Mihăilă, un nou gol în Turcia VIDEO. Atacantul naționalei, formă de zile mari înaintea barajului pentru CM 2026

Valentin Mihăilă (26 de ani), internaționalul român de la Rizespor, a marcat în victoria cu Kasimpașa, scor 3-0.

După golul reușit în etapa trecută, Mihăilă și-a confirmat forma excelentă și în runda #24 a primei ligi din Turcia, reușind să pună umărul la victoria obținută de echipa sa.

Valentin Mihăilă, gol în Kasimpașa - Rizespor 0-3

În minutul 56 al partidei cu Kasimpașa, Valentin Mihăilă a primit mingea în partea stânga, la mare distanță de poartă.

Atacantul de bandă al echipei naționale a plecat într-o acțiune individuală, a driblat un adversar și a tras la poartă de pe linia careului, învingându-l pe portarul Gianniotis pentru 2-0.

Este al cincilea gol marcat de Mihăilă în acest sezon, în campionatul Turciei. Trei dintre reușitele sale anterioare au fost bifate în ultimele șase meciuri jucate de Rizespor în ligă.

În plus, Mihăilă a înregistrat și o pasă decisivă, în remiza cu Genclerbirligi, scor 2-2.

Fotbalistul traversează o perioadă foarte bună, chiar înaintea barajului în urma căruia naționala României speră să ajungă la Campionatul Mondial.

Turcia - România, semifinala barajului, se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV

Pentru Mihăilă urmează duelul cu Beșiktaș, programat pe 4 martie în Cupa Turciei, iar apoi partida cu Antalyaspor, pe 8 martie, în campionat.

VIDEO. Golul marcat de Valentin Mihăilă în meciul cu Kasimpașa

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport