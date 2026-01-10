Darius Olaru (27 de ani), căpitanul celor de la FCSB, a publicat un mesaj după plecarea lui Adrian Șut (26 de ani) la Al-Ain.

Românul a avut parte de o primire spectaculoasă în Emiratele Arabe Unite.

Adrian Șut a fost transferat, în cursul acestei săptămâni la Al-Ain, în schimbul a aproximativ 2 milioane de euro.

Darius Olaru a reacționat după ce Șut a plecat în Emirate

După ce Adrian Șut a fost prezentat la Al-Ain, căpitanul celor de la FCSB, Darius Olaru, a publicat o fotografie cu amândoi, din momentul celebrării titlului de campioană a Ligii 1.

Imaginea a fost acomaniată de un mesaj emoționat de rămas-bun pentru fostul său coleg.

„Mai mult de 5 ani colegi de cameră, nenumărate amintiri, râsete, nervi și vise împărțite.

Mândru de tine, frate! Oriunde ajungi, rămâi același om.

Mult succes la noua echipă! #brothersforlife”, a scris Darius Olaru, pe InstaStory.

Postarea lui Darius Olaru (FOTO: Instagram - @dariusolaru98)

Și Mamadou Thiam l-a felicitat pe Adrian Șut pentru transferul la Al-Ain: „Suntem foarte fericiți pentru el. E bine că are oportunitatea de a juca în altă țară. Este un tip foarte bun. Sperăm că va fi uimitor pentru el acolo”.

Adrian Șut a fost unul dintre jucătorii de bază a celor de la FCSB în ultimele 5 sezoane, reușind să strângă 212 apariții în tricoul roș-albastru.

Mijlocașul a contribuit la 30 de goluri pentru FCSB. Mai precis, a marcat de 16 ori și a oferit 14 pase decisive.

4 trofee a câștigat Adrian Șut la FCSB: 2 titluri de campion ale Ligii 1 și 2 Cupe ale României

Adrian Șut, prezentare spectaculoasă la Al-Ain

Internaționalul român a avut parte de o prezentare spectaculoasă la sosirea sa la Al-Ain.

Clubul din Emiratele Arabe Unite a postat un videoclip în care sunt suprinse mai multe imagini cu obiective turistice din București, ca mai apoi să se treacă în zona arabă, unde Șut apare în vestiarul echipei.

Din cadrele publicate de Al Ain se observă tricoul de joc pe care îl va purta mijlocașul. Acesta va avea numărul 89.

Mijlocașul ar putea debuta pentru liderul Emiratelor Arabe Unite sâmbătă, 17 ianuarie, în etapa #13 din campionat, contra ocupantei locului 2, Al-Wahda.

