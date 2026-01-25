Man, victima lui Bosz Antrenorul lui PSV s-a înfuriat la 2-2 cu Breda. „Mă întrebam: «La ce mă uit?»". Ce s-a întâmplat cu Dennis
Dennis Man a influențat 12 goluri în 23 de meciuri la PSV Foto: Imago
Man, victima lui Bosz Antrenorul lui PSV s-a înfuriat la 2-2 cu Breda. „Mă întrebam: «La ce mă uit?»". Ce s-a întâmplat cu Dennis

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 25.01.2026, ora 13:53
alt-text Actualizat: 25.01.2026, ora 13:53
  • Dennis Man, 27, a patra oară schimbat la pauză de Peter Bosz. Antrenorul lui Eindhoven le-a spus jurnaliștilor olandezi ce l-a nemulțumit după PSV - NAC Breda 2-2. 

Au fost multe meciuri în care Dennis Man a jucat foarte bine la Eindhoven, marcând sau pasând decisiv. Ori ambele.

Dar și unele în care legăturile cu coechipierii au părut rupte. Și atunci, antrenorul lui PSV a acționat imediat și împotriva sa.

Man, înlocuit după 45 de minute la PSV

Când Peter Bosz a simțit că Man nu e conectat la maximum, l-a înlocuit la pauză.

S-a întâmplat de patru ori în acest sezon. La fel, sâmbătă, în Eredivisie, la 2-2 cu NAC Breda acasă.

Tackling tăios asupra lui Man la PSV - NAC Foto: Imago Tackling tăios asupra lui Man la PSV - NAC Foto: Imago
Tackling tăios asupra lui Man la PSV - NAC Foto: Imago

După 45 de minute, la 1-2, tehnicianul a schimbat extrema dreaptă. O mutare post pe post pe care a mai făcut-o. A ieșit Denis (a avut o ocazie, bară cu capul), a intrat bosniacul Esmir Bajraktarevic.

23 de meciuri
are Dennis Man la Eindhoven: 6 goluri, 6 assisturi în 1.341 de minute în Eredivisie, Cupa Olandei și Liga Campionilor

Bosz: „Cumplit. La fel cum a fost cu Telstar”. Și atunci Man a ieșit la pauză

Bosz a spus ce l-a nemulțumit la conferință. Era enervat. Nu i-a pronunțat numele lui Man, însă a sugerat că și el l-a supărat.

Bosz i-a înlocuit la pauză pe Man și pe Dest Foto: Imago Bosz i-a înlocuit la pauză pe Man și pe Dest Foto: Imago
Bosz i-a înlocuit la pauză pe Man și pe Dest Foto: Imago

„Ar fi trebuit să facem totul diferit. Este prima dată de la înfrângerea cu Telstar când nu atingem un nivel bun. Am jucat cumplit. Foarte prost”, s-a plâns antrenorul, potrivit Sportnieuws.nl.

Pe 30 august, la 0-2 cu Telstar, „tricolorul” era a doua oară titularizat în Țările de Jos. A fost înlocuit și atunci la pauză!

De ce l-a schimbat Bosz pe Man: „Am fi putut să profităm de 10-15 ori”

Bosz a continuat criticile: „După primele 15 minute, m-am gândit: «La ce mă uit?» Nu puteam să legăm trei pase, iar asta nu s-a îmbunătățit pe măsură ce meciul avansa”.

A explicat și ce nu i-a plăcut la extreme.

Breda ne-a marcat om la om pe tot terenul. Nu se putea mai bine de atât, pentru că Saibari și Wanner ar fi trebuit să se retragă, iar alții să se infiltreze. Driouech a făcut-o o dată și a înscris. În rest, nimeni, chiar dacă spațiul era acolo. Am fi putut să profităm de 10-15 ori Peter Bosz, antrenor PSV Eindhoven

Era o aluzie și la Man. Driouech, aripa stângă a lui PSV, care a deschis scorul, a evoluat 80 de minute la 2-2 cu NAC. Dennis, doar 45.

Concluzia lui Bosz: „Pur și simplu, am jucat slab”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

