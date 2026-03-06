Marele antrenor italian Fabio Capello (79 de ani) le-a analizat pe AC Milan și Inter, înaintea derby-ului din etapa #28 din Serie A.

le-a analizat pe AC Milan și Inter, înaintea derby-ului din Derby della Madonnina se va juca pe 8 martie, de la ora 21:45, în etapa #28 din Serie A. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Înainte de derby-ul cu AC Milan, Cristi Chivu a decis să le acorde jucătorilor săi de la Inter ziua de joi liberă, pentru a se odihni și pentru a fi în cea mai bună formă.

Fabio Capello, despre Interul lui Chivu: „În cazul unei victorii, și-ar putea deja coase Scudetto-ul pe piept”

Înaintea meciului de duminică, Interul lui Cristi Chivu este lider în Serie A, cu 67 de puncte, la 10 distanță de rivala AC Milan, ocupanta locului secund.

Fabio Capello consideră că jucătorii lui Chivu au început să se concentreze pe „Derby della Madonnina” chiar de la meciul cu Como, din semifinalele Cupei Italiei (0-0).

„Meciul de la Como ne-a oferit o indicație clară: Inter se gândea deja, și mult, la derby-ul de duminică din Milano.

Semifinala din Cupa Italiei a fost fără îndoială dezamăgitoare, jucată într-un ritm foarte lent de ambele echipe, inclusiv de Como, care mi s-a părut mai concentrată pe calificarea în UEFA Champions League decât pe încercarea de a vâna trofeul Cupei.

De aici deduc că Inter este convinsă că, după acest derby, în cazul unei victorii, și-ar putea coase deja Scudetto-ul pe piept ”, a declarat Fabio Capello pentru Gazzetta dello Sport, citat de fcinternews.it.

Fabio Capello: „Să ne pregătim să trăim o confruntare între generații”

Fabio Capello nu privește derby-ul orașului Milano doar din perspectiva jucătorilor, ci și din cea a antrenorilor. Italianul consideră că duelul dintre Cristi Chivu (45 de ani) și Massimiliano Allegri (58 de ani) va fi o confruntare între generații.

„Inter și-a recuperat aproape toți jucătorii, lipsește Lautaro, dar nu prea e motiv de plângeri.

Chivu, foarte înțelept, s-a gândit la acest meci cu mare atenție și trebuie să ne pregătim să trăim o confruntare între generații : noul val care vine este chiar Chivu, împotriva lui Allegri, antrenorul experimentat care până acum a dus AC Milan într-o poziție excelentă în Serie A.

Tehnicianul lui Inter a fost foarte bun la nivel psihologic, pentru că a intrat în mintea jucătorilor cu umilință, făcându-i să înțeleagă că sunt încă puternici și că pot încă să câștige”, a mai spus Fabio Capello.

Inter, lider detașat în Serie A

Înaintea meciului de duminică cu AC Milan, Interul lui Cristi Chivu este lider în Serie A, cu 67 de puncte acumulate după 27 de etape.

Nerazzurrii sunt la 10 puncte distanță de marea rivală AC Milan, care ocupă poziția secundă, și la 14 lungimi de Napoli.

Inter are un parcurs foarte bun pe plan intern, reușind să ajungă la 8 victorii consecutive.

FOTO. Inter - AC Milan 0-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport