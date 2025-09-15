Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”

- Dennis Man, 27 de ani, are o misiune dificilă la Eindhoven.
- Jocul adversarilor lui PSV nu-l lasă să-și exprime calitățile în Eredivisie, iar rivalii sunt foarte buni pe extremele roș-albilor.
- Peter Bosz are așteptări mari de la el: „Iată ce vrea antrenorul! Și nu doar la meciuri”.
După o jumătate de an întunecată la Parma, Dennis Man a sperat să-și revină la PSV Eindhoven crezând că îi va fi mai ușor să se descurce într-o echipă mai puternică, într-un campionat mai ușor.
De ce situația lui Man nu e ușoară la PSV: tactica adversarilor și rivali tari pe extremă
Ce a ignorat „tricolorul” este că, în fața campioanei Țărilor de Jos, cei mai mulți adversari olandezi se apără ultraaglomerat, aproape de propriul careu. Și e exact ce nu-i place extremei, care are nevoie de spațiu pentru a-și valorifica sprintul și driblingul în plină viteză.
În joc pozițional, marcat strâns, cu puține zone libere pe care să demareze, nu se simte bine.
Mai e ceva important care-i face situația mai dificilă. Chiar dacă a vândut două aripi, Noa Lang la Napoli (25 de milioane de euro) și Johan Bakayoko la Leipzig (18), PSV are încă patru jucători buni sau foarte buni pe acele posturi:
- Ivan Perisic (36 de ani) și Esmir Bajraktarevic (20), pe dreapta.
- Ruben van Bommel (21) și Couhaib Driouech (23), pe stânga.
Man a fost de două ori schimbat la pauză. La ultimul joc, a rămas pe banca de rezerve
Transferat pe 12 august, a rămas pe banca de rezerve pe 17, la 2-0 cu Twente în deplasare, apoi a fost titular de două ori, de fiecare dată acasă:
- 23 august, 4-2 cu Groningen.
- 30 august, 0-2 cu Telstar.
Mereu a fost înlocuit la pauză de antrenorul roș-albilor.
De ce a fost schimbat atât de devreme? După debut, Peter Bosz a explicat lapidar: „E un fotbalist excelent, dar jocul său mi s-a părut puțin cam plat”.
La fel de nemulțumit a fost tehnicianul și cu Telstar.
Iar weekendul trecut, la 5-3 cu Nijmegen (d), l-a lăsat din nou pe bancă.
- Perisic și Van Bommel au fost titulari. Croatul a fost integralist, olandezul schimbat în minutul 73, cu Driouech.
Motivul absenței lui Man la ultimul meci: „Nu m-a convins”. Perisic îl blocheză
Are 90 de minute în total, strânse în patru meciuri, de când a venit în Eredivisie.
O voce puternică batavă, Hans Kraay Jr, ex-jucător, de mult timp jurnalist, reporter și analist, a scris în comentariul său pentru Voetbal International că nu l-a descoperit încă pe Dennis.
Trebuie să fiu sincer, Man nu m-a convins deocamdată ca înlocuitor al lui Bakayoko. Totuși, românii sunt înnebuniți după el, așa că îmi spun: «Ai răbdare, Hans!» Hans Kraay Jr, analist olandez
O sursă GOLAZO.ro din Țările de Jos are o explicație simplă a absenței lui Man la ultima partidă:
„Nu a lăsat o impresie bună la primele două apariții, iar Perisic joacă pe poziția lui. Și e unul dintre cei mai valoroși la PSV”.
Ce așteaptă Bosz de la Man: „Implicare și comunicare”. Plus goluri și pase decisive
Aceeași sursă susține că „i se vor mai oferi cu certitudine ocazii de a demonstra ce poate, vor fi o mulțime de partide în acest sezon”.
Altă sursă spune însă ce așteaptă Bosz și stafful lui PSV de la el. Ce trebuie să facă Man pentru a-i convinge pe olandezi că a fost o investiție bună.
„E vorba de implicare și comunicare. Implicare permanentă, nu doar la meciuri, ci și la antrenament, poate mai ales la pregătire.
Bosz vrea să-l vadă conectat total și concentrat când se antrenează. Atunci și acolo îl observă Bosz cel mai mult, cu cea mai mare atenție”, spune cineva apropiat de PSV.
Doar talentul nu e suficient, doar calitățile nu sunt suficiente pentru Peter Bosz. E nevoie de mai mult de atât Sursă GOLAZO.ro în Țările de Jos
Încă un amănunt de care Dennis trebuie să țină cont: „Antrenorul așteaptă să descopere modul în care Man comunică, în vestiar și pe teren, cu ceilalți jucători. Comunicarea e esențială într-un grup, într-o echipă”.
Odată aceste ținte atinse, implicare-comunicare, Bosz și conducătorii din Eindhoven vor eficiență de la „tricolor”, în meciuri: goluri și pase decisive.
Bakayoko, cel în locul căruia a fost transferat, a influențat 43 de reușite în ultimele două sezoane pe „Philips Stadion”.
Man ar trebui să se apropie de aceste cifre pentru a-i mulțumi pe olandezi.