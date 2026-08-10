De ce e FC Argeș liderul Ligii 1 Cum a reușit Bogdan Andone să schimbe echipa de la startul „jalnic” la 3 victorii consecutive, inclusiv contra campioanei +37 foto
Bogdan Andone este antrenorul lui FC Argeș din septembrie 2024. Foto: Raed Krishan
Superliga

De ce e FC Argeș liderul Ligii 1 Cum a reușit Bogdan Andone să schimbe echipa de la startul „jalnic” la 3 victorii consecutive, inclusiv contra campioanei

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 15:20
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 15:20
  • FC Argeș s-a trezit după înfrângerea din prima etapă, 0-2 cu FCSB, câștigând trei meciuri la rând cu 1-0. E prima în Liga 1. 
  • De ce era supărat Bogdan Andone la începutul sezonului și ce a făcut pentru a propulsa piteștenii în vârful clasamentului. 
  • Cum surprind alb-violeții, care e atuul lor și cine sunt oamenii de bază ai antrenorului în acest start de sezon.
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Calificată sezonul trecut în play-off, locul 6 la final, FC Argeș este astăzi liderul neașteptat al Ligii 1 după o victorie la fel de surprinzătoare, 1-0 la Craiova, pe terenul campioanei.

Puțini s-ar fi așteptat după startul plin de frustrări și reacția furioasă a lui Bogdan Andone. Antrenorul a depășit acel moment și a găsit cea mai bună soluție până acum.

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Supărarea lui Andone în prima etapă din cauza transferurilor: „Toți ne refuză”

Pe 17 iulie, după 0-2 în Ghencea cu FCSB, un gol primit din fază fixă, altul din penalty, tehnicianul de 51 de ani, din septembrie 2024 la clubul piteștean, a fost foarte aspru cu propriii jucători.

„Nu e posibil așa ceva în prima etapă. Îmi cer scuze în numele echipei”, a declarat Andone la flash-interviu. Concluzia: „Un joc jalnic”.

FCSB - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg
FCSB - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg

Galerie foto (37 imagini)

FCSB - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - FC Argeș, înainte de meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - FC Argeș, înainte de meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg
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La conferință, s-a plâns de lipsa transferurilor și de faptul că jucătorii pe care-i dorea n-au vrut să vină: „Încercăm să aducem, dar e greu, chiar dacă suntem stabili financiar și cu salariile plătite la zi”.

Toți ne refuză. Soluția a patra sau a cincea e pentru noi. Nu ne-am atins de primele două-trei opțiuni! Bogdan Andone, pe 17 iulie

FC Argeș surprinde cu jocul de tranziție: 3 victorii în serie cu 1-0

De atunci, a reușit să schimbe direcția echipei, deși a avut doar două nume noi pe teren - atacantul francez Taylor Luvambo, 27 de ani, care a promovat stagiunea precedentă în Ligue 1 cu Le Mans (a evoluat puțin, în 9 partide), și mijlocașul defensiv/stoper nigerian Oluwatobiloba Alagbe, 26, ex-Asteras (Grecia).

Argeșul impresionează în jocul de tranziție: se apără bine, aglomerat, și încearcă să speculeze pe contraatac ocaziile create.

Craiova - FC Argeș. Bogdan Andone, în genunchi după victoria de pe Oblemenco. Foto - captură Prima Sport (6).jpg
Craiova - FC Argeș. Bogdan Andone, în genunchi după victoria de pe Oblemenco. Foto - captură Prima Sport (6).jpg

Galerie foto (9 imagini)

Craiova - FC Argeș. Bogdan Andone, în genunchi după victoria de pe Oblemenco. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Craiova - FC Argeș. Bogdan Andone, în genunchi după victoria de pe Oblemenco. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Craiova - FC Argeș. Bogdan Andone, în genunchi după victoria de pe Oblemenco. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Craiova - FC Argeș. Bogdan Andone, în genunchi după victoria de pe Oblemenco. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Craiova - FC Argeș. Bogdan Andone, în genunchi după victoria de pe Oblemenco. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
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Înscrie puțin, un gol pe meci, dar nici nu a mai cedat deloc după 0-2 cu FCSB.

  • 1-0 cu Petrolul (a). 
  • 1-0 cu Csikszereda (a). 
  • 1-0 cu U Craiova (d). A învins chiar dacă a avut posesie numai 20% în această deplasare. 
3-2 este golaverajul
lui FC Argeș după patru runde: ultimul atac în Top 7 al Ligii 1, însă cea mai rezistentă defensivă

Cine sunt titularii nelipsiți la FC Argeș în startul sezonului

Andone are oamenii săi de bază. Cinci jucători au fost titulari în toate cele patru etape:

  • Fundașii Tudose, Sadriu, Borța. 
  • Mijlocașii Sierra și Rață. 

Alți patru au apărut în primul „11” în trei întâlniri de Liga 1, câte unul pe fiecare linie:

  • Portarul Căbuz. 
  • Apărătorul Tofan. 
  • Mijlocașul Pîrvu. 
  • Atacantul Moldoveanu. 

Argeșul așteaptă trei transferuri noi

Dani Coman, președintele clubului, anunță transferuri la echipă.

În primul rând, Igor Nikic, 25 de ani, unul dintre portarii naționalei Muntenegrului.

Vine gratis după ce s-a despărțit de Mirandes, cu care a retrogradat din liga secundă spaniolă în 2025-2026.

„Vor mai sosi un winger (n.r. - extremă) și un atacant”, a mai spus Coman la Digi Sport. 

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