Este păcat că această vedetă este insultată în felul acesta, având în vedere imensa carieră pe care o are.

Nu-l cunosc, ne-am întâlnit de două sau trei ori, dar m-a durut să-l văd așa”, a afirmat Oscar Ruggeri la emisiunea „F90”, citat de marca.com.

Oscar Ruggeri/ FFoto: IMAGO

„Este greu să joci astăzi în Argentina la 40 de ani. Pentru mine, el nu ia decizia [de a se retrage] pentru că vrea să continue să încerce să schimbe situația și să plece”, a adăugat fostul campion mondial.

Cavani a fost exclus din lotul celor de la Boca Juniors pentru meciul din Cupă împotriva celor de la Gimnasia de Chivilcoy (2-0) pentru a-și putea continua antrenamentul personal.

81 de meciuri a jucat atacantul uruguayan pentru Boca Juniors: a marcat 28 de goluri și a reușit 3 pase decisive

Înainte de a ajunge pe La Bombonera, în vara anului 2023, Cavani a mai evoluat pentru FC Danubio, Palermo, Napoli, PSG, Manchester United și Valencia.

De-a lungul carierei sale a adunat 136 de apariții în naționala Uruguayului pentru care a punctat de 58 de ori.

500.000 de euro este cota lui Edison Cavani, potrivit transfermarkt.ro

