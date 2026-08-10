Ce vrea PSV de la Man GOLAZO.ro a aflat ce pretenții are antrenorul Bosz la al doilea sezon al „tricolorului” la Eindhoven

Dennis Man, 27 de ani, are un început mai dificil în acest sezon în Țările de Jos cu PSV.

Puține minute, joc neconcludent, o înfrângere și un egal în două meciuri, un trofeu pierdut și alt pas greșit la start de Eredivisie.

Antrenorul Peter Bosz, aspru cu Man și anul trecut, când l-a motivat și l-a făcut să renască, așteaptă mai mult acum de la el.

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Dennis Man a avut un șoc în vara lui 2025, când s-a transferat de la Parma la PSV Eindhoven.

Un joc, un stil, o filosofie total diferite. A trecut de la o echipă ce suferea luptând să supraviețuiască, să scape de retrogradare, la alta care voia să câștige din prima clipă a meciului.

De la un fotbal ultradefensiv, contraatacurile fiind unica speranță de a înscrie, la unul ultraofensiv, 100% olandez, cu principala misiune să domine, să fisureze apărările adverse și să marcheze cât mai multe goluri.

15 milioane de euro valorează Dennis Man (Transfermarkt). Are contract pe „Philips Stadion” până în vara lui 2029

Antrenorul lui PSV a știut să-l motiveze pe Man, dar l-a și trimis pe bancă!

Deși ar fi trebuit să îl avantajeze noul stil, a avut probleme de adaptare la început.

Și antrenorul Peter Bosz a fost aspru cu el. Îl titulariza, dar dacă nu juca bine nu ezita să-l înlocuiască la pauză sau să-l țină rezervă la următorul meci.

Toamna trecută, GOLAZO.ro a aflat din Țările de Jos că Bosz i-a cerut lui Man de la început să se implice la fel de mult la antrenamente ca la meciuri și să comunice mai mult cu colegii. Aștepta să-l vadă făcând diferența.

Tehnicianul batav, experimentat, 62 de ani, a știut să-l motiveze și l-a ajutat să se redescopere, să renască.

Până la urmă, a avut un sezon bun, cu goluri, pase decisive și primul trofeu de campion al carierei, la 27 de ani. În Eredivisie.

18 goluri a influențat Dennis Man la PSV Eindhoven în sezonul trecut (11 reușite, 7 assisturi)

Nu a evoluat însă atât de mult pe cât și-ar fi dorit:

35 de partide în toate competițiile, 2.058 de minute, 59 în medie pe meci.

Man a avut un an de adaptare. Bosz vrea acum influență, goluri, assisturi. Mai multe

Acum, noul sezon nu e tocmai pozitiv la Eindhoven. Nici pentru „tricolor”, nici pentru echipă.

Titular în Supercupa Olandei cu Alkmaar, Dennis nu s-a regăsit și Bosz a procedat la fel ca anul trecut: l-a înlocuit la pauză. Un meci în care PSV a fost pulverizată de AZ Alkmaar (0-4 chiar acasă).

La al doilea duel, tot pe „Philips Stadion”, împotriva Fortunei Sittard, a rămas pe bancă la start, intrând numai în ultimele 21 de minute. Încă un rezultat neașteptat, 2-2 în prima etapă.

Sursele GOLAZO.ro din Olanda susțin că Bosz vrea mai mult de la Man. I-a oferit primul an de adaptare, acum îi cere influență mai mare în joc, apariție mai insistentă în zona finalizării. Mai multe goluri și assisturi.

Doar dacă joacă bine, marchează și pasează decisiv are locul asigurat în prima echipă.

Man are un rival în plus: cinci pentru două posturi în formula de start

Sezonul trecut, erau patru extreme în duel pentru două locuri: el, veteranul croat Ivan Perisic (37 de ani), tânărul bosniac Esmir Bajraktarevic (21) și marocanul Couhaib Driouech (24).

Ruben van Bommel (22), fiul fostului internațional olandez, actualul selecționer al Belgiei, a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior încă din prima lună și nu a mai jucat deloc.

Acum, Van Bommel e din nou pe teren, refăcut, Driouech va fi probabil cedat la Celta Vigo sau Glasgow Rangers. Dar Bosz l-a promovat de la PSV U21 pe Amir Bouhamdi, 18 ani, altă aripă marocană născută în Țările de Jos.

Nu vor mai fi patru. Vor rămâne cinci pentru două poziții.

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