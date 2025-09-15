Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”

Dennis Man, 27 de ani, are o misiune dificilă la Eindhoven.

Jocul adversarilor lui PSV nu-l lasă să-și exprime calitățile în Eredivisie, iar rivalii sunt foarte buni pe extremele roș-albilor.

Peter Bosz are așteptări mari de la el: „Iată ce vrea antrenorul! Și nu doar la meciuri”.

După o jumătate de an întunecată la Parma, Dennis Man a sperat să-și revină la PSV Eindhoven crezând că îi va fi mai ușor să se descurce într-o echipă mai puternică, într-un campionat mai ușor.

De ce situația lui Man nu e ușoară la PSV: tactica adversarilor și rivali tari pe extremă

Ce a ignorat „tricolorul” este că, în fața campioanei Țărilor de Jos, cei mai mulți adversari olandezi se apără ultraaglomerat, aproape de propriul careu. Și e exact ce nu-i place extremei, care are nevoie de spațiu pentru a-și valorifica sprintul și driblingul în plină viteză.

În joc pozițional, marcat strâns, cu puține zone libere pe care să demareze, nu se simte bine.

Peter Bosz, 61 de ani, e din iulie 2023 antrenorul lui PSV Foto: Imago

Mai e ceva important care-i face situația mai dificilă. Chiar dacă a vândut două aripi, Noa Lang la Napoli (25 de milioane de euro) și Johan Bakayoko la Leipzig (18), PSV are încă patru jucători buni sau foarte buni pe acele posturi:

Ivan Perisic (36 de ani) și Esmir Bajraktarevic (20), pe dreapta.

Ruben van Bommel (21) și Couhaib Driouech (23), pe stânga.

Man a fost de două ori schimbat la pauză. La ultimul joc, a rămas pe banca de rezerve

Transferat pe 12 august, a rămas pe banca de rezerve pe 17, la 2-0 cu Twente în deplasare, apoi a fost titular de două ori, de fiecare dată acasă:

23 august, 4-2 cu Groningen.

30 august, 0-2 cu Telstar.

Mereu a fost înlocuit la pauză de antrenorul roș-albilor.

De ce a fost schimbat atât de devreme? După debut, Peter Bosz a explicat lapidar: „ E un fotbalist excelent, dar jocul său mi s-a părut puțin cam plat”.

La fel de nemulțumit a fost tehnicianul și cu Telstar.

Iar weekendul trecut, la 5-3 cu Nijmegen (d), l-a lăsat din nou pe bancă.

Perisic și Van Bommel au fost titulari. Croatul a fost integralist, olandezul schimbat în minutul 73, cu Driouech.

8,5 milioane de euro a costat transferul lui Dennis Man, de la Parma la PSV Eindhoven. Are cotă de 10 milioane pe Transfermarkt

Motivul absenței lui Man la ultimul meci: „Nu m-a convins”. Perisic îl blocheză

Are 90 de minute în total, strânse în patru meciuri, de când a venit în Eredivisie.

O voce puternică batavă, Hans Kraay Jr, ex-jucător, de mult timp jurnalist, reporter și analist, a scris în comentariul său pentru Voetbal International că nu l-a descoperit încă pe Dennis.

Trebuie să fiu sincer, Man nu m-a convins deocamdată ca înlocuitor al lui Bakayoko. Totuși, românii sunt înnebuniți după el, așa că îmi spun: «Ai răbdare, Hans!» Hans Kraay Jr, analist olandez

O sursă GOLAZO.ro din Țările de Jos are o explicație simplă a absenței lui Man la ultima partidă:

„Nu a lăsat o impresie bună la primele două apariții, iar Perisic joacă pe poziția lui. Și e unul dintre cei mai valoroși la PSV”.

Ce așteaptă Bosz de la Man: „Implicare și comunicare”. Plus goluri și pase decisive

Aceeași sursă susține că „i se vor mai oferi cu certitudine ocazii de a demonstra ce poate, vor fi o mulțime de partide în acest sezon”.

Altă sursă spune însă ce așteaptă Bosz și stafful lui PSV de la el. Ce trebuie să facă Man pentru a-i convinge pe olandezi că a fost o investiție bună.

Colegul Guus Til încearcă să-i explice lui Dennis detalii din jocul lui PSV Foto: Imago

„E vorba de implicare și comunicare. Implicare permanentă, nu doar la meciuri, ci și la antrenament, poate mai ales la pregătire.

Bosz vrea să-l vadă conectat total și concentrat când se antrenează. Atunci și acolo îl observă Bosz cel mai mult, cu cea mai mare atenție”, spune cineva apropiat de PSV.

Doar talentul nu e suficient, doar calitățile nu sunt suficiente pentru Peter Bosz. E nevoie de mai mult de atât Sursă GOLAZO.ro în Țările de Jos

Încă un amănunt de care Dennis trebuie să țină cont: „Antrenorul așteaptă să descopere modul în care Man comunică, în vestiar și pe teren, cu ceilalți jucători. Comunicarea e esențială într-un grup, într-o echipă”.

Odată aceste ținte atinse, implicare-comunicare, Bosz și conducătorii din Eindhoven vor eficiență de la „tricolor”, în meciuri: goluri și pase decisive.

Bakayoko, cel în locul căruia a fost transferat, a influențat 43 de reușite în ultimele două sezoane pe „Philips Stadion”.

26 de goluri și 17 assisturi a avut Johan Bakayoko la PSV în 95 de partide jucate în toate competițiile (2023-2025)

Man ar trebui să se apropie de aceste cifre pentru a-i mulțumi pe olandezi.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport