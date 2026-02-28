Usyk, duel cu regele kickboxingului Rivalul lui Daniel Ghiță va încerca să-l lase pe ucrainean fără centura WBC: „Cel mai bun împotriva celui mai bun”

Boxerul Oleksandr Usyk (39 de ani) își va apăra titlul mondial în fața lui Rico Verhoeven (36 de ani), care a fost campion de necontestat la kickboxing, categoria grea, timp de 12 ani.

Lupta dintre ucrainean și olandez va avea loc pe 23 mai, la piramidele din Giza (Egipt), și va fi transmisă pe platforma DAZN.

În luna noiembrie, Usyk a renunțat la titlul WBO, astfel că în prezent mai deține centurile IBF, WBA și WBC.

Oleksandr Usyk, despre Rico Verhoeven: „Este regele kickboxingului”

Usyk nu a mai luptat din iulie 2025, când îl învingea pe Daniel Dubois prin KO în runda a cincea, la stadionul Wembley din Londra.

Împotriva lui Verhoeven, ucraineanul își va apăra titlul mondial WBC la categoria grea. Nu își va pune în joc și centurile WBA și IBF.

„Îi respect cu adevărat pe cei care ajung în vârful sportului pe care îl practică. Rico este unul dintre ei, un atlet puternic și un mare campion. Este cu adevărat regele kickboxingului.

A fi campion nu înseamnă doar să ai centuri. Sunt pregătit și abia aștept să îl întâlnesc în ring. Va fi o experiență unică pentru amândoi, se apropie o seară importantă!”, a afirmat Usyk, citat de ringmagazine.com.

„Glory in Giza” este numele galei care va avea loc în Egipt.

24 de victorii a bifat Oleskandr Usyk de-a lungul carierei (15 prin KO). Încă nu a fost învins

Rico Verhoeven, pregătit de lupta cu Oleksandr Usyk: „Cel mai bun împotriva celui mai bun”

Verhoeven este o legendă a kickboxingului. Olandezul a fost cel mai longeviv campion la categoria grea al companiei de promovare GLORY.

„Timp de 12 ani ani, am fost campion de necontestat la kickboxing în categoria grea și am realizat tot ce mi-am propus. Dar faptul că am rămas în vârf atât de mult timp nu mi-a diminuat ambiția, ci mi-a întărit-o.

Usyk este campionul de necontestat la box. Acesta este genul de provocare care m-a motivat. Un campion incontestabil împotriva altuia. Cel mai bun împotriva celui mai bun”, a declarat Verhoeven.

Verhoeven l-a întâlnit de două ori pe Daniel Ghiță, pe 12 octombrie 2013 și 21 iunie 2014, și s-a impus de fiecare dată în fața românului prin decizie unanimă.

66 de meciuri a câștigat Rico Verhoeven ca kickboxer (21 prin KO). A pierdut de 10 ori

Luptătorul din Țările de Jos a mai concurat o dată ca boxer, în 2014, și l-a învins pe Janos Finfera prin KO în runda a doua. S-a antrenat în trecut cu fostul campion Tyson Fury.

Legends collide where legends were built 🥊🦂



On May 23rd, under the shadows of the ancient giants, Oleksandr Usyk takes on Rico Verhoeven at the iconic Pyramids of Giza 🔥



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 📺 pic.twitter.com/mHnLT625Du — Ring Magazine (@ringmagazine) February 27, 2026

„ Și-a câștigat dreptul de a alege o luptă ușoară”

Fabio Wardley, care a obținut centura WBO după ce Usyk a renunţat la aceasta, a reacționat după ce a auzit despre lupta dintre ucrainean și olandez.

Nu cred că este o provocare reală și nici că este cineva care merită această șansă. Dar înțeleg și recunosc că Usyk se află într-un moment al carierei sale în care și-a câștigat dreptul de a face ceea ce dorește, într-un anumit sens. Și-a câștigat dreptul de a alege o luptă ușoară. Fabio Wardley, potrivit skysports.com

Wardley va încerca să-și apere titlul WBO împotriva lui Daniel Dubois, pe 9 mai, la Manchester.

