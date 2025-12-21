„Barcelona va trebui să-mi explice” Un puști de 10 ani, viral pe social media: „Nu știu ce a pățit Lamine. Are 18 ani și se crede Messi”

- Nico Garrido, un puști de 10 ani, trecut pe la juniorii Barcelonei, a oferit un interviu care a devenit viral pe internet.
- Acesta a vorbit despre clubul catalan, fiind fan al Barcelonei, și a criticat prestația lui Lamine Yamal din acest sezon.
Nico Garrido evoluează în prezent la Sant Andreu, un club mic de la periferia Barcelonei, și a oferit un interviu după un meci al unei competiții de juniori.
Fost junior al Barcelonei, viral pe social media: „Yamal are 18 ani și se crede Messi”
Îndepărtat de catalani când avea 7, puștiul Nico Garrido a vorbit acum despre Barcelona și despre evoluția lui Lamine Yamal, care este departe de forma arătată în sezonul trecut.
Cu ce echipă ții?
Cu Barca, dar sunt supărat, m-au luat la club când aveam 7 ani, apoi m-au dat afară. Nu știu ce s-a întâmplat, când voi crește, vor trebui să-mi explice.
Cine e idolul tău?
Carles Puyol, un jucător foarte puternic. Îmi place mult cum conduce echipa.
Dar tu nu prea l-ai văzut jucând...
Nu, dar văd videouri cu el pe YouTube.
Dar nu-ți place generația asta, nu ai idoli din echipa de acum?
Păi, Lamine Yamal îmi place un pic, dar acum nu știu ce a pățit, are 18 ani și se crede Messi.
În prezent, Barcelona este lider în La Liga, cu 42 de puncte după 17 etape, iar astăzi joacă ultimul meci din 2025, contra celor de la Villarreal, o echipă foarte solidă în acest sezon și ocupantă a locului 3.
Cât despre Lamine Yamal, acesta a reușit 8 goluri și 10 pase decisive în acest sezon, în 18 meciuri jucate în campionat și Liga Campionilor.