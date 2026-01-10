„Mai mult de 5 ani...” FOTO. Căpitanul FCSB a reacționat după ce Șut a plecat în Emirate
Darius Olaru și Adrian Șut FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro / FOTO: GOLAZO.ro / Iosif Popescu + Facebook - @alain
Superliga

„Mai mult de 5 ani...” FOTO. Căpitanul FCSB a reacționat după ce Șut a plecat în Emirate

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 10.01.2026, ora 21:27
  • Darius Olaru (27 de ani), căpitanul celor de la FCSB, a publicat un mesaj după plecarea lui Adrian Șut (26 de ani) la Al-Ain.
  • Românul a avut parte de o primire spectaculoasă în Emiratele Arabe Unite.

Adrian Șut a fost transferat, în cursul acestei săptămâni la Al-Ain, în schimbul a aproximativ 2 milioane de euro.

Prezentare spectaculoasă pentru Șut VIDEO: Fostul jucător de la FCSB, în tricoul noii sale echipe: „Așa îmi pronunțați corect numele”
Citește și
Prezentare spectaculoasă pentru Șut VIDEO: Fostul jucător de la FCSB, în tricoul noii sale echipe: „Așa îmi pronunțați corect numele”
Citește mai mult
Prezentare spectaculoasă pentru Șut VIDEO: Fostul jucător de la FCSB, în tricoul noii sale echipe: „Așa îmi pronunțați corect numele”

Darius Olaru a reacționat după ce Șut a plecat în Emirate

După ce Adrian Șut a fost prezentat la Al-Ain, căpitanul celor de la FCSB, Darius Olaru, a publicat o fotografie cu amândoi, din momentul celebrării titlului de campioană a Ligii 1.

Imaginea a fost acomaniată de un mesaj emoționat de rămas-bun pentru fostul său coleg.

Mai mult de 5 ani colegi de cameră, nenumărate amintiri, râsete, nervi și vise împărțite.

Mândru de tine, frate! Oriunde ajungi, rămâi același om.

Mult succes la noua echipă! #brothersforlife”, a scris Darius Olaru, pe InstaStory.

Postarea lui Darius Olaru (FOTO: Instagram - @dariusolaru98) Postarea lui Darius Olaru (FOTO: Instagram - @dariusolaru98)
Postarea lui Darius Olaru (FOTO: Instagram - @dariusolaru98)

Și Mamadou Thiam l-a felicitat pe Adrian Șut pentru transferul la Al-Ain: „Suntem foarte fericiți pentru el. E bine că are oportunitatea de a juca în altă țară. Este un tip foarte bun. Sperăm că va fi uimitor pentru el acolo”.

Adrian Șut a fost unul dintre jucătorii de bază a celor de la FCSB în ultimele 5 sezoane, reușind să strângă 212 apariții în tricoul roș-albastru.

Mijlocașul a contribuit la 30 de goluri pentru FCSB. Mai precis, a marcat de 16 ori și a oferit 14 pase decisive.

4 trofee
a câștigat Adrian Șut la FCSB: 2 titluri de campion ale Ligii 1 și 2 Cupe ale României

Adrian Șut, prezentare spectaculoasă la Al-Ain

Internaționalul român a avut parte de o prezentare spectaculoasă la sosirea sa la Al-Ain.

Clubul din Emiratele Arabe Unite a postat un videoclip în care sunt suprinse mai multe imagini cu obiective turistice din București, ca mai apoi să se treacă în zona arabă, unde Șut apare în vestiarul echipei.

Din cadrele publicate de Al Ain se observă tricoul de joc pe care îl va purta mijlocașul. Acesta va avea numărul 89.

Mijlocașul ar putea debuta pentru liderul Emiratelor Arabe Unite sâmbătă, 17 ianuarie, în etapa #13 din campionat, contra ocupantei locului 2, Al-Wahda.

Citește și

Craiova a ascuns bătaia FOTO. Nsimba  a sărit la gâtul unui adversar , iar camera de filmat s-a mutat imediat pe altcineva
Superliga
17:25
Craiova a ascuns bătaia FOTO. Nsimba a sărit la gâtul unui adversar, iar camera de filmat s-a mutat imediat pe altcineva
Citește mai mult
Craiova a ascuns bătaia FOTO. Nsimba  a sărit la gâtul unui adversar , iar camera de filmat s-a mutat imediat pe altcineva
„Save the date!” Așteptarea ia sfârșit pentru fanii lui Dinamo. Clubul a anunțat ziua în care vor începe lucrările la noul stadion
Superliga
14:42
„Save the date!” Așteptarea ia sfârșit pentru fanii lui Dinamo. Clubul a anunțat ziua în care vor începe lucrările la noul stadion
Citește mai mult
„Save the date!” Așteptarea ia sfârșit pentru fanii lui Dinamo. Clubul a anunțat ziua în care vor începe lucrările la noul stadion

