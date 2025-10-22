One Man show VIDEO. Dennis Man, premiat de UEFA după golurile înscrise în meciul cu Napoli + reacția românului: „Meritam!”

- PSV - Napoli 6-2. Dennis Man (27 de ani) a fost desemnat „Omul meciului”, după cele două marcate în Liga Campionilor.
Seara nu a început bine pentru olandezi, McTominay reușind să deschidă scorul pentru Napoli în minutul 31. PSV a reacționat rapid și a întors rezultatul până la pauză prin autogolul lui Buongiorno (min. 35) și reușita lui Saibari (min. 38).
PSV - Napoli 6-2. Dennis Man a marcat două goluri
După pauză, românul a înscris golul de 3-1. Mauro Junior a centrat în careu, iar Man s-a demarcat perfect și a trimis mingea în plasă.
În minutul 76, atacantul italian Lorenzo Lucca a fost eliminat, iar de acolo PSV s-a dezlănțuit.
Doar patru minute mai târziu, Dennis Man a înscris un gol superb, cu un șut puternic cu stângul, din afara careului, lăsându-l fără reacție pe Milinkovic-Savic.
McTominay a redus din diferență în minutul 86, însă PSV a răspuns imediat, punctând de două ori prin Ricardo Pepi (minutul 87) și Driouech (minutul 89).
Dennis Man: „De când eram copil visam să joc în astfel de meciuri”
Dennis Man a mărturisit după meci că s-a antrenat special pentru o execuție precum cea reușită în minutul 80 al partidei cu Napoli.
„M-am pregătit pentru asta la antrenamente și sunt foarte fericit că am reușit să o fac și în meci. Am mai marcat câteva (n.r. - goluri asemănătoare).
A fost o seară extraordinară, suntem foarte fericiți că am obținut cele trei puncte. Cred că le merităm și trebuie să continuăm în același ritm, să devenim tot mai buni.
Este incredibil, e ca un vis devenit realitate. De când eram copil visam să joc în astfel de meciuri și sunt foarte fericit”, a declarat fotbalistul, după meci.
Dennis Man a fost desemnat „Omul Meciului”
În urma acestei reușite, Man a fost desemnat „Omul Meciului”. Întrebat cum se simte, românul a răspuns:
„Uimitor, este primul (n.r. - trofeu). Mă bucur foarte tare pentru victorie și să o ținem tot așa!”, a declarat Man.
Într-un meci cu Napoli a debutat Dennis Man la Parma, în 2021. Românul a jucat 10 minute în înfrângerea cu 2-0 suferită de „cruciați”, în etapa 20 din Serie A.