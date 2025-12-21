Îl contrazice pe Sir Alex Reacția lui Amorim, după ce legendarul antrenor a spus că va dura 10 ani pentru ca United să ia titlul în Premier League
Ruben Amorim FOTO: IMAGO
Îl contrazice pe Sir Alex Reacția lui Amorim, după ce legendarul antrenor a spus că va dura 10 ani pentru ca United să ia titlul în Premier League

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 21.12.2025, ora 15:22
  • Ruben Amorim (40 de ani), antrenorul lui Manchester United, l-a contrazis pe legendarul Sir Alex Ferguson (83 de ani), cel care a spus că United nu se va putea bate la titlu în următorii 10 ani.

Ultima dată când „diavolii” au câștigat titlul în Premier League a fost în sezonul 2012-2013, atunci când Ferguson încă se afla la conducerea echipei.

Ruben Amorim i-a răspuns lui Sir Alex Ferguson: „Nu ne va lua mult timp să câștigăm un titlu”

După declarațiile legendarului tehnician, Amorim l-a contrazis, el declarând că United are capacitatea de a se lupta la titlu chiar în următoarele sezoane.

„El înțelege fotbalul mai bine decât mine, în special fotbalul englezesc. Dar cred că nu ne va lua mult timp să câștigăm un campionat.

Nu știu cu ce antrenor, dar cred cu adevărat că vom lupta pentru titlu în următorii ani”, a declarat Ruben Amorim, conform dailymail.co.uk.

Tehnicianul i-a răspuns și lui Bruno Fernandes, cel care a spus că sunt jucători care nu apreciază clubul așa cum ar trebui.

Nu știu dacă este corect. A vorbit despre sentimentele sale și el trebuie să răspundă la întrebarea asta, nu eu. Ruben Amorim, antrenor Manchester United

Ce declarase Sir Alex Ferguson

Într-un interviu acordat în Bahrain, legenda lui Manchester United a vorbit despre actuala echipă a „diavolilor” și și-a spus părerea despre situația clubului.

„Îmi amintesc perioada petrecută acolo, când Liverpool era în formă maximă. Era un club fantastic, câștigând Cupa Campionilor de patru ori și tot ce ține de asta, dar apoi le-a luat 31 de ani să câștige din nou campionatul.

Suntem acum în aceeași situație. Ar putea fi zece ani, ar putea fi 11 ani, din cauza acelui ciclu.

Trebuie să gândească totul cu atenție și trebuie să ne asigurăm că alegerile vor fi mai bune decât până acum”, a spus Sir Alex.