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ. Cum arată cazanul mare cât un bloc, care a lăsat mii de blocuri din București fără căldură. Și cine sunt „Doreii”
REPORTAJ. Cum arată cazanul mare cât un bloc, care a lăsat mii de blocuri din București fără căldură. Și cine sunt „Doreii”
REPORTAJ. Cum arată cazanul mare cât un bloc, care a lăsat mii de blocuri din București fără căldură. Și cine sunt „Doreii”
fcsb al ain darius olaru superliga Adrian Șut
Știrile zilei din sport
Dennis Man, descătușat VIDEO. Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni
Stranieri
10.01
Dennis Man, descătușat VIDEO. Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni
Citește mai mult
Dennis Man, descătușat VIDEO. Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa!  Drăgușin a țâșnit de pe bancă
Stranieri
10.01
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa! Drăgușin a țâșnit de pe bancă
Citește mai mult
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa!  Drăgușin a țâșnit de pe bancă
Au bătut palma Nicolescu anunță lovitura dată de Dinamo: „Am ajuns la un acord, sunt foarte multe calcule în spate”
Superliga
10.01
Au bătut palma Nicolescu anunță lovitura dată de Dinamo: „Am ajuns la un acord, sunt foarte multe calcule în spate”
Citește mai mult
Au bătut palma Nicolescu anunță lovitura dată de Dinamo: „Am ajuns la un acord, sunt foarte multe calcule în spate”
Arenă nouă în Liga 1 FOTO. Stadionul „1 Mai” a fost inaugurat după renovare » Care e primul meci oficial pe care îl va găzdui
Superliga
10.01
Arenă nouă în Liga 1 FOTO. Stadionul „1 Mai” a fost inaugurat după renovare » Care e primul meci oficial pe care îl va găzdui
Citește mai mult
Arenă nouă în Liga 1 FOTO. Stadionul „1 Mai” a fost inaugurat după renovare » Care e primul meci oficial pe care îl va găzdui
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:13
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa! Drăgușin a țâșnit de pe bancă
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa!  Drăgușin a țâșnit de pe bancă
22:26
Dennis Man, descătușat VIDEO. Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni
Dennis Man, descătușat VIDEO. Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni
22:27
Aproape de Dinamo Interes confirmat pentru fundașul din Serie A: „Nu e speculație”
Aproape de Dinamo Interes confirmat pentru fundașul din Serie A: „Nu e speculație”
22:02
La un pas de surpriză Șumudică, eșec la limită în fața câștigătoarei Ligii Campionilor Asiei » Situație complicată în clasament
La un pas de surpriză Șumudică, eșec la limită în fața câștigătoarei Ligii Campionilor Asiei » Situație complicată în clasament
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Top stiri din sport
FRG are un nou antrenor  Nicolae Forminte preia lotul feminin de gimnastică: „Nu renunțăm la nicio fată!”
Superliga
10.01
FRG are un nou antrenor Nicolae Forminte preia lotul feminin de gimnastică: „Nu renunțăm la nicio fată!”
Citește mai mult
FRG are un nou antrenor  Nicolae Forminte preia lotul feminin de gimnastică: „Nu renunțăm la nicio fată!”
Anti transmisiuni contra cost! Preşedintele Comisiei pentru Tineret şi Sport vrea  naționala României la TV, gratuit: „Trebuie fixat prin lege”
Handbal
10.01
Anti transmisiuni contra cost! Preşedintele Comisiei pentru Tineret şi Sport vrea naționala României la TV, gratuit: „Trebuie fixat prin lege”
Citește mai mult
Anti transmisiuni contra cost! Preşedintele Comisiei pentru Tineret şi Sport vrea  naționala României la TV, gratuit: „Trebuie fixat prin lege”
Varga, propuneri pentru Deac Cum comentează patronul lui CFR Cluj decizia luată de Daniel Pancu: „Trebuia să facă asta”
Superliga
10.01
Varga, propuneri pentru Deac Cum comentează patronul lui CFR Cluj decizia luată de Daniel Pancu: „Trebuia să facă asta”
Citește mai mult
Varga, propuneri pentru Deac Cum comentează patronul lui CFR Cluj decizia luată de Daniel Pancu: „Trebuia să facă asta”
Și-a atacat coechipierul într-un amical VIDEO: Nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat pe teren:  „Micuțule ciudat, taci”
Campionate
10.01
Și-a atacat coechipierul într-un amical VIDEO: Nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat pe teren: „Micuțule ciudat, taci”
Citește mai mult
Și-a atacat coechipierul într-un amical VIDEO: Nimeni nu a înțeles ce s-a întâmplat pe teren:  „Micuțule ciudat, taci”

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 23 rapid 18 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
11.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share