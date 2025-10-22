One Man show VIDEO. Dennis Man, premiat de UEFA după golurile înscrise în meciul cu Napoli + reacția românului: „Meritam!” +8 foto
Dennis Man. Foto: Imago
One Man show VIDEO. Dennis Man, premiat de UEFA după golurile înscrise în meciul cu Napoli + reacția românului: „Meritam!”

Publicat: 22.10.2025, ora 10:04
Actualizat: 22.10.2025, ora 10:05
  • PSV - Napoli 6-2. Dennis Man (27 de ani) a fost desemnat „Omul meciului”, după cele două marcate în Liga Campionilor.

Seara nu a început bine pentru olandezi, McTominay reușind să deschidă scorul pentru Napoli în minutul 31. PSV a reacționat rapid și a întors rezultatul până la pauză prin autogolul lui Buongiorno (min. 35) și reușita lui Saibari (min. 38).

PSV - Napoli 6-2. Dennis Man a marcat două goluri

După pauză, românul a înscris golul de 3-1. Mauro Junior a centrat în careu, iar Man s-a demarcat perfect și a trimis mingea în plasă.

Primul gol marcat de Dennis Man în meciul PSV - Napoli 6-2. Foto: Captură, Prima Sport
Primul gol marcat de Dennis Man în meciul PSV - Napoli 6-2. Foto: Captură, Prima Sport

În minutul 76, atacantul italian Lorenzo Lucca a fost eliminat, iar de acolo PSV s-a dezlănțuit.

Doar patru minute mai târziu, Dennis Man a înscris un gol superb, cu un șut puternic cu stângul, din afara careului, lăsându-l fără reacție pe Milinkovic-Savic.

Al doilea gol marcat de Dennis Man în meciul PSV - Napoli 6-2. Foto: Captură, Prima Sport
Al doilea gol marcat de Dennis Man în meciul PSV - Napoli 6-2. Foto: Captură, Prima Sport

McTominay a redus din diferență în minutul 86, însă PSV a răspuns imediat, punctând de două ori prin Ricardo Pepi (minutul 87) și Driouech (minutul 89).

Dennis Man: „De când eram copil visam să joc în astfel de meciuri”

Dennis Man a mărturisit după meci că s-a antrenat special pentru o execuție precum cea reușită în minutul 80 al partidei cu Napoli.

„M-am pregătit pentru asta la antrenamente și sunt foarte fericit că am reușit să o fac și în meci. Am mai marcat câteva (n.r. - goluri asemănătoare).

A fost o seară extraordinară, suntem foarte fericiți că am obținut cele trei puncte. Cred că le merităm și trebuie să continuăm în același ritm, să devenim tot mai buni.

Este incredibil, e ca un vis devenit realitate. De când eram copil visam să joc în astfel de meciuri și sunt foarte fericit”, a declarat fotbalistul, după meci.

Dennis Man, desemnat „Omul meciului” după PSV - Napoli 6-2 (FOTO: Instagram @dennismanofficial) Dennis Man, desemnat „Omul meciului” după PSV - Napoli 6-2 (FOTO: Instagram @dennismanofficial)
Dennis Man, desemnat „Omul meciului” după PSV - Napoli 6-2 (FOTO: Instagram @dennismanofficial)

Dennis Man a fost desemnat „Omul Meciului”

În urma acestei reușite, Man a fost desemnat „Omul Meciului”. Întrebat cum se simte, românul a răspuns:

„Uimitor, este primul (n.r. - trofeu). Mă bucur foarte tare pentru victorie și să o ținem tot așa!”, a declarat Man.

Într-un meci cu Napoli a debutat Dennis Man la Parma, în 2021. Românul a jucat 10 minute în înfrângerea cu 2-0 suferită de „cruciați”, în etapa 20 din Serie A.

VIDEO: Rezumatul meciului PSV - Napoli 6-2

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Liga Campionilor PSV Eindhoven napoli dennis man
